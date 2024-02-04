Geçmişten Günümüze Akıllara Durgunluk Veren 25 Eşsiz Dünya Olayı

'Büyük Güvenlik Duvarı' olarak adlandırılan proje, kitlesel gözetim teknolojisi üzerine inşa edilmiştir. İnternet trafiği izleniyor, içeriği kontrol ediliyor ve ülke için zararlı olduğunu düşündüğü herhangi bir web sitesi ya da IP adresi engelleniyor. Google bir zamanlar ülkede faaliyet göstermek üzere 'sansürlü bir versiyon' oluşturmuş, ancak Google'ı hedef alan Çin destekli bir hack saldırısına tepki olarak bu uygulamadan çekilmişti. Yasaklanan diğer siteler arasında YouTube, Instagram ve Spotify da yer alıyor; bu da Çin dışından bilgiye erişimin son derece sınırlı olduğu anlamına geliyor.