Servet Harcamadan Lüks Bir Hayat Sürmek İçin En Uygun 25 Ülke

Bu ülke için ortalama aylık yaşam maliyeti 711 dolardır. Vietnam'dan fazla olsa da, ülkenin sunduğu ilginç kültürle bu dengelenmektedir. Genel olarak sıcak ve dost canlısı insanların sizi karşıladığı bu ülke, 'ucuz' lüks için gözde bir destinasyondur.