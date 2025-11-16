onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: 2025’te En Çok Kullanılan 5 Ödeme Yöntemi

etiket Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: 2025’te En Çok Kullanılan 5 Ödeme Yöntemi

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
16.11.2025 - 14:01

Zaman ilerledikçe ödeme alışkanlıkları da değişir. Sonuçta teknoloji gelişiyor! Artık ödemeler hem hızlı hem de pratik bir şekilde gerçekleşebiliyor. 2025 yılında da insanların ödeme tercihinin çeşitlilik gösterdiğini görüyoruz!

Dr. Hakan Özerol eğlenceli bir şekilde bizlere 2025 yılında en çok tercih edilen ödeme yöntemlerini aktarıyor. Gelin, birlikte hangi ödeme yöntemlerinin en çok kullanıldığına bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Banka Kartı

Dünyanın %42'si banka kartı kullanıyor! Günlük alışveriş ve marketlerde banka kartı kolaylık saplıyor. Nasıl mı? Nakit taşımanın zorluğunu ortadan kaldırıyor! Ödeme sırasında bakiyenizi kolayca kontrol edebilir, daha güvenli bir şekilde işleminizi yapabilirsiniz. Harcamaları kontrol etmek için bankaların mobil uygulamalarına kolayca giriliyor. Ayrıca temassız ödeme özelliğinin de gelmesi ile birlikte hem daha hijyenik hem de daha hızlı işlemler yapabilmekteyiz! Tüm bunların yanında ödeme sırasında ek bir masraf olmaz. Kullanıcılar için cezbedici birçok özelliği var.

Dr. Hakan Özerol'a göre insanların risk almadan bir şekilde ilerlemesi güzel bir şey!

2. Nakit

Dr. Hakan Özerol'un dili ile sıcak ve canlı para ikinci sırada! 

Küçük işletmeler ve pazarlar hala nakit para kullanımına devam ediyor. Ödeme sırasında herhangi bir kart ve cihaza ihtiyacın olmaması pratik geliyor olabilir. Ayrıca insanlar bütçelerini kendi elleri ile kontrol etmek istediği için nakit kullanmayı tercih edebilir. Fakat nakit taşımak güvenli bir yöntem olmayabilir. Hele ki büyük miktarlarda alışverişlerde nakit kullanımı zorluk çıkartabilir. Ama hala bazı kişiler nakit kullanma alışkanlığından vazgeçemiyor olabilir! Yine de dijital ödeme yöntemlerinin artması ile birlikte nakit kullanımının da giderek azaldığını görüyoruz.

3. Kredi Kartı

Taksit imkanları ve kampanyalar ile birlikte birçok insan kredi kartına yönelmeye başlamış durumda. Büyük alışverişler yapılırken nakit kullanmak yerine kredi kartı tercih edilir. Hem acil nakit desteği sağlar hem de internet alışverişlerinde güvenli ödeme imkanını sağlar. Fakat ödemelerin gecikmesi nedeni ile borç oluşabilir! Bu yüzden bilinçli bir şekilde kullanılması gerekir. Uygulamalar üzerinden harcamalar takip edilmelidir! Tüm bunların yanında indirimler ve puan avantajları ile daha cezbedici hale gelmiş durumda. Temassız özelliği ile de insanların işini kolaylaştırır. 

Dr. Hakan Özerol ilk sırada kredi kartı tahmininde bulunuyor. Gerçekten tüm bu avantajlara sahip olması insanların aklına ilk kredi kartını getiriyor!

4. Mobil Cüzdan

Hem hız hem de kullanım kolaylığı istiyor iseniz mobil cüzdan tam size göre! Teknolojinin gelişmesi ile birlikte telefon ve akıllı saatiniz üzerinden ödeme yapabilirsiniz. Banka kartlarını ve kredi kartlarını mobil cüzdanlarda saklayabilir, temassız ödeme ile işlemleri kolayca halledebilirsiniz. Ayrıca online ödemelerde de pratik olur. Bu yüzden genç nesil mobil cüzdanı tercih ediyor! Finansal işlemleri dijitalleştirmenin en etkili yolu diyebiliriz. Kampanyalar, indirim fırsatları, ödeme kolaylığı, güvenlik, hijyen... Derken birçok etmenden dolayı 2025'te en çok kullanılan ödeme yöntemleri arasına girmeyi başarmış!

5. Hesaptan Hesaba

Online ödeme ve fatura ödemelerinde hesaptan hesaba ödeme çok sık kullanılır. Bankalar arası transferin hızlı olması işlemleri kolay hale getirdi. Artık kullanıcılar internet ya da uygulamalar üzerinden kolayca transfer yapabiliyor. Nakit para taşımadan da büyük ödemeler yapılabiliyor. Ayrıca online alışverişlerinde güvenli bir ödeme yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. İşlemlerin geçmişi kaydolduğu için içiniz rahat oluyor! Çağımız dijitalleşti... Finans dünyasında öne çıkan bu yöntem hem hızlı hem de güvenli!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dr. Hakan Özerol anlatıyor!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın