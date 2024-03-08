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Dünyanın En Mutlu Ülkesi Olan Finlandiya'ya Taşındıktan Sonra Hayal Kırıklığı Yaşayan Çiftin Hikayesi

Dünyanın En Mutlu Ülkesi Olan Finlandiya'ya Taşındıktan Sonra Hayal Kırıklığı Yaşayan Çiftin Hikayesi

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 15:17

Bu yazı, 29 yaşındaki Kristaps Kovalonoks ve 27 yaşındaki Megha Goswami ile Finlandiya'ya öğrenci olarak taşındıktan sonra tanışıp evlenmeleri hakkında yapılan bir konuşmanın yazıya dökülmüş haline dayanıyor. Finlandiya'da yaşadıkları süreçte ne gibi şeyler yaşamışlar birlikte onların anlatımından dinleyelim!

Kaynak: https://www.businessinsider.com/finla...
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Dünyanın en mutlu ve refah seviyesi yüksek ülkesi Finlandiya'ya taşınmak birçoğumuzun hayali olabilir. Kristaps ve Megha isimli çiftimiz bu hayali gerçekleştiren kişiler arasında... Ancak yaptıkları açıklamalar aslında Finlandiya'nın çok da mutlu olmadığını gösteriyor.

Dünyanın en mutlu ve refah seviyesi yüksek ülkesi Finlandiya'ya taşınmak birçoğumuzun hayali olabilir. Kristaps ve Megha isimli çiftimiz bu hayali gerçekleştiren kişiler arasında... Ancak yaptıkları açıklamalar aslında Finlandiya'nın çok da mutlu olmadığını gösteriyor.

Finlandiya deneyimlerini başından sonuna kadar bizlerle paylaşan sevimli çift, bize bu ülkenin anlatıldığı kadar da mükemmel bir yer olmadığını söylüyor. İşte başlangıcından itibaren o serüven...

"Letonya'da Fince ve Estonca okuduktan sonra Turku Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmak için 2018 yılında Finlandiya'ya taşındım. Bunun zor olacağını biliyordum. Yeni bir ülkede sıfırdan başlamak kimse için kolay bir iş değil." diyor Kristaps.

"Letonya'da Fince ve Estonca okuduktan sonra Turku Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmak için 2018 yılında Finlandiya'ya taşındım. Bunun zor olacağını biliyordum. Yeni bir ülkede sıfırdan başlamak kimse için kolay bir iş değil." diyor Kristaps.

Megha ise süreci: '2018'de Hindistan'dan Finlandiya'ya geldim çünkü Turku Üniversitesi'nde okumak için burs kazandım. Mezun olduktan sonra kalmak gibi uzun vadeli bir planım yoktu.' diye açıklıyor.

Kristaps: Megha ile 2019'daki doğum günü partimde tanıştım. Sanırım orada davetli olmayan tek misafir oydu.

Kristaps: Megha ile 2019'daki doğum günü partimde tanıştım. Sanırım orada davetli olmayan tek misafir oydu.

Megha: Kristaps ile tanıştıktan sonra yavaş yavaş arkadaş olduk ve yaklaşık bir yıl sonra çıkmaya başladık. 2020'de birlikte yaşamaya başladık ve geçtiğimiz Ağustos ayında evlendik.

Kristaps, "Bundan belki 10 ila 15 yıl sonra hala Finlandiya'da olacağımızı düşünüyorum. Hedeflerimiz ve hayallerimiz var ve kendimizi bir aile kurarken ve buraya yerleşirken görüyoruz." diyor.

Kristaps, "Bundan belki 10 ila 15 yıl sonra hala Finlandiya'da olacağımızı düşünüyorum. Hedeflerimiz ve hayallerimiz var ve kendimizi bir aile kurarken ve buraya yerleşirken görüyoruz." diyor.

Megha 'Burada sahip olduğumuz hayatlar için oldukça şanslı ve minnettar hissediyoruz, ancak Finlandiya toplumundaki sorunlara da kayıtsız kalamadık.' diye ekliyor.

Kristaps'a göre en büyük gider kira: "Bunun için ayda yaklaşık bin euro ve bazı temel kamu hizmetleri için ödeme yapıyoruz. Sonuçta bu sizin harcama alışkanlıklarınıza bağlı, ancak Finlandiya bir İskandinav ülkesi için oldukça uygun."

Kristaps'a göre en büyük gider kira: "Bunun için ayda yaklaşık bin euro ve bazı temel kamu hizmetleri için ödeme yapıyoruz. Sonuçta bu sizin harcama alışkanlıklarınıza bağlı, ancak Finlandiya bir İskandinav ülkesi için oldukça uygun."

Megha ise düşüncelerini, 'Bir gün kendi ailemizi kurmak istiyoruz ve Finlandiya'nın çocuk yetiştirmek için iyi bir yer olduğunu düşünüyoruz. Hindistan ve Letonya'da yaşarken, insanların çocukları veya kendileri için sağlık ve eğitim masraflarını karşıladıklarına tanık olduk, ancak Finlandiya'daki insanlar yüksek kaliteli sağlık hizmetlerine erişebiliyor.' şeklinde dile getiriyor.

