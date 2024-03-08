Dünyanın En Mutlu Ülkesi Olan Finlandiya'ya Taşındıktan Sonra Hayal Kırıklığı Yaşayan Çiftin Hikayesi

'Megha ve benim için, o ilk fırsatı yakaladıktan sonra, fırsatları bulmak ve değerlendirmek daha kolay oldu. Finlandiya'ya geldiğimde ailemden herhangi bir maddi destek almadım, bu yüzden kendimi desteklemek zorundaydım. Eğitimimin yanı sıra gazete dağıtıcısı ve temizlikçi olarak çalıştım. Eğitimimin ardından üniversitede çalışmaya başladım ve şu anda farklı bir üniversitede proje koordinatörü olarak çalışıyorum.'