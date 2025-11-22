onedio
Dr. Hakan Özerol’dan Dinleyelim: Para Gerçekten Ne Zaman Lazım?

etiket Dr. Hakan Özerol’dan Dinleyelim: Para Gerçekten Ne Zaman Lazım?

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
22.11.2025 - 17:01

Para yaşamın her döneminde farklı anlamlar taşımaz mı? Gençler için bir tür özgürlük sembolü iken orta yaştakiler güvenlik olarak bakar, yaşlılar ise huzur arar! Ama gerçekten paranın ne zaman lazım olduğunu bilmiyoruz... 

Dr. Hakan Özerol, bizlere yaşlara göre paranın ne için kullanıldığını ve hangi dönemde daha fazla ihtiyaç olduğunu açıklıyor. Gelin, birlikte bakalım!

1. İlk olarak gençlerin gözünden bir bakalım.

Gençlik zamanlarında para daha çok özgürlük aracı olarak görülüyor. Eğitim, dil kursları, mesleki alanda gelişme... Bunlar için harcamalar çok olur. Genç birey geleceğini şekillendirmek ister. Bu yüzden kendine yatırım yapar. Böylece ileride finansal olarak daha rahat olabilir! 

Peki, gençlik zamanında kazanılan para hemen tüketilmeli mi? Hayır. Dr. Hakan Özerol, hem orta yaş hem de yaşlılıkta rahat olabilmek için birikim yapmaya genç yaşta başlanması gerektiğini söylüyor! Bu dönemdeki minik tasarruflar ve doğru finansal kararlar çok önemli. Gelecekteki ekonomik stres azalır.

2. Ama gençler yemek, içmek, gezmek istiyor!

Bu yüzden para en çok gençlik döneminde mi gerekir? Gençler bağımsızlığını kazanarak sadece var olmak değil, hayatı yaşamak istiyor! Gezip görecekleri bir sürü yer, tadacakları bir sürü lezzetli yemek ve öğrenecekleri bir sürü bilgi var. Bunlardan geri kalmak istemeyen gençler, büyük ihtimalle paranın en çok gençlik döneminde ihtiyaç olduğunu söyleyebilir. Sonuçta enerjileri yerinde iken parayı da en güzel şekilde harcayabilirler. 

Ama Dr. Hakan Özerol, diğer yaş gruplarını da ele alarak gençlerin bu savını biraz değiştiriyor!

3. Orta yaş grubu "bize lazım" diye bağırıyor!

Orta yaş dönemine geldiğimiz zaman evlilik, çocuk, iş sorumlulukları da insanlara ekleniyor... Bu dönem hem para kazanmanın hem de parayı korumanın önemli olduğu bir zaman dilimi. Sonuçta birey sadece kendisi için harcama yapmaz, yanındaki insanları da düşünmeye başlar. Çocukların eğitimi, sağlık giderleri ve bunların yanında geleceğe yatırım! Bu dönemde paranın yönetilmesi ile hem bireysel hem de aile huzuru korunabilir. 

Orta yaş için para sadece eğlenceye atılmak ve özgürlüğü sağlamak olarak görülmez. Artık sorumluluklar artmış durumda... Peki, paraya en çok bu zaman dilimde mi ihtiyaç vardır?

4. Yetişkinler de geleceği düşünmeli...

Finansal risklerin en fazla olduğu dönem. Krediler, borçlar, iş yükü... Bunların altından kalkabilmek için paranın tasarruflu bir şekilde kullanılması gerekir. Yatırımlarla ve bazı stratejiler ile para korunabilir. Böylece sağlık sorunlarında veya ekonomik dalgalanmalarda sorun yaşanmaz. 

Dr. Hakan Özerol gençlik döneminden itibaren birikim yapılması gerektiğini belirtiyordu! Yetişkinliğin sakin geçebilmesi için gençlik döneminde hazırlık yapılmalı. Ayrıca yapılan hazırlığa eklemeler yaparak yaşlılık dönemine adım atılmalı!

5. Yaşlılar huzuru ve rahatlığı arıyor.

Bu arayışın sonuçlanması için yaşlılık döneminde de elde para olması gerekir. Çünkü kazançtan çok rahat bir yaşam hayal edilir. Para sadece geçim parası olarak görülmez rahatça hareket edebilmek için bir gereksinim olur. Dr. Hakan Özerol, bu dönemde insanların opsiyon aradıklarını söyler. Otobüs onları zorlar iken 'acaba taksiye mi binsem?' sorusunu sorabilmek isterler.

Kas gücü azalan yaşlıların hareketleri kısıtlı olur. Sağlıkları için de daha fazla endişelenmeye başlarlar. Bu yüzden para onlar için kolaylık olur. O halde para en çok yaşlılık döneminde mi gerekir!

6. Cevabımız: Her zaman para lazım!

Para hayatın her evresinde bir gerekliliktir... Çünkü insan ekonomik bir çevrenin içine doğar. Bebek bakmak, sağlıklı olmak, beslenmek ve eğlenmek için! Yaşam ilerledikçe ihtiyaçlar ve istekler değişir. Ama hiçbir zaman ortadan kalkmazlar. 

Bir yerde hayatı dibine kadar yaşamak, diğerinde düzeni korumak ve son olarak huzurlu bir yaşama ulaşmak istenir... Tüm bunların gerçekleşmesi için paranın değeri bilinmeli. Bu yüzden onu nasıl ve ne zaman kullanmamız gerektiğini bilmeliyiz. Günümüzde para sadece ekonomik olarak etkilemez. Psikolojik ve sosyal bir ihtiyaçtır.

Sonuç olarak Dr. Hakan Özerol bize der ki: Para her yaşta lazım. Bu yüzden gençlikten itibaren biriktirmemiz gerekir!

Dr. Hakan Özerol anlatıyor!

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
