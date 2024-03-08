Dünyanın En Mutlu Ülkesi Olan Finlandiya'ya Taşındıktan Sonra Hayal Kırıklığı Yaşayan Çiftin Hikayesi
Dünyanın En Mutlu Ülkesi Olan Finlandiya'ya Taşındıktan Sonra Hayal Kırıklığı Yaşayan Çiftin Hikayesi
Kaynak: https://www.businessinsider.com/finla...
Bu yazı, 29 yaşındaki Kristaps Kovalonoks ve 27 yaşındaki Megha Goswami ile Finlandiya'ya öğrenci olarak taşındıktan sonra tanışıp evlenmeleri hakkında yapılan bir konuşmanın yazıya dökülmüş haline dayanıyor. Finlandiya'da yaşadıkları süreçte ne gibi şeyler yaşamışlar birlikte onların anlatımından dinleyelim!
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Dünyanın en mutlu ve refah seviyesi yüksek ülkesi Finlandiya'ya taşınmak birçoğumuzun hayali olabilir. Kristaps ve Megha isimli çiftimiz bu hayali gerçekleştiren kişiler arasında... Ancak yaptıkları açıklamalar aslında Finlandiya'nın çok da mutlu olmadığını gösteriyor.
"Letonya'da Fince ve Estonca okuduktan sonra Turku Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmak için 2018 yılında Finlandiya'ya taşındım. Bunun zor olacağını biliyordum. Yeni bir ülkede sıfırdan başlamak kimse için kolay bir iş değil." diyor Kristaps.
Kristaps: Megha ile 2019'daki doğum günü partimde tanıştım. Sanırım orada davetli olmayan tek misafir oydu.
Kristaps, "Bundan belki 10 ila 15 yıl sonra hala Finlandiya'da olacağımızı düşünüyorum. Hedeflerimiz ve hayallerimiz var ve kendimizi bir aile kurarken ve buraya yerleşirken görüyoruz." diyor.
Kristaps'a göre en büyük gider kira: "Bunun için ayda yaklaşık bin euro ve bazı temel kamu hizmetleri için ödeme yapıyoruz. Sonuçta bu sizin harcama alışkanlıklarınıza bağlı, ancak Finlandiya bir İskandinav ülkesi için oldukça uygun."
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Megha, "Finlandiya'da iş-yaşam dengesi çok önemli, bu da bana aile kurmak için çok iyi bir ülke olacağını düşündürüyor. Hindistan ve ABD'nin çok toksik bir çalışma kültürüne sahip olduğunu düşünüyorum. Her zaman daha çok ve daha uzun saatler çalışmak için baskı var."
Megha, "Finlandiya, Dünya Mutluluk Raporu'nda üst üste altı kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi." diyor. 'En mutlu' tanımının Finlandiya'yı en iyi temsil eden tanım olduğundan emin değilim. Gurbetçilerin genellikle böyle hissettiğini sanmıyorum çünkü yerel halkın karşılaşmadığı zorluklarla karşılaşıyorlar."
Kristaps diyor ki: "Finlandiya bir toplum olarak büyük ölçüde güven üzerine kurulu. Küçük bir ülke ve herkes birbirini tanıyor, özellikle de aynı alanlarda çalışanlar. İlk işi aramanın ve bulmanın zor olabileceğini düşünüyorum. Yerel bir Finliden iyi bir tavsiye aldığım için iş buldum."
Megha ise iş bulma sürecini şu şekilde anlatıyor: "Pazarlama koordinatörü olarak şu anki işime Eylül 2022'de bir büyüme eğitim programı aracılığıyla girdim. Yeterli yerel dil becerisine sahip olmadan da Finlandiya'da bir hayat kurulabileceğinin kanıtıyım. Ancak, bu kimseye tavsiye edeceğim bir şey değil."
Her şeye rağmen çift Finlandiya'da olmaktan pişman olmadıklarını dile getiriyor: "Yurtdışında daha iyi bir hayat kurma umuduyla bir sebepten dolayı taşındık ve şu anda Finlandiya bizim için oldukça iyi oldu."
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