Donald Trump Üçüncü Dünya Ülkelerinden Göçü Kalıcı Olarak Durduracağını Duyurdu

Bütün harika Amerikan vatandaşlarına ve vatanseverlerine çok mutlu bir Şükran Günü selamı.

Ülkemizin bölünmesine, bozulmasına, parçalanmasına, öldürülmesine, dövülmesine, soyulmasına ve dünyanın dört bir yanındaki diğer aptal ülkelerle birlikte “siyasi doğruculuk” yüzünden alay konusu olmasına bu kadar kibar bir şekilde izin verdiğiniz için teşekkürler. Göçmenlik söz konusu olduğunda ise iş tamamen aptallık seviyesinde.

Resmi Amerika Birleşik Devletleri yabancı nüfusu 53 milyon kişi (Nüfus Sayımı), bunların çoğu ya refah yardımı alıyor ya da başarısız ülkelerden, hapishanelerden, akıl hastanelerinden, çetelerden ya da uyuşturucu kartellerinden geliyor. Onlar ve çocukları, güzel kalpli oldukları için hiçbir şekilde şikâyet etmek ya da sorun çıkarmak istemeyen vatansever Amerikan vatandaşları tarafından devasa ödemelerle destekleniyor. Ülkemizde olanlara katlanıyorlar ama bu onları içten içe yiyip bitiriyor. Yeşil kartlı ve yıllık 30.000 dolar kazanan bir göçmen, ailesi için yılda yaklaşık 50.000 dolarlık yardım alıyor. Gerçek göçmen nüfusu çok daha yüksek.

Bu mülteci yükü, Amerika’daki toplumsal işlev bozukluğunun bir numaralı nedeni; İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra var olmayan bir durum (başarısız okullar, yüksek suç, şehir çöküşü, hastanelerin aşırı dolması, konut sıkıntısı, büyük bütçe açıkları vs.).

Örnek olarak, on binlerce Somalili mülteci bir zamanların büyük eyaleti Minnesota’yı tamamen ele geçirdi. Somalili çeteler sokaklarda “av” peşinde dolaşırken bizim harika insanlarımız apartmanlarında ve evlerinde kilitli oturup, yalnız bırakılacaklarını umuyor.

Minnesota’nın ciddi anlamda geri zekâlı valisi Tim Walz ise korkudan, beceriksizlikten ya da her ikisinden birden hiçbir şey yapmıyor. Ülkemizin en kötü “Kongre üyesi” olan, muhtemelen ABD’ye kundaklanmış başörtüsüyle yasadışı yollarla girmiş ve burada kardeşiyle evlenmesine izin verilmeyen İlhan Omar ise hiçbir şey yapmıyor; tek yaptığı ülkemizi, Anayasamızı ve kendisine “kötü” davranıldığını nefretle şikâyet etmek. Oysa geldiği ülke, hükümeti, ordusu, polisi, okulu olmayan, suç ve yozlaşmayla dolu, geri kalmış bir yer; esasen ülke bile sayılmaz…Biz teknolojik olarak ilerledikçe, Göçmenlik Politikası bu kazanımları ve birçok insanın yaşam koşullarını yok etti. Ben, Üçüncü Dünya ülkelerinden göçü kalıcı olarak durduracağım ki ABD sistemi tam anlamıyla toparlanabilsin; Uyuyan Joe Biden’ın kalemiyle imzalanan milyonlarca yasadışı girişi iptal edeceğim, Amerika Birleşik Devletleri’ne net katkı sağlamayan ya da ülkemizi sevmeyen herkesi çıkaracağım, vatandaş olmayanlara bütün federal yardımları ve sübvansiyonları keseceğim, iç huzuru bozan göçmenlerin vatandaşlığını iptal edeceğim ve kamu güvenliğini tehlikeye atan, kamu maliyesi yükü olan ya da Batı uygarlığıyla uyumsuz her yabancıyı sınır dışı edeceğim.

Bu hedefler, Biden’ın yetkisiz ve yasadışı “kalem darbesi” onayıyla içeri alınanlar dahil, yasadışı ve yıkıcı nüfusta büyük bir azalma sağlamak amacıyla takip edilecek.

Bunu ancak TERSİNE GÖÇ tam anlamıyla çözebilir.

Bunun dışında, HER ŞEY İÇİN MUTLU ŞÜKRAN GÜNLERİ; Amerika’nın temsil ettiği her şeyi çalan, öldüren, yok eden ve nefret edenler hariç… Yakında burada olmayacaksınız!