Dünya Bankası ve IMF Arasındaki Farkı Ayırt Edebilir misin?

21.11.2025 - 17:01

Ekonomi dünyasında sıkça duyduğumuz “IMF” ve “Dünya Bankası” aslında aynı kurum değil! Hangisi ne yapar, farkları neler? Hadi bu mini testle bilgini ölçelim.

1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!

2. Dünya Bankası’nın temel amacı ülkelerin kalkınma projelerine finansman sağlamaktır.

3. IMF’nin tam açılımı nedir?

4. Dünya Bankası sosyal projelere yatırım yapmaz, sadece ticari krediler sunar.

5. Dünya Bankası’nın merkezi nerededir?

6. Dünya Bankası sosyal projelere yatırım yapmaz, sadece ticari krediler sunar.

7. IMF hangi durumda bir ülkeye yardım eder?

8. Türkiye hem IMF hem de Dünya Bankası üyesidir.

9. Dünya Bankası’nın öncelikli hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

10. Son olarak; IMF, kısa vadeli ödeme dengesi sorunlarına çözüm bulmak için kredi verir.

Çok başarılısın!

IMF ve Dünya Bankası konusunda gerçekten harika bir bilgi birikimine sahipsin. Sorulara verdiğin yanıtlar, konuyu detaylı bildiğini gösteriyor. Sanki bu alanda istesen ders verirmişsin gibi bir hâlin var. Hata bu bilgi birikimiyle ekonomi sohbetleri senden dinlenir, hatta ilham verir. Kısacası: Muhteşemsin, böyle devam!

Başarılısın!

IMF ve Dünya Bankası hakkında gayet iyi bir bilgiye sahipsin. Bazı noktalarda ufak tefek eksiklerin olabilir ama genel olarak konuyu anlamışsın. Bu bilgiyi biraz daha pekiştirirsen, çok rahat bir şekilde “çok başarılı” seviyesine çıkabilirsin. Zaten öğrenmeye açık olduğun belli oluyor. Birkaç tekrar ve pratikle mükemmel olman an meselesi. Şimdiden iyi bir seviyedesin!

Başaracaksın!

IMF ve Dünya Bankası konusunda yolun biraz daha başındasın ama bu hiç sorun değil. Öğrenme isteğin ve ilgini test sonucundan bile hissettirmektesin. Birkaç kaynak okuyarak ya da tekrar yaparak çok hızlı bir şekilde ilerleyebilirsin. Unutma, bilgi birikimi zamanla gelişir ve sen bunun için gerekli motivasyona sahipsin. Bir sonraki testte daha yüksek bir skor alacağına eminiz.

