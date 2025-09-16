Dünyanın Farklı Köşelerinden Ritimler
Bugün seni, dünyanın dört bir yanından gelen, belki hiç duymadığın ama bir o kadar etkileyici 15 parça ile tanıştıracağız. Bu şarkılar, sadece müzik değil; her biri birer hikaye, birer kültür. Hazır mısın?
1. Fela Kuti - Water No Get Enemy
2. Shakira - Waka Waka
3. Manu Chao - Me Gustas Tu
4. Bob Marley - One Love
5. Bomba Estéreo - Soy Yo
6. Stromae - Alors On Danse
7. K'naan - Wavin' Flag
8. Tinariwen - Sastanàqqàm
9. M.I.A. - Paper Planes
10. Celia Cruz - La Vida Es Un Carnaval
11. The Gypsy Kings - Bamboleo
12. Ravi Shankar - Raga Jog
13. Goran Bregović - Kalašnjikov
14. Desiigner - Panda
15. Youssou N'Dour - 7 Seconds
