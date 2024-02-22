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Ünlü Tadım İstatistikleri Sayfası TasteAtlas'a Göre Dünyanın En Çeşitli ve Lezzetli Yemeklerine Sahip 10 Şehri

Ünlü Tadım İstatistikleri Sayfası TasteAtlas'a Göre Dünyanın En Çeşitli ve Lezzetli Yemeklerine Sahip 10 Şehri

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 18:01

'TasteAtlas' tarafından belirlenen dünyanın en iyi yemek şehirlerine bir göz atmaya ne dersiniz? Yemek kültürünün zenginliği ve çeşitliliği ile tanınan bu şehirler, gastronomi dünyasının kalbinde yer alıyor. Her biri kendi benzersiz lezzetleri, sokak yemekleri ve ünlü restoranlarıyla öne çıkan bu şehirler, dünyanın dört bir yanından gelen gurme gezginlerin ilgisini çekiyor. 'TasteAtlas'ın derlediği listede yer alan şehirler, damak zevkinize uygun lezzetleri keşfetmeniz için bir davet niteliği taşıyor. Sürprizi bozmak gibi olmasın ama, içlerinde Türkiye'den bir şehir de var!

Kaynak: https://twitter.com/stats_feed/status...

1. Roma

1. Roma

En bilinen kültürel yemekler: Crostata di ricotta, Trippa, Involtini alla romana

2. Bolonya

2. Bolonya

En bilinen kültürel yemekler: Mortadella, Tigella, Lasagna

3. Nepal

3. Nepal

En bilinen kültürel yemekler: Dal Bhat, Momos, Sel Roti

4. Viyana

4. Viyana

En bilinen kültürel yemekler: Wiener Schnitzel, The Sachertorte, Austrian Goulash

5. Tokyo

5. Tokyo

En bilinen kültürel yemekler: Ramen, Soba, Sushi

6. Osaka

6. Osaka

En bilinen kültürel yemekler: Ramen, Soba, Sushi

7. Hong Kong

7. Hong Kong

En bilinen kültürel yemekler: Yumurta Tartı, Yumurta Waffle, Yarasa Çorbası :)

8. Turin

8. Turin

En bilinen kültürel yemekler: Tajarin, Agnolotti, Brasato al Barolo

9. Gaziantep

9. Gaziantep

En bilinen kültürel yemekler: Baklava, Katmer, Yuvarlama Çorbası

10. Bandung

10. Bandung

En bilinen kültürel yemekler: Serabi, Batagor, Lotek

Dünyanın en iyi yemek yapan şehirleri listemiz buraya kadardı. İçerik ile ilgili düşünceleriniz varsa yorumlarda bizimle de paylaşmaktan çekinmeyin.👇👇👇

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