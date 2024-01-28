Yalnız Seyahat Edenlerin Kesinlikle Görmesi Gereken En İyi 15 Turistik Avrupa Şehri
Yalnız Seyahat Edenlerin Kesinlikle Görmesi Gereken En İyi 15 Turistik Avrupa Şehri
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/travel/ar...
Wizz Air tarafından yapılan bir araştırmaya göre, araştırmacılar 2023 yılında 'yalnız seyahat edenler' olarak etiketlenen Tripadvisor incelemelerine dayanarak şehirleri sıraladı. Bütçe havayolu şirketi daha sonra her şehir için beş yıldızlı yorumların yüzdesini hesapladı ve buna göre sıraladı. Bu süreç, her ülkenin listede yalnızca bir kez temsil edilmesini sağlamak için her ülkeden yalnızca en yüksek puan alan şehrin seçilmesini içeriyor. Sıralamanın tamamı için aşağı kaydırın. Siz de katılıyor musunuz?
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1. Rodos, Yunanistan
2. Split, Hırvatistan
3. İstanbul, Türkiye
4. Floransa, İtalya
5. Seville, İspanya
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6. Valletta, Malta
7. Riga, Letonya
8. Bükreş, Romanya
9. Lucerne, İsviçre
10. Prag, Çek Cumhuriyeti
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11. Varna, Bulgaristan
12. Budapeşte, Macaristan
13. Bruges, Belçika
14. Krakow, Polonya
15. Roosendaal, Hollanda
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