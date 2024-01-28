Görüş Bildir
Haberler
Seyahat
Yalnız Seyahat Edenlerin Kesinlikle Görmesi Gereken En İyi 15 Turistik Avrupa Şehri

Yalnız Seyahat Edenlerin Kesinlikle Görmesi Gereken En İyi 15 Turistik Avrupa Şehri

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 19:16

Wizz Air tarafından yapılan bir araştırmaya göre, araştırmacılar 2023 yılında 'yalnız seyahat edenler' olarak etiketlenen Tripadvisor incelemelerine dayanarak şehirleri sıraladı. Bütçe havayolu şirketi daha sonra her şehir için beş yıldızlı yorumların yüzdesini hesapladı ve buna göre sıraladı. Bu süreç, her ülkenin listede yalnızca bir kez temsil edilmesini sağlamak için her ülkeden yalnızca en yüksek puan alan şehrin seçilmesini içeriyor. Sıralamanın tamamı için aşağı kaydırın. Siz de katılıyor musunuz?

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/travel/ar...
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Rodos, Yunanistan

1. Rodos, Yunanistan

Wizz Air araştırmasına göre ilk sırada, yalnız seyahat eden kullanıcı yorumlarının yüzde 76'sının beş yıldızla derecelendirildiği Yunan şehri Rodos yer alıyor. Bunlar arasında, şehrin turistik yerleri beş yıldızlı yorumların çoğunu (yüzde 79) alırken, şehirdeki restoranların yüzde 73'ü mükemmel puanlar aldı.

2. Split, Hırvatistan

2. Split, Hırvatistan

İkinci sırada ise yalnız seyahat yorumlarının yüzde 73'ünün beş yıldızla ödüllendirildiği Split yer alıyor. Rapora göre, Hırvatistan'daki turistik yerler en çok beş yıldızlı yorum (yüzde 81) alırken, bunu yüzde 66 ile restoran yorumları takip etti.

3. İstanbul, Türkiye

3. İstanbul, Türkiye

Split ile başa baş giden Türkiye'nin İstanbul şehri de yüzde 67'lik genel beş yıldızlı değerlendirme puanına sahip. Restoranların yüzde 71'i mükemmel puan alarak en iyi performansı göstermiştir.

4. Floransa, İtalya

4. Floransa, İtalya

İlk 4'e girmeyi başaran İtalya'daki Floransa, tek başına seyahat eden kullanıcı yorumlarının yüzde 66'sının beş yıldız seviyesinde olduğunu gördü. Gezilecek yerler beş yıldızlı yorumların çoğunu (yüzde 71) toplarken, restoranların yüzde 61'i beş yıldızlı yorum aldı.

5. Seville, İspanya

5. Seville, İspanya

Sevilla, değerlendirmelerinin yüzde 62'sinin ortalama beş yıldızla ödüllendirilmesi sayesinde beşinci sırada yerini alıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Valletta, Malta

6. Valletta, Malta

Genel olarak, Valletta'nın yalnız seyahatle ilgili yorumlarının yüzde 60'ı beş yıldızlıdır. Bir şans verilmesi gereken yerlerden gerçekten.

7. Riga, Letonya

7. Riga, Letonya

Letonya'nın başkenti Riga, yüzde 58'lik genel puanıyla listemizde 7. sırada yer aldı. Gezilecek yerler ve restoranlar arasındaki dağılım yüzde 60 ve yüzde 56 beğenilme oranına sahiptir.

8. Bükreş, Romanya

8. Bükreş, Romanya

Yalnız seyahat edenler için en iyi sekizinci şehir olan Bükreş, beş yıldız alan turistik yerlerin yüzde 56'sı ve restoranların yüzde 54'ü ile toplamda 55 yıldız oranına sahiptir.

9. Lucerne, İsviçre

9. Lucerne, İsviçre

Burada, yalnız seyahat edenlerin yüzde 59'u beş yıldızlı yorum bırakmıştır. Gezilecek yerler ve restoranlar arasındaki dağılım ise yüzde 66 ve yüzde 51'dir.

10. Prag, Çek Cumhuriyeti

10. Prag, Çek Cumhuriyeti

Prag listede en iyi onuncu sırada yer alıyor. Rakamlar mı? Genel beş yıldız yüzdesi 54 olup, turistik yerler ve restoranlar sırasıyla yüzde 53 ve yüzde 54 olmak üzere neredeyse başa baş gitmektedir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Varna, Bulgaristan

11. Varna, Bulgaristan

Varna, yorumların yüzde 58'inin beş yıldızlı olması sayesinde 11. sırada yer alıyor. Gezilecek yerler ve restoranlar arasındaki dağılım yüzde 63 ve yüzde 53'tür.

12. Budapeşte, Macaristan

12. Budapeşte, Macaristan

Macaristan'ın başkenti 12. sırada yer alarak Varna ile yakın bir sırayı paylaşıyor. Genel olarak değerlendirmelerin yüzde 54'ü beş yıldızla derecelendirilmiş. Gezilecek yerler ve restoranlar arasındaki dağılım? Yüzde elli bir ve yüzde 57.

13. Bruges, Belçika

13. Bruges, Belçika

13. sırada yer alan Bruge için yalnız seyahatle ilgili yorumların yüzde 57'si beş yıldızlıdır. Gezilecek yerler ve restoranlar arasındaki dağılım yüzde 62,5 ve yüzde 51'dir.

14. Krakow, Polonya

14. Krakow, Polonya

Listemizde 14. sırada yer alan şehir ise yüzde 57'lik genel puan ve yüzde 56 ile yüzde 57'lik turistik yerler ve restoranlar arasındaki dağılımla Krakow'dur.

15. Roosendaal, Hollanda

15. Roosendaal, Hollanda

Hollanda'nın Roosendaal kenti de beş yıldızlı yorumların yüzde 54'ü ile 15. sırada yer alıyor. Buradaki turistik yerler (yüzde 60) restoranlardan (yüzde 48) daha fazla eleştirel başarı elde etmiştir.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir.👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın