“Downshifting” Nedir? Daha Az Kazanarak Daha Mutlu Yaşamak Mümkün mü?

Günümüz dünyasında sürekli bir koşturmaca halindeyiz. Daha iyi bir iş, daha büyük bir ev, daha pahalı bir araba... Tüm bunlar için bitmek bilmeyen bir rekabet içindeyiz ve bu durum genellikle yüksek stres, tükenmişlik ve mutsuzlukla sonuçlanmakta. Downshifting de işte bu kısır döngüden çıkmak ve hayatın kontrolünü yeniden ele almak için şahane bir yol sunuyor. Ne kadar kazandığınız değil, kazandığınız parayla nasıl bir hayat kurduğunuzun daha önemli olduğunu fark etmenizi sağlıyor yani bir noktada. Çoğu insanın fark ettiği şey şu aslında. Lüks bir hayat sandığımız kadar mutlu etmiyor. Yeni çıkan son model telefon yerine sevdiğin bir kitap veya doğada geçirilen bir gün çok daha tatmin edici oluyor. Bir nevi detoks kavramına da göz kırpıyor aslında.