Geçmişten Günümüze Akıllara Durgunluk Veren 25 Eşsiz Dünya Olayı
Geçmişten Günümüze Akıllara Durgunluk Veren 25 Eşsiz Dünya Olayı
Kaynak: https://list25.com/25-world-events-th...
Arada sırada bütün dünyayı birleştiren bir olay meydana gelir. Uzay mekiği fırlatma felaketinden tehlikeli bir mağarada mahsur kalan bir grup çocuğa kadar, arşivleri taradık ve tarihteki en dudak uçuklatan anlardan bazılarını derledik. Hazır olun! Dilinizin tutulmasına neden olacak 25 dünya olayına göz atıyoruz.
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25. İrlanda tarihinde Patates Kıtlığı olarak da bilinen Büyük Açlık döneminden daha karanlık çok az dönem vardır.
24. İlk bilgisayarın hikayesi en az iki yüzyıl önce Charles Babbage'ın bir "fark motoru" geliştirmeye başlamasıyla başladı.
23. 1990 yılında Sovyetler Birliği dağılırken Amerika Birleşik Devletleri küresel lider olarak yerini almıştı. Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i işgal etmesinin ardından ABD 40 müttefikiyle birlikte harekete geçerek misillemede bulundu.
22. Gözle görülemeyen parçacıkları nasıl keşfedersiniz? Elektromanyetik spektrum, görebildiğimiz ışığın çok ötesine uzanır. 1895 yılında Wilhelm Conrad Röntgen adında bir Alman fizikçi bu spektrumda bugün hala tıbbi araştırmaları etkileyen bir aralık keşfetti.
21. Fransızlar hakları için ayaklanmaları ve mücadele etmeleriyle ünlüdür. Tarihte hiçbir an bu ruhu Paris komününden daha iyi yansıtamaz. Almanya'ya karşı alınan askeri yenilginin ardından İkinci Fransız İmparatorluğu 1871 yılında çöktü. Yerine kurulan Üçüncü Cumhuriyet, hükümeti derhal Paris'in dışındaki Versailles'a taşıdı ve savaşın yaralarını sarmaya çalışan Paris halkının ihtiyaçlarını karşılamakta başarısız oldu.
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20. 2016 yılında Orlando'da Pulse adlı popüler bir gece kulübünde partiye katılanlar, saldırgan biri karşısında savunmasız kaldılar. Saldırı 12 Haziran'da, daha önce radikal olduğu tespit edilen Omar Mateen adlı bir adamın sabahın erken saatlerinde gece kulübüne gitmesiyle başladı.
19. İnsanlar anlık mesajlaşmadan önce nasıl hayatta kalabiliyorlardı? İnternetten çok önce, ilk kez 1774 yılında yaratılan telgraf vardı. Ancak o zaman için son derece sınırlıydı. Her bir mektuba karşılık gelen bir telgraf gerekiyordu. Tüm bunlar 1830'larda Samuel Morse adında bir adamın ilk elektrikli telgrafı yaratmaya ani bir ilgi göstermesiyle değişti.
18. 2021 yılında büyük bir geminin Süveyş Kanalı'nda 6 gün boyunca mahsur kaldığını hatırlarsınız. Sadece bu bile neredeyse 10 milyar dolarlık ticaret kaybına neden olmuştu. 1956'da çok daha büyük ve ölümcül bir kriz yaşandı. Cemal Abdül Nasır 1956'da Mısır'ın başkanı olduğunda, Süveyş Kanalı Şirketini kamulaştırarak dünyayı şok etti.
17. Her ebeveynin en büyük kabusu çocuklarının izini kaybetmektir. Ama bütün bir okulun kaybolduğunu hayal edebilir misiniz? İşte 2014 yılında Nijerya'da 2000'li yılların başında kurulan ve şu anda dünyanın en tehlikeli örgütlerinden biri olan radikal İslamcı bir grup tarafından düzenlenen olay tam da böyleydi.
16. Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinden bir koronavirüs yayılmaya başladı. Hastalık son derece bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır ve zararsızdan yaşamı tehdit edene kadar değişen semptomlara yol açar.
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15. Hopkinton Eyalet Parkı yakınlarında başlayıp Boston Halk Kütüphanesi'nde sona eren 26 millik koşuya her yıl on binlerce kişi kaydolmaktadır. Yarış 1897'den beri kesintisiz olarak devam etmektedir ve bu da onu dünyanın en eski ve en ikonik yarışı yapmaktadır.
14. Haber veya eğlence için en sevdiğiniz web sitesi hangisi? Büyük ihtimalle Çin'de yasaklanmıştır. Çin, nüfusunu kontrol altında tutmak amacıyla 2000'li yılların başında interneti kontrol etmek için devasa bir proje başlattı.
