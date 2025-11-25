onedio
Dosta Düşmana “Bu Ne Güzel Ev!” Dedirtecek 10 Dokunuş

Aslı Uysal
25.11.2025 - 12:31

Evinize giren herkesin 'Bunu nasıl düşündün?' demesini ve gözlerinden kalp çıkarak evinizi ziyaret etmesini istiyorsanız bu içeriği sakın geçmeyin! Birkaç doğru tercih ile evinizin havasını değiştirin. Bakalım, bu küçük dokunuşlar nelermiş?

1. Evin girişine konsol + anahtar çanağı koymak!

1. Evin girişine konsol + anahtar çanağı koymak!

Eve girince gelişi güzel anahtarı fırlatma dönemi artık sona eriyor! Çünkü size çok şık bir fikir vereceğiz. Girişe küçük bir konsol ve anahtar çanağı koyarak tıpkı Pinterest'ten fırlamış gibi bir hava yaratın. Küçük dokunuş ama oldukça havalı, üstelik anahtarı kaybetme ihtimaliniz de sıfır...

2. Yemek masasına süsler koymak!

2. Yemek masasına süsler koymak!

Yemek masasını boş bırakmak artık eskide kaldı. Birkaç sade obje bile yemek masasının görüntüsünü inanılmaz değiştiriyor. İstiyorsanız büyük bir saksının içine canlı çiçekler koyup, her hafta yenileyin. Ya da bir dekor objesi... Gören herkes masanın düzenine bayılacak!

3. LED aydınlatıcılar!

3. LED aydınlatıcılar!

LED aydınlatmaları artık hemen hemen herkesin evinde görüyoruz. Fakat çoğu kişi konumlandırmasını doğru bir şekilde yapamıyor. LED aydınlatmalar için en harika yer kesinlikle TV arkası, yatak başlığı, raf altı ya da aynalar… Loş bir ortam yaratırken aynı zamanda modern de bir görüntü sunuyor.

4. Banyoda amber şişeler!

4. Banyoda amber şişeler!

Banyoyu da asla es geçmeyin çünkü oraya da çok güzel dokunuşlar yapabilirsiniz. En basiti sıradan plastik şişeler yerine amber cam şişelere geçiş yapın. Kendinizi her banyoya girdiğinizde spa merkezinde gibi hissedeceksiniz...

5. Koltuk yanına mini sehpalar!

5. Koltuk yanına mini sehpalar!

Salonda otururken çayı, kahveyi ya da telefonunuzu nereye koyacağınızı bilmiyor ve ne yapsam diye düşünüyorsanız salonunuzla uyumlu mini sehpalar tam size göre! Üstelik ev daha derli toplu görünüyor.

6. Kahve köşesi!

6. Kahve köşesi!

Özellikle sosyal medyada sıkça gördüğümüz kahve köşeleri belki bazıları için demode kalıyor olabilir. Fakat bizce hala evi estetik gösteren bir hava yaratıyor. Özellikle renkli renkli kupaları dizmek, kahveyi güzel bir yerde sunmak insana biraz 'barista' havası da veriyor...

7. Dekoratif heykel süsleri!

7. Dekoratif heykel süsleri!

Evinizde sanatsal objelere yer vermek istiyorsanız bir köşeye ufak heykeller, seramik objeler ve dokulu aksesuarlar yerleştirebilirsiniz. Hatta bir üst level'e atlayıp bunun için özel bir raf yapıp üstüne yerleştirerek kendi minik müzenizi oluşturun.

8. Koltuk şalları.

8. Koltuk şalları.

Koltuğun üzerine rastgele atılmış gibi duran şallar evin stil seviyesini anında arşa çıkarır! Üstelik eve oldukça zengin bir hava da katar. Şalın rengini koltukların zıt renginde seçip dikkatleri toplayabilirsiniz. Ya da daha doğal tonlarda bir kumaş tercih ederek evinize 'styling' dokunuşu katın.

9. Mini şömine!

9. Mini şömine!

Eğer evinizde şömine yoksa üzülmeyin, çünkü artık biyolojik yakıtla çalışan mini şömineler çok kurtarıcı! Sadece şömineden çıkan o ses için bile satın alınır. İnsanın belki bedenini olmasa da içini anında ısıtıyor.

10. Düz fon perdesi + ince tül kombosu!

10. Düz fon perdesi + ince tül kombosu!

Sıra perdeye geldi… Hem mahremiyet hem de estetik bir görüntü istiyorsanız, iki yönlü kazanç sağlayan en iyi tercih düz fon perdesi ile ince tül kombinasyonu. Üstelik bu uyum evi olduğundan çok daha şık gösteriyor.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
