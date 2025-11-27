Öldü Sanılan Adam, 17 Yıl Sonra Bulgaristan Dağlarında Canlı Bulundu! Kimliği Büyük Sır
Kaynak: https://www.sudouest.fr/faits-divers/...
Tam 17 yıldır kayıp olarak aranan ve 2013 yılında mahkeme kararıyla resmen ölü ilan edilen bir adam, Bulgaristan'ın güneybatısındaki Pirin Milli Parkı'nda canlı olarak bulundu. Yıllardır dağlarda bir keşiş gibi hayat sürdüğü belirlenen kişinin ortaya çıkışı, hem yetkilileri hem de ailesini şoke etti.
Olay, Kasım ayının başında park korucularının rutin kontrolleri sırasında yaşandı.
