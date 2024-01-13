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Servet Harcamadan Lüks Bir Hayat Sürmek İçin En Uygun 25 Ülke

Servet Harcamadan Lüks Bir Hayat Sürmek İçin En Uygun 25 Ülke

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 08:16

Bu yazıda ucuz lükse bakıyoruz. Listemizdeki ülkelerde iyi büyüklükte bir ev, düşük maliyetli ulaşım, uygun fiyatlı sağlık hizmetleri ve bütçenizle ne kadar yemek yiyebileceğiniz gibi şeyler hakkında endişelenmenize gerek kalmayacak kadar para var.

İşte lüks içinde yaşamak için en ucuz 25 ülke.

Kaynak: https://list25.com/25-cheapest-countr...
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1- Vietnam güzel bir ülke. 97,34 milyonluk nüfusuyla Güneydoğu Asya'nın nüfus bakımından en büyük ikinci ülkesi.

1- Vietnam güzel bir ülke. 97,34 milyonluk nüfusuyla Güneydoğu Asya'nın nüfus bakımından en büyük ikinci ülkesi.

Vietnam'da yaşam maliyeti aylık ortalama 639 dolar. Güzel manzaraları, maceraperest yiyiciler için mükemmel mutfağı ve düşük maliyetli toplu taşıma araçlarıyla birleştiğinde, bu 'ucuz' yaşam ülkesi kesinlikle bir lüks.

2- Bizans, Barok ve Romanesk dönemlerine ait klasik mimari ve tarihi eserleri seviyorsanız, Sırbistan sizin için harika bir yer!

2- Bizans, Barok ve Romanesk dönemlerine ait klasik mimari ve tarihi eserleri seviyorsanız, Sırbistan sizin için harika bir yer!

Bu ülke için ortalama aylık yaşam maliyeti 711 dolardır. Vietnam'dan fazla olsa da, ülkenin sunduğu ilginç kültürle bu dengelenmektedir. Genel olarak sıcak ve dost canlısı insanların sizi karşıladığı bu ülke, 'ucuz' lüks için gözde bir destinasyondur.

3- 123,5 milyonluk nüfusuyla Meksika, Latin Amerika'nın en büyük ikinci ülkesi ve dünyanın İspanyolca konuşulan en kalabalık ülkesidir.

3- 123,5 milyonluk nüfusuyla Meksika, Latin Amerika'nın en büyük ikinci ülkesi ve dünyanın İspanyolca konuşulan en kalabalık ülkesidir.

Meksika aynı zamanda Olmekler, Mayalar, Toltekler ve Aztekler de dahil olmak üzere Amerika'nın en rafine antik kültürlerinden bazılarına ev sahipliği yapmaktadır. Yaşam maliyeti aylık 678 ABD doları ya da yaklaşık 13 bin 588 pesodur.

4- Güney Afrika, 19. yüzyılın başlarındaki İngiliz kolonizasyonu nedeniyle ana dili İngilizce olduğu için dil engeli olmadan uygun fiyatlı lüks sunmaktadır.

4- Güney Afrika, 19. yüzyılın başlarındaki İngiliz kolonizasyonu nedeniyle ana dili İngilizce olduğu için dil engeli olmadan uygun fiyatlı lüks sunmaktadır.

Bazıları tarafından aylık yaklaşık 937 dolar ile ana dili İngilizce olan ve yaşanabilecek en ucuz ülke olarak kabul edilmektedir.

5- Nikaragua dünyanın en yoksul ülkelerinden biridir ve ülkenin her yeri lüks için ideal bir yer olmayabilir. Ancak Nikaragua'nın başkenti Managua, ülkenin sunduğu güzel bir cevherdir.

5- Nikaragua dünyanın en yoksul ülkelerinden biridir ve ülkenin her yeri lüks için ideal bir yer olmayabilir. Ancak Nikaragua'nın başkenti Managua, ülkenin sunduğu güzel bir cevherdir.

Ülke, ortalama 633 ABD doları ile aylık yaşam maliyetinin kesinlikle daha ucuz tarafında durmaktadır. Managua'da yaşamak ülkenin geri kalanından biraz daha pahalı olsa da yine de bir lüks olarak kabul edilir.

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6- Çin'de ortalama yaşam maliyeti aylık 752 ABD doları ya da yaklaşık 5 bin 415 yuan (Çin para birimi) ve ekonomi hızla gelişiyor!

6- Çin'de ortalama yaşam maliyeti aylık 752 ABD doları ya da yaklaşık 5 bin 415 yuan (Çin para birimi) ve ekonomi hızla gelişiyor!

Lezzetli Çin yemekleri, sanat kültürü, festivalleri, manzaraları ve Çin Seddi gibi insan yapımı güzellikleriyle bu kültüre uyum sağlamak, öğrenmeye hevesli herkes için kolay olacaktır.

7- Machu Picchu, çoğu insanın Peru'yu tanıdığı yer olabilir, ancak aynı zamanda antik İnka imparatorluğunun şaşırtıcı tarihine de ev sahipliği yapmaktadır.

