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Günümüzde Sıkça Duyduğumuz Vegan Diyeti ve Keto Diyeti Arasındaki Farklar

Günümüzde Sıkça Duyduğumuz Vegan Diyeti ve Keto Diyeti Arasındaki Farklar

Diyet
efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 16:27

Beslenme her zaman gündemde olan bir konu ve insanlar sağlıklı bir yaşam için en iyi beslenme planı üzerine çok güçlü fikirlere sahip. Ancak bilim, farklı diyetlerin bağışıklık sistemini nasıl etkileyebileceği konusunda henüz bir karara varmış değil. Daha fazla bilgi edinmek için ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden (NIH) araştırmacılar, günümüzün en popüler diyetlerinden ikisini (vegan ve ketojenik (veya keto)) uygulamanın vücudun hastalıklarla mücadele yeteneğini nasıl etkilediğini inceledi.

UYARI: Uzmanınıza danışmadan diyet uygulamamanızı tavsiye ediyoruz.

Kaynak: https://www.iflscience.com/vegan-vs-k...

Vegan ve keto diyetleri bazı açılardan birbirlerinin zıttıdır. Hiçbir hayvansal ürün içermeyen vegan diyetler, yağ bakımından daha düşük ve karbonhidrat bakımından daha yüksek olma eğilimindedir.

Vegan ve keto diyetleri bazı açılardan birbirlerinin zıttıdır. Hiçbir hayvansal ürün içermeyen vegan diyetler, yağ bakımından daha düşük ve karbonhidrat bakımından daha yüksek olma eğilimindedir.

Buna karşılık, keto diyetinin amacı vücudu, depolanmış yağın şeker yerine yakıt kaynağı olarak kullanıldığı bir ketozis durumuna sokmaktır. Bunu başarmak için çok düşük karbonhidratlı, yüksek yağlı bir diyet uygulamak gerekir.

Bu iki diyetten hangisinin "en iyi" olduğuna dair sorular pek çok tartışmaya yol açmıştır, ancak bu çalışma yalnızca bağışıklık sistemi üzerindeki potansiyel etkilere odaklanmıştır.

Bu iki diyetten hangisinin "en iyi" olduğuna dair sorular pek çok tartışmaya yol açmıştır, ancak bu çalışma yalnızca bağışıklık sistemi üzerindeki potansiyel etkilere odaklanmıştır.

Araştırmacılar etnik kökenleri, cinsiyetleri, vücut kitle indeksleri (VKİ) ve yaşları mümkün olduğunca farklı olan 20 kişiyi bir çalışmaya dahil etti. Tüm katılımcılar çalışma boyunca her iki diyeti de denedi ve birini değiştirmeden önce iki hafta boyunca uyguladı.

Her şeyin dikkatle kontrol edilebildiğinden emin olmak için grup, deney süresince Metabolik Klinik Araştırma Birimi'nde konakladı. Vegan veya keto diyet kurallarına uydukları sürece istedikleri kadar yemek yemelerine izin verildi ve doğru diyete uygun atıştırmalıklar ve yemekler verildi.

Her şeyin dikkatle kontrol edilebildiğinden emin olmak için grup, deney süresince Metabolik Klinik Araştırma Birimi'nde konakladı. Vegan veya keto diyet kurallarına uydukları sürece istedikleri kadar yemek yemelerine izin verildi ve doğru diyete uygun atıştırmalıklar ve yemekler verildi.

Analiz için periyodik olarak kan, idrar ve dışkı örnekleri toplandı. Bilim insanları, biyokimyasal, metabolik ve mikrobiyomdaki değişiklikler de dahil olmak üzere birçok farklı veri türünü birleştiren bir multi-omik analitik yaklaşım kullandılar.

Genel olarak, katılımcılar vegan diyetindeyken keto diyetini uyguladıklarından daha az kalori tüketiyorlardı. Beklendiği gibi, her iki diyetin bileşimleri büyük ölçüde farklılık gösterdi, vegan diyeti kabaca yüzde 10 yağ ve yüzde 75 karbonhidrat içerirken, keto diyeti yaklaşık yüzde 76 yağ ve yüzde 10 karbonhidrat içeriyordu.

Genel olarak, katılımcılar vegan diyetindeyken keto diyetini uyguladıklarından daha az kalori tüketiyorlardı. Beklendiği gibi, her iki diyetin bileşimleri büyük ölçüde farklılık gösterdi, vegan diyeti kabaca yüzde 10 yağ ve yüzde 75 karbonhidrat içerirken, keto diyeti yaklaşık yüzde 76 yağ ve yüzde 10 karbonhidrat içeriyordu.

Bulguların tartışıldığı bir basın açıklamasında NIH, her iki diyetin de 'tüm katılımcılarda kayda değer değişikliklere' neden olduğunu açıkladı.

Vegan diyete geçiş, vücudun virüslere karşı savunmasını içeren doğuştan gelen bağışıklık sistemiyle bağlantılı yollarda hızlı değişikliklere neden oldu.

Vegan diyete geçiş, vücudun virüslere karşı savunmasını içeren doğuştan gelen bağışıklık sistemiyle bağlantılı yollarda hızlı değişikliklere neden oldu.

Ayrıca, daha yüksek demir içeriğinden kaynaklanabilecek kırmızı kan hücreleriyle bağlantılı yolları da artırdı. Keto diyetine geçiş, T ve B hücreleriyle bağlantılı hücresel yollar gibi adaptif bağışıklık sistemiyle ilişkili süreçlerde hızlı bir şekilde artışa yol açtı.

Keto diyetinin ayrıca daha fazla sayıda kan proteini ve dokusunun etkilenmesi sonucu vücutta daha geniş kapsamlı etkilere sahip olduğu görülmüştür. Yazarlar ayrıca keto diyetinin daha yüksek protein içeriği ile açıklanabilecek amino asit metabolizmasında da değişiklikler gözlemlemişlerdir.

Keto diyetinin ayrıca daha fazla sayıda kan proteini ve dokusunun etkilenmesi sonucu vücutta daha geniş kapsamlı etkilere sahip olduğu görülmüştür. Yazarlar ayrıca keto diyetinin daha yüksek protein içeriği ile açıklanabilecek amino asit metabolizmasında da değişiklikler gözlemlemişlerdir.

Her iki diyet de, planları bu kadar kısa bir süre uyguladıktan sonra bile katılımcıların mikrobiyomlarında değişimlere neden oldu. İnsanların diyetleri takip etme sırası sonuçları etkilemedi.

Çalışmanın yazarları, katılımcıların çeşitliliği göz önüne alındığında etkilerin çarpıcı bir şekilde tek tip olduğunu belirtmiş, ancak bağışıklık sisteminin belirli bileşenlerine odaklanmak için daha büyük örneklerle daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söylemiştir.

Çalışmanın yazarları, katılımcıların çeşitliliği göz önüne alındığında etkilerin çarpıcı bir şekilde tek tip olduğunu belirtmiş, ancak bağışıklık sisteminin belirli bileşenlerine odaklanmak için daha büyük örneklerle daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söylemiştir.

Yazarlar makalelerinde 'Beslenmenin insanlarda bağışıklığı düzenleme ilkelerini ortaya çıkarmak, hastalıkları önleyen ve tedavi eden kişiselleştirilmiş beslenme müdahaleleri tasarlama becerimizi büyük ölçüde geliştirebilir' diye yazıyor.

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