13. Amerika Ay'a ayak basan ilk ülke olabilir, ancak uzay yarışını Ruslar kazandı. Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in Ay'a ayak basmasından on yıldan fazla bir süre önce Rusya ilk yapay uydu olan Sputnik'i fırlattı. Sputnik 186 kilo ağırlığındaydı ve Dünya'ya geri düşüp gezegenin atmosferinde yanmadan önce üç ay boyunca gezegenin yörüngesinde dolandı.
12. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1970'lere kadar İran ile oldukça düzgün bir ilişkisi olduğunu öğrenmek sizi şaşırtabilir. Amerika, Şah Muhammed Rıza Pehlevi'yi destekledi ve ülke bölgedeki kilit siyasi müttefiklerden biriydi. ABD ve İngiliz gizli servisleri İran'ın rejim muhaliflerini hedef alan "gizli polisinin" eğitilmesine bile yardım etti.
11. 151 metre uzunluğundaki Özgürlük Anıtı bir zamanlar New York'a gelen göçmenleri selamlıyordu. Etkilenmemek elde değil. Her yıl 4 milyon turist de aynı fikirde.
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10. 1945 yılında, 2. Dünya Savaşı'nın Nazi Almanyası tarafından işlenen vahşete son vermesinin ardından, 21 lider uluslararası bir askeri mahkeme tarafından yargılanmaya başlandı. Suçlamaları arasında soykırımdaki rolleri nedeniyle insanlığa karşı işledikleri suçlar da vardı.
9. Yakın zamanda 2022'de iptal edilmiş olmasına rağmen, 1973'teki Roe v Wade kararı Amerika Birleşik Devletleri'nde kadın hakları açısından tarihi bir andı. Dava, kürtaj yaptırma hakkı için eyalet bölge savcısına dava açan Teksaslı bir kadın tarafından açılmıştı.
8. Temiz bir roket kalkışından daha tatmin edici bir şey yoktur. Ne yazık ki Amerika'nın tüm uzay görevleri sorunsuz gitmiyor.1986 yılında Uzay Mekiği Challenger feci bir kaza geçirdi. Bu kazadan önceki yıllarda Challenger pek çok kez kullanılmıştı. Üç yıl önce ilk "uzay yürüyüşüne" izin vermiş ve toplamda 9 kez Dünya atmosferinin dışına çıkmıştı.
7. İnternet, insan toplumunu etkileyen en büyük değişimlerden biri olmuştur. Hayatımızın her alanını dönüştürdü. Şu anda bu yazıyı okurken bile onu kullanıyorsunuz. Peki internet gerçekte ne zaman kuruldu?
6. 1970'lerde çok az isim Pol Pot kadar korku uyandırırdı. Kamboçya'daki Kızıl Kmerler'in lideriydi ve milyonlarca insanın ölümünden sorumlu acımasız bir rejimdi.
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5. Ulusal spor takımınızın zaferini izlemek her zaman özel bir olaydır. Ancak 1980 Kış Olimpiyatlarında Amerika Birleşik Devletleri hokey takımı için bundan çok daha fazlası söz konusuydu.
4. 1980 Kış Olimpiyatları Oyunlar tarihinin en yüksek noktasıyken, 1972 Münih Olimpiyatları en düşük noktalarından biriydi. Olaylar 5 Eylül'de, oyunlardan 10 gün sonra, dünyanın dört bir yanından gelen sporcuların Olimpiyat Köyü'nde konaklamak üzere toplandıkları sırada başladı.
3. Amerika Birleşik Devletleri'nin 18. yüzyılda özgürlüğünü kazanmasından bu yana, ırk ilişkileri her zaman bir gerilim noktası olmuştur. Kölelik ve adaletsizlikle dolu bir geçmişe sahip olduğundan, eşitliğe doğru atılan her adım kademeli olarak gerçekleşmiştir. Ancak 1965 yılında çıkarılan bir yasa her açıdan büyük bir adım olmuştu.
2. Dünyanın ilgisini başka hiçbir şeye benzemeyen bir şekilde kendine çeken hikayede, bir grup genç çocuk kendilerini Tayland'ın Chiang Rai kentindeki bir mağaranın derinliklerinde mahsur kalmış halde buldu. Yerel bir futbol takımına mensup 12 çocuğa yardımcı antrenörleri eşlik ediyordu. Bunun bir macera ve keşif günü olması gerekiyordu, ancak kısa sürede bir kabusa dönüştü.
1. Güney Afrika'da siyah ve beyazların ayrılması uzun bir geçmişe sahiptir, ancak bugün "apartheid" dediğimiz şey 1950'ler ve 1960'larda bir dizi politika ile başlamıştır. Hükümet, Güney Afrika'da yaşayan tüm insanların beyaz, melez, Asyalı ya da siyah olarak tanımlanması anlamına gelen Nüfus Kayıt Yasası gibi yasalar çıkararak bunu "ayrı kalkınma" olarak adlandırdı.
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