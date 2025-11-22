Dr. Hakan Özerol’dan Dinleyelim: Para Gerçekten Ne Zaman Lazım?

Para yaşamın her döneminde farklı anlamlar taşımaz mı? Gençler için bir tür özgürlük sembolü iken orta yaştakiler güvenlik olarak bakar, yaşlılar ise huzur arar! Ama gerçekten paranın ne zaman lazım olduğunu bilmiyoruz...

Dr. Hakan Özerol, bizlere yaşlara göre paranın ne için kullanıldığını ve hangi dönemde daha fazla ihtiyaç olduğunu açıklıyor. Gelin, birlikte bakalım!