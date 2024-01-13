Servet Harcamadan Lüks Bir Hayat Sürmek İçin En Uygun 25 Ülke
Servet Harcamadan Lüks Bir Hayat Sürmek İçin En Uygun 25 Ülke
Kaynak: https://list25.com/25-cheapest-countr...
Bu yazıda ucuz lükse bakıyoruz. Listemizdeki ülkelerde iyi büyüklükte bir ev, düşük maliyetli ulaşım, uygun fiyatlı sağlık hizmetleri ve bütçenizle ne kadar yemek yiyebileceğiniz gibi şeyler hakkında endişelenmenize gerek kalmayacak kadar para var.
İşte lüks içinde yaşamak için en ucuz 25 ülke.
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1- Vietnam güzel bir ülke. 97,34 milyonluk nüfusuyla Güneydoğu Asya'nın nüfus bakımından en büyük ikinci ülkesi.
2- Bizans, Barok ve Romanesk dönemlerine ait klasik mimari ve tarihi eserleri seviyorsanız, Sırbistan sizin için harika bir yer!
3- 123,5 milyonluk nüfusuyla Meksika, Latin Amerika'nın en büyük ikinci ülkesi ve dünyanın İspanyolca konuşulan en kalabalık ülkesidir.
4- Güney Afrika, 19. yüzyılın başlarındaki İngiliz kolonizasyonu nedeniyle ana dili İngilizce olduğu için dil engeli olmadan uygun fiyatlı lüks sunmaktadır.
5- Nikaragua dünyanın en yoksul ülkelerinden biridir ve ülkenin her yeri lüks için ideal bir yer olmayabilir. Ancak Nikaragua'nın başkenti Managua, ülkenin sunduğu güzel bir cevherdir.
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6- Çin'de ortalama yaşam maliyeti aylık 752 ABD doları ya da yaklaşık 5 bin 415 yuan (Çin para birimi) ve ekonomi hızla gelişiyor!
7- Machu Picchu, çoğu insanın Peru'yu tanıdığı yer olabilir, ancak aynı zamanda antik İnka imparatorluğunun şaşırtıcı tarihine de ev sahipliği yapmaktadır.
8- Polonya, yaşamak ve çalışmak için en ucuz Avrupa ülkelerinden biridir.
9- Beyaz kumlu plajları, antik yağmur ormanları ve güzel adalarıyla bilinen Malezya, lüksün tadını ucuza çıkarmak için harika bir yerdir.
10- Malezya gibi Kosta Rika'nın plajları da ziyaretçi çekmektedir. Adanın tropik doğası, balta girmemiş ormanları ve sıcakkanlı yerlileri nedeniyle burası kesinlikle kültürel bir cazibe merkezi.
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11- Bula! Bu, Fiji'de kullanılan yaygın bir selamlama şekli ve Fiji adasında yaşama fikrini tanımlıyor.
12- Bolivya tamamen kara sınırlarıyla çevrili bir Güney Amerika ülkesidir; Brezilya, Peru, Paraguay, Şili ve Arjantin olmak üzere beş ülke ülkeyi çevrelemektedir.
13- Filipinler, Güneydoğu Asya'da üç ana bölüme ayrılmış 7640'tan fazla adadan oluşan bir ada ülkesidir.
15- Kolombiya, dünyanın en fazla biyolojik çeşitliliğe sahip ikinci ülkesi olması bakımından benzersizdir; yani hangi iklimin peşindeyseniz, muhtemelen onu bu ülkede bulabilirsiniz!
16- Genellikle "Gülümsemeler Ülkesi" olarak anılan Tayland, mutlu ve uygun fiyatlı bir ülke olarak kendini kanıtlama konusunda başarılı olmuştur.
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17- Ecuador ruhani bahar havasına, tropik bölgelerle gelen nemden kaçan ılık sahillere, iç kesimlerde tepelere ve gelişen tarıma sahip bir ülke.
18- Yerel halk maceraya açık, hepimizin olması gerektiği gibi! Şili'nin sunduğu lüks şarap kültürünü de kesinlikle olağanüstü bulacaksınız.
19- Karayipler, derin harikalar ve zengin tarihle dolu coşkulu bir yerdir.
20- Honduras, keskin sıradağları ve volkanik yaylaları ile tanınır. İlginçtir ki, Honduras volkanları olmayan tek Orta Amerika ülkesidir.
21- Hepimiz Büyük Piramitleri yakından görmeyi hayal etmişizdir... değil mi? Mısır'da yaşam kesinlikle antik tarihin yanı sıra antik dünyanın büyük harikalarından bazılarıyla dolu.
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22- Okyanusya kıtasında yer alan Papua Yeni Gine, dünyanın en az gelişmiş ülkelerinden biridir. Buna rağmen kaynaklar açısından zengindir, güzel manzaralara sahiptir ve sıcak, dost canlısı insanlara ev sahipliği yapmaktadır.
23- Bulgaristan'daki tarih eşsizdir ve tarih meraklıları için mükemmel bir mutluluk kaynağı olabilir.
24- Prag dünyanın en güvenli şehirlerinden biridir. Bu bile başlı başına lüks anlamına gelmelidir.
25- Atina gibi bir yeri ziyaret etmek bile başlı başına bir lüks.
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