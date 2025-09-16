Dünyanın Farklı Köşelerinden Ritimler

onedio
Bugün seni, dünyanın dört bir yanından gelen, belki hiç duymadığın ama bir o kadar etkileyici 15 parça ile tanıştıracağız. Bu şarkılar, sadece müzik değil; her biri birer hikaye, birer kültür. Hazır mısın?

1. Fela Kuti - Water No Get Enemy

2. Shakira - Waka Waka

3. Manu Chao - Me Gustas Tu

4. Bob Marley - One Love

5. Bomba Estéreo - Soy Yo

6. Stromae - Alors On Danse

7. K'naan - Wavin' Flag

8. Tinariwen - Sastanàqqàm

9. M.I.A. - Paper Planes

10. Celia Cruz - La Vida Es Un Carnaval

11. The Gypsy Kings - Bamboleo

12. Ravi Shankar - Raga Jog

13. Goran Bregović - Kalašnjikov

14. Desiigner - Panda

15. Youssou N'Dour - 7 Seconds

