Dosta Düşmana “Bu Ne Güzel Ev!” Dedirtecek 10 Dokunuş
Evinize giren herkesin 'Bunu nasıl düşündün?' demesini ve gözlerinden kalp çıkarak evinizi ziyaret etmesini istiyorsanız bu içeriği sakın geçmeyin! Birkaç doğru tercih ile evinizin havasını değiştirin. Bakalım, bu küçük dokunuşlar nelermiş?
1. Evin girişine konsol + anahtar çanağı koymak!
2. Yemek masasına süsler koymak!
3. LED aydınlatıcılar!
4. Banyoda amber şişeler!
5. Koltuk yanına mini sehpalar!
6. Kahve köşesi!
7. Dekoratif heykel süsleri!
8. Koltuk şalları.
9. Mini şömine!
10. Düz fon perdesi + ince tül kombosu!
