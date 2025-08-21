“Downshifting” Nedir? Daha Az Kazanarak Daha Mutlu Yaşamak Mümkün mü?
Modern yaşamın dayattığı daha çok kazan, daha çok tüket döngüsünden sıkılanlar için yepyeni bir ufuk açan downshifting kavramı, son yılların yükselen trendlerinden biri. Peki nedir bu downshifting ve gerçekten daha az kazanarak daha mutlu yaşamak mümkün mü? Tüm bu soruların yanıtlarını içeriğimizde veriyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Downshifting'in ne anlama geldiğiyle başlayalım! Nedir bu kavram?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki neden Downshift yapmalıyız? Bu noktada bu konuyu biraz açmak gerekiyor.
Downshift sadece geliri kısmak anlamına mı geliyor yani? Açıkçası hayır, bunun çok daha fazlası.
Downshifting ve finansal özgürlük aslında birbirini tamamlayan iki kavram.
Ama her güzel şeyin elbet bir bedeli var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Downshifting için ilk adımlar nasıl olmalı? Buna nereden başlamalı?
Stressiz bir iş hayatı mümkün mü?
Gerçekten mutlu olmak için ne kadar paraya ihtiyacın olduğunu öğreniyorsun.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın