Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: 2025’te En Çok Kullanılan 5 Ödeme Yöntemi

Zaman ilerledikçe ödeme alışkanlıkları da değişir. Sonuçta teknoloji gelişiyor! Artık ödemeler hem hızlı hem de pratik bir şekilde gerçekleşebiliyor. 2025 yılında da insanların ödeme tercihinin çeşitlilik gösterdiğini görüyoruz!

Dr. Hakan Özerol eğlenceli bir şekilde bizlere 2025 yılında en çok tercih edilen ödeme yöntemlerini aktarıyor. Gelin, birlikte hangi ödeme yöntemlerinin en çok kullanıldığına bakalım!