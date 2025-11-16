Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: 2025’te En Çok Kullanılan 5 Ödeme Yöntemi
Zaman ilerledikçe ödeme alışkanlıkları da değişir. Sonuçta teknoloji gelişiyor! Artık ödemeler hem hızlı hem de pratik bir şekilde gerçekleşebiliyor. 2025 yılında da insanların ödeme tercihinin çeşitlilik gösterdiğini görüyoruz!
Dr. Hakan Özerol eğlenceli bir şekilde bizlere 2025 yılında en çok tercih edilen ödeme yöntemlerini aktarıyor. Gelin, birlikte hangi ödeme yöntemlerinin en çok kullanıldığına bakalım!
1. Banka Kartı
2. Nakit
3. Kredi Kartı
4. Mobil Cüzdan
5. Hesaptan Hesaba
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
