Dünya Bankası ve IMF Arasındaki Farkı Ayırt Edebilir misin?
Ekonomi dünyasında sıkça duyduğumuz “IMF” ve “Dünya Bankası” aslında aynı kurum değil! Hangisi ne yapar, farkları neler? Hadi bu mini testle bilgini ölçelim.
1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!
2. Dünya Bankası’nın temel amacı ülkelerin kalkınma projelerine finansman sağlamaktır.
3. IMF’nin tam açılımı nedir?
4. Dünya Bankası sosyal projelere yatırım yapmaz, sadece ticari krediler sunar.
5. Dünya Bankası’nın merkezi nerededir?
6. Dünya Bankası sosyal projelere yatırım yapmaz, sadece ticari krediler sunar.
7. IMF hangi durumda bir ülkeye yardım eder?
8. Türkiye hem IMF hem de Dünya Bankası üyesidir.
9. Dünya Bankası’nın öncelikli hedefi aşağıdakilerden hangisidir?
10. Son olarak; IMF, kısa vadeli ödeme dengesi sorunlarına çözüm bulmak için kredi verir.
Çok başarılısın!
Başarılısın!
Başaracaksın!
