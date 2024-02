Geçmişten Günümüze Akıllara Durgunluk Veren 25 Eşsiz Dünya Olayı

Her şeyden önce, karşılarında dünyanın açık ara en güçlü takımı olan Sovyetler Birliği vardı. Bu, geleceğin Hall of Fame oyuncuları da dahil olmak üzere, o güne kadar bir araya getirilmiş yıldızlardan oluşan en baskın takımdı. Sovyetler, kendi arka bahçelerinde bile olsa genç bir Amerikan takımını yenebileceklerinden emindi. Devam etmekte olan Soğuk Savaş'ın da etkisiyle iki ülke arasındaki gerilim son derece yüksekti. 8500 kişi maçı izlemek için New York'taki Olimpiyat Merkezini tıka basa doldurdu ve hayal kırıklığına uğramadılar. Maç inanılmaz derecede yakındı. Son periyoda girilirken takımlar 3-3 berabere kalmış, ABD tek sayı farkla öne geçmiş ve bunu koruyarak 'buzdaki mucizeyi' gerçekleştirmiş ve Sovyetleri devirmişti.