7- Machu Picchu, çoğu insanın Peru'yu tanıdığı yer olabilir, ancak aynı zamanda antik İnka imparatorluğunun şaşırtıcı tarihine de ev sahipliği yapmaktadır.

Ayrıca, Peru yaşamak için çok ucuz bir yerdir ve aylık ortalama 630 ABD dolarına denk gelmektedir. Kültürel tarihi ve güzel doğasıyla Peru, ucuz lüks arayanlar için bir sonraki durak olabilir.

8- Polonya, yaşamak ve çalışmak için en ucuz Avrupa ülkelerinden biridir.

8- Polonya, yaşamak ve çalışmak için en ucuz Avrupa ülkelerinden biridir.

Aylık yaşam maliyeti olarak 882 ABD doları ile Polonya sizin için doğru yer olabilir. Ayrıca dünya tarihine katkıda bulunan birçok konuma ev sahipliği yapmaktadır.

9- Beyaz kumlu plajları, antik yağmur ormanları ve güzel adalarıyla bilinen Malezya, lüksün tadını ucuza çıkarmak için harika bir yerdir.

9- Beyaz kumlu plajları, antik yağmur ormanları ve güzel adalarıyla bilinen Malezya, lüksün tadını ucuza çıkarmak için harika bir yerdir.

Aylık yaşam maliyeti 652 ABD doları olan Malezya, lüksün tadını çıkarmak için en ucuz ülkelerden biridir.

10- Malezya gibi Kosta Rika'nın plajları da ziyaretçi çekmektedir. Adanın tropik doğası, balta girmemiş ormanları ve sıcakkanlı yerlileri nedeniyle burası kesinlikle kültürel bir cazibe merkezi.

10- Malezya gibi Kosta Rika'nın plajları da ziyaretçi çekmektedir. Adanın tropik doğası, balta girmemiş ormanları ve sıcakkanlı yerlileri nedeniyle burası kesinlikle kültürel bir cazibe merkezi.

Kosta Rika, aylık 852 ABD doları ile komşu ülkelerin çoğundan daha yüksek bir yaşam maliyetine sahiptir. Ancak bunu daha yüksek maaşlarla telafi etmektedir.

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11- Bula! Bu, Fiji'de kullanılan yaygın bir selamlama şekli ve Fiji adasında yaşama fikrini tanımlıyor.

11- Bula! Bu, Fiji'de kullanılan yaygın bir selamlama şekli ve Fiji adasında yaşama fikrini tanımlıyor.

773 ABD doları Fiji'de ortalama aylık yaşam maliyetiniz olacaktır, böylece Fiji adalarındaki yaşamın tadını çıkarabilir ve ünlü mercan resifleri de dahil olmak üzere güzel doğayı ucuz lüks içinde keşfedebilirsiniz.

12- Bolivya tamamen kara sınırlarıyla çevrili bir Güney Amerika ülkesidir; Brezilya, Peru, Paraguay, Şili ve Arjantin olmak üzere beş ülke ülkeyi çevrelemektedir.

12- Bolivya tamamen kara sınırlarıyla çevrili bir Güney Amerika ülkesidir; Brezilya, Peru, Paraguay, Şili ve Arjantin olmak üzere beş ülke ülkeyi çevrelemektedir.

Ayda 750 ABD doları ile Bolivya, aylık yaşam maliyetinin kesinlikle daha uygun tarafında yer alıyor.

13- Filipinler, Güneydoğu Asya'da üç ana bölüme ayrılmış 7640'tan fazla adadan oluşan bir ada ülkesidir.

13- Filipinler, Güneydoğu Asya'da üç ana bölüme ayrılmış 7640'tan fazla adadan oluşan bir ada ülkesidir.

Aylık yaşam giderleri 601 ABD doları olan bu ülke, uygun fiyat ile lüks arasında köprü kuruyor.

15- Kolombiya, dünyanın en fazla biyolojik çeşitliliğe sahip ikinci ülkesi olması bakımından benzersizdir; yani hangi iklimin peşindeyseniz, muhtemelen onu bu ülkede bulabilirsiniz!

15- Kolombiya, dünyanın en fazla biyolojik çeşitliliğe sahip ikinci ülkesi olması bakımından benzersizdir; yani hangi iklimin peşindeyseniz, muhtemelen onu bu ülkede bulabilirsiniz!

Kıyıya doğru ilerlediğinizde sıcak tropik bölgelere ulaşırsınız. Ve kim bu biyoçeşitliliği aylık sadece 574 dolarlık yaşam maliyetiyle yenebilir ki?

16- Genellikle "Gülümsemeler Ülkesi" olarak anılan Tayland, mutlu ve uygun fiyatlı bir ülke olarak kendini kanıtlama konusunda başarılı olmuştur.

16- Genellikle "Gülümsemeler Ülkesi" olarak anılan Tayland, mutlu ve uygun fiyatlı bir ülke olarak kendini kanıtlama konusunda başarılı olmuştur.

Bangkok gibi şehirlerde bile yaşam maliyeti oldukça düşüktür ve aylık ortalama 831 ABD dolarıdır. Buna ek olarak, Tayland'ın beyaz kumlu plajlarındaki güzel berrak suları çoğu insanın özlemini duyduğu bir tür lüks sunmaktadır.