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Megha, "Finlandiya'da iş-yaşam dengesi çok önemli, bu da bana aile kurmak için çok iyi bir ülke olacağını düşündürüyor. Hindistan ve ABD'nin çok toksik bir çalışma kültürüne sahip olduğunu düşünüyorum. Her zaman daha çok ve daha uzun saatler çalışmak için baskı var."

Megha, "Finlandiya'da iş-yaşam dengesi çok önemli, bu da bana aile kurmak için çok iyi bir ülke olacağını düşündürüyor. Hindistan ve ABD'nin çok toksik bir çalışma kültürüne sahip olduğunu düşünüyorum. Her zaman daha çok ve daha uzun saatler çalışmak için baskı var."

'Finlandiya'da insanlar sözleşme saatlerinin ötesinde çalışma eğiliminde değiller. Kimse sizden telefonla ya da e-postayla sürekli ulaşılabilir olmanızı beklemiyor; çocuğunuzu kreşten alabilir ya da egzersiz yapabilir ve ruh sağlığınıza dikkat edebilirsiniz.' sözleriyle Finlandiya'daki iş hayatından da bahsediyor.

Megha, "Finlandiya, Dünya Mutluluk Raporu'nda üst üste altı kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi." diyor. 'En mutlu' tanımının Finlandiya'yı en iyi temsil eden tanım olduğundan emin değilim. Gurbetçilerin genellikle böyle hissettiğini sanmıyorum çünkü yerel halkın karşılaşmadığı zorluklarla karşılaşıyorlar."

Megha, "Finlandiya, Dünya Mutluluk Raporu'nda üst üste altı kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi." diyor. 'En mutlu' tanımının Finlandiya'yı en iyi temsil eden tanım olduğundan emin değilim. Gurbetçilerin genellikle böyle hissettiğini sanmıyorum çünkü yerel halkın karşılaşmadığı zorluklarla karşılaşıyorlar."

Ve 'Finlandiya daha önce yapılan bir gurbetçi memnuniyeti anketinde oldukça alt sıralarda yer almıştı. Bence bunun nedeni bazılarının kendi alanlarında iş bulmakta ve arkadaş edinmekte zorlanmaları.' diye ekliyor.

Kristaps diyor ki: "Finlandiya bir toplum olarak büyük ölçüde güven üzerine kurulu. Küçük bir ülke ve herkes birbirini tanıyor, özellikle de aynı alanlarda çalışanlar. İlk işi aramanın ve bulmanın zor olabileceğini düşünüyorum. Yerel bir Finliden iyi bir tavsiye aldığım için iş buldum."

Kristaps diyor ki: "Finlandiya bir toplum olarak büyük ölçüde güven üzerine kurulu. Küçük bir ülke ve herkes birbirini tanıyor, özellikle de aynı alanlarda çalışanlar. İlk işi aramanın ve bulmanın zor olabileceğini düşünüyorum. Yerel bir Finliden iyi bir tavsiye aldığım için iş buldum."

'Megha ve benim için, o ilk fırsatı yakaladıktan sonra, fırsatları bulmak ve değerlendirmek daha kolay oldu. Finlandiya'ya geldiğimde ailemden herhangi bir maddi destek almadım, bu yüzden kendimi desteklemek zorundaydım. Eğitimimin yanı sıra gazete dağıtıcısı ve temizlikçi olarak çalıştım. Eğitimimin ardından üniversitede çalışmaya başladım ve şu anda farklı bir üniversitede proje koordinatörü olarak çalışıyorum.'

Megha ise iş bulma sürecini şu şekilde anlatıyor: "Pazarlama koordinatörü olarak şu anki işime Eylül 2022'de bir büyüme eğitim programı aracılığıyla girdim. Yeterli yerel dil becerisine sahip olmadan da Finlandiya'da bir hayat kurulabileceğinin kanıtıyım. Ancak, bu kimseye tavsiye edeceğim bir şey değil."

Megha ise iş bulma sürecini şu şekilde anlatıyor: "Pazarlama koordinatörü olarak şu anki işime Eylül 2022'de bir büyüme eğitim programı aracılığıyla girdim. Yeterli yerel dil becerisine sahip olmadan da Finlandiya'da bir hayat kurulabileceğinin kanıtıyım. Ancak, bu kimseye tavsiye edeceğim bir şey değil."

'Her ikimiz de işlerimizde ülkedeki medyan maaş olarak bildirilen miktardan daha yüksek kazanıyoruz. İkimiz de 20'li yaşlarda olduğumuz için iyi bir yerde olduğumuzu ve bu konumda olduğumuz için şanslı olduğumuzu düşünüyorum.'

Her şeye rağmen çift Finlandiya'da olmaktan pişman olmadıklarını dile getiriyor: "Yurtdışında daha iyi bir hayat kurma umuduyla bir sebepten dolayı taşındık ve şu anda Finlandiya bizim için oldukça iyi oldu."

Her şeye rağmen çift Finlandiya'da olmaktan pişman olmadıklarını dile getiriyor: "Yurtdışında daha iyi bir hayat kurma umuduyla bir sebepten dolayı taşındık ve şu anda Finlandiya bizim için oldukça iyi oldu."

Finlandiya'daki deneyimlerini paylaşan sevimli çiftimizle ilgili içeriğimiz bu kadardı. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarda belirtmekten çekinmeyin! 👇👇👇

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