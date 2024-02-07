Günümüzde Sıkça Duyduğumuz Vegan Diyeti ve Keto Diyeti Arasındaki Farklar

Beslenme her zaman gündemde olan bir konu ve insanlar sağlıklı bir yaşam için en iyi beslenme planı üzerine çok güçlü fikirlere sahip. Ancak bilim, farklı diyetlerin bağışıklık sistemini nasıl etkileyebileceği konusunda henüz bir karara varmış değil. Daha fazla bilgi edinmek için ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden (NIH) araştırmacılar, günümüzün en popüler diyetlerinden ikisini (vegan ve ketojenik (veya keto)) uygulamanın vücudun hastalıklarla mücadele yeteneğini nasıl etkilediğini inceledi.

UYARI: Uzmanınıza danışmadan diyet uygulamamanızı tavsiye ediyoruz.