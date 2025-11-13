onedio
Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Bütçeniz İçin “İstek mi İhtiyaç mı?” Ayrımı Yapmak Neden Önemli?

Elif Nur Çamurcu
13.11.2025 - 14:01

Artık gelir-gider dengesini sağlamakta zorlanıyoruz... Bütçemizi kontrol edemeyip ne kadar harcadığımızı anlamıyoruz. Peki bu durumdan kurtulmak için ne yapmalıyız? Dr. Hakan Özerol bizlere istek ve ihtiyaç arasındaki farkı anlatıyor! Yeme, içme ve barınma gibi yaşayabilmek için ulaşmamız gereken şeyler ihtiyaçtır. Yaşam kalitemizi artırmak için aldıklarımız ise istek. Olmazsa bir şeyler eksilmiyorsa bilin ki o şey ihtiyaç değil, onu istiyorsunuz demektir!

Finansal planlamayı daha verimli bir şekilde yapabilmek için aradaki ayrımı bilmeliyiz. Peki, neden? Gelin, birlikte istek ve ihtiyaç arasındaki farkları bilmenin yararlarına bakalım!

1. Harcamalarınızın planlamasını yaparken zorlanmazsınız.

Harcamaları detaylı bir şekilde planlamak için istek ve ihtiyaç arasındaki farkı bilmelisiniz. Nelere ihtiyacınız var ise öncelikli konuma onları getirmelisiniz. Zorunlu harcamaları bir kenara not aldıktan sonra geri kalan isteklerinize yönelebilirsiniz. Böylece paranızı daha verimli bir şekilde kullanır, 'param nereye gitti?' telaşına girmezsiniz! 

Kişisel olarak finansal yönetimini disiplinli bir şekilde devam ettirmek alışkanlıklarınızı gözden geçirmenizden başlar. Bu alışkanlıkların arasına istek ve ihtiyaçlarınızı belirlemeyi ekleyebilirsiniz. İstekleri erteleyebildiğinizi unutmamış olur, ihtiyaçlarınızı da gözden kaçırmamış olursunuz!

2. Borç altına girmekten uzak durursunuz.

Artık gereksiz yere borçlanmak yok! Bazen ihtiyaç olmayan şeyler için kredi kartları kullanılır, krediye başvurulur ya da başkalarından borç alınır... Bu da ileriki günler için finansal olarak strese sokabilir. Ama ihtiyaçlarınızı öncelikli konuma getirir iseniz borçlanma durumunu da en aza indirmiş olursunuz.

Dr. Hakan Özerol'un dediği gibi istekleri almak bizi mutlu eder. Fakat bilinçli şekilde harcama ile uzun vadeli mutluluğa kucak açılabilir. Borç almak yerine kenara para koyarak acil durum fonu oluşturulabilir. Sıkıntılı dönemler daha rahat atlatılabilir!

3. Ekonomik hedeflere ulaşmak daha kolay olur.

Sadece hedefe odaklanmak yetmez! Bir de hedef için çaba harcanmalı... İlk olarak istek ve ihtiyaç arasındaki ayrımı bilerek yola çıkabilirsiniz. Böylece birikim, yatırım ya da satın alma durumları daha kolay olabilir.

Temel ihtiyaçlarınızı karşılayarak ilerlediğinizde hedeflerinize daha fazla pay ayırabilirsiniz. İstekleri ertelemek biraz üzücü olabilir... Ama uzun vadeli hedefleriniz sizin için daha mutluluk verici olacaktır. Sonuçta mali strese girmeden ilerleyebileceksiniz. Bu durum da motivasyonunuzu artıracaktır!

4. Tüketici olarak bilinçlenirsiniz.

Tüketim alışkanlığınızın nasıl olduğunu biliyor musunuz? Bir oturup düşünün... Bir şey alırken 'ihtiyacım var mı?' diye soruyor musunuz? Temel ihtiyaçlarınızı öncelikli konuma getirmeden alışveriş yapıyor iseniz biraz daha bilinçlenmeniz gerekiyor demektir. İhtiyaç ve istek arasındaki farka odaklandığınız zaman alışveriş yaparken ürünlere daha objektif bir şekilde yaklaşabilirsiniz. Böylece hem bütçenizi korumuş olur hem de çevreye daha az zarar vermiş olursunuz.

Bilinçli tüketici olarak finansal bağımsızlığınızı ilan edebilirsiniz! Tüketim kültürünün içerisinde akıllı bir şekilde davranmak zor değil. Dr. Hakan Özerol'un dediği gibi isteklerin biri sınırı olmayabilir ve çığırından çıkabilir!

5. Finansal olarak daha özgür hissedersiniz.

İçinde bulunduğumuz çağın akışına kapılmak yerine sakin kalabilmemiz gerekir. Gereksiz harcamalar yapmak gelecek günlerde stres ve kaygıya yol açabilir. Borçsuz bir yaşam ile yatırımınızı da yapabilir, ani harcamalara karşı tedbirli olabilir ve hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Paranızı bilinçli bir şekilde yönetmek demek ekonomik olarak bağımsız hareket edebilmek demektir.

Bu yüzden Dr. Hakan Özerol'un söylemini bir daha hatırlatalım: İhtiyaç ilk sırada, istek ise ikinci!

Dr. Hakan Özerol anlatıyor!