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17- Ecuador ruhani bahar havasına, tropik bölgelerle gelen nemden kaçan ılık sahillere, iç kesimlerde tepelere ve gelişen tarıma sahip bir ülke.

17- Ecuador ruhani bahar havasına, tropik bölgelerle gelen nemden kaçan ılık sahillere, iç kesimlerde tepelere ve gelişen tarıma sahip bir ülke.

Ecuador'da 756 ABD doları size rahat bir hava ve etrafınızdaki lüks doğada tatmin edici bir yaşam tarzı sağlayacak yaşam maliyetidir.

18- Yerel halk maceraya açık, hepimizin olması gerektiği gibi! Şili'nin sunduğu lüks şarap kültürünü de kesinlikle olağanüstü bulacaksınız.

18- Yerel halk maceraya açık, hepimizin olması gerektiği gibi! Şili'nin sunduğu lüks şarap kültürünü de kesinlikle olağanüstü bulacaksınız.

Bu listedeki en yüksek tutarlardan birine sahip olan Şili'de ortalama aylık yaşam maliyeti 905 ABD dolarıdır ancak inanılmaz cazibe merkezleri sizi lüksün zirvesine çeker.

19- Karayipler, derin harikalar ve zengin tarihle dolu coşkulu bir yerdir.

19- Karayipler, derin harikalar ve zengin tarihle dolu coşkulu bir yerdir.

Belize yaşam masrafları için aylık 889 ABD dolarıyla, bu çok düşük nüfuslu ülkede lüksün konforunu kesinlikle hissedebilirsiniz.

20- Honduras, keskin sıradağları ve volkanik yaylaları ile tanınır. İlginçtir ki, Honduras volkanları olmayan tek Orta Amerika ülkesidir.

20- Honduras, keskin sıradağları ve volkanik yaylaları ile tanınır. İlginçtir ki, Honduras volkanları olmayan tek Orta Amerika ülkesidir.

Aylık 765 ABD doları yaşam maliyetiyle, yaşarken güzel bir doğal ortam sağlar.

21- Hepimiz Büyük Piramitleri yakından görmeyi hayal etmişizdir... değil mi? Mısır'da yaşam kesinlikle antik tarihin yanı sıra antik dünyanın büyük harikalarından bazılarıyla dolu.

21- Hepimiz Büyük Piramitleri yakından görmeyi hayal etmişizdir... değil mi? Mısır'da yaşam kesinlikle antik tarihin yanı sıra antik dünyanın büyük harikalarından bazılarıyla dolu.

Afrika ve Orta Doğu ile sınır komşusu olan bu ülkede yaşam ucuzdur ve aylık ortalama sadece 449 ABD dolarıdır.

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22- Okyanusya kıtasında yer alan Papua Yeni Gine, dünyanın en az gelişmiş ülkelerinden biridir. Buna rağmen kaynaklar açısından zengindir, güzel manzaralara sahiptir ve sıcak, dost canlısı insanlara ev sahipliği yapmaktadır.

22- Okyanusya kıtasında yer alan Papua Yeni Gine, dünyanın en az gelişmiş ülkelerinden biridir. Buna rağmen kaynaklar açısından zengindir, güzel manzaralara sahiptir ve sıcak, dost canlısı insanlara ev sahipliği yapmaktadır.

Ve aylık ortalama 530 ABD dolarıyla burayı lüks bir ev haline getirebilirsiniz.

23- Bulgaristan'daki tarih eşsizdir ve tarih meraklıları için mükemmel bir mutluluk kaynağı olabilir.

23- Bulgaristan'daki tarih eşsizdir ve tarih meraklıları için mükemmel bir mutluluk kaynağı olabilir.

Bulgaristan gibi bir ülkenin en önemli avantajı, aylık 654 ABD doları olan düşük yaşam maliyetidir.

24- Prag dünyanın en güvenli şehirlerinden biridir. Bu bile başlı başına lüks anlamına gelmelidir.

24- Prag dünyanın en güvenli şehirlerinden biridir. Bu bile başlı başına lüks anlamına gelmelidir.

1014 ABD doları ile bu listedeki en pahalı şehirdir, ancak buna değer! Çek Cumhuriyeti'nin muhteşem kültürü, özellikle de Prag gibi bir şehir, eski dünyanın cazibesiyle dünyanın dört bir yanından insanları kendine çekiyor.

25- Atina gibi bir yeri ziyaret etmek bile başlı başına bir lüks.

25- Atina gibi bir yeri ziyaret etmek bile başlı başına bir lüks.

Yunanistan da yaşam maliyetlerinde 1000 ABD dolarını aşıyor. 1008 dolarlık yaşam masrafıyla Yunanistan, kültürel çeşitlilik ve tarihi zenginlik açısından yaşanabilecek en iyi yerlerden biri.

Sizce hangi ucuz ülkeler lüks bir yaşam sağlayabilir? Her zaman yaşamayı hayal ettiğiniz bir ülke var mı? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin.

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