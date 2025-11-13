Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Bütçeniz İçin “İstek mi İhtiyaç mı?” Ayrımı Yapmak Neden Önemli?
Artık gelir-gider dengesini sağlamakta zorlanıyoruz... Bütçemizi kontrol edemeyip ne kadar harcadığımızı anlamıyoruz. Peki bu durumdan kurtulmak için ne yapmalıyız? Dr. Hakan Özerol bizlere istek ve ihtiyaç arasındaki farkı anlatıyor! Yeme, içme ve barınma gibi yaşayabilmek için ulaşmamız gereken şeyler ihtiyaçtır. Yaşam kalitemizi artırmak için aldıklarımız ise istek. Olmazsa bir şeyler eksilmiyorsa bilin ki o şey ihtiyaç değil, onu istiyorsunuz demektir!
Finansal planlamayı daha verimli bir şekilde yapabilmek için aradaki ayrımı bilmeliyiz. Peki, neden? Gelin, birlikte istek ve ihtiyaç arasındaki farkları bilmenin yararlarına bakalım!
1. Harcamalarınızın planlamasını yaparken zorlanmazsınız.
2. Borç altına girmekten uzak durursunuz.
3. Ekonomik hedeflere ulaşmak daha kolay olur.
4. Tüketici olarak bilinçlenirsiniz.
5. Finansal olarak daha özgür hissedersiniz.
