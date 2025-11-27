Öldü Sanılan Adam, 17 Yıl Sonra Bulgaristan Dağlarında Canlı Bulundu! Kimliği Büyük Sır

Korucular, milli parkın yetki alanı dışındaki derin bir bölgede izinsiz olarak kurulmuş bir çadıra rastladı. Çadırın içindeki kişi, koruculara karşı agresif bir tavır sergileyince durum hemen polise bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, adamın üzerinde kimliğini kanıtlayacak hiçbir resmi belge bulunmadığını tespit etti. Yapılan detaylı incelemeler ve kimlik sorgulamaları sonucunda ise herkesi hayrete düşüren bir gerçek ortaya çıktı: Gözaltına alınan bu kişi, 2008 yılından beri kayıp olarak aranan ve kanıt yetersizliğinden dolayı 2013 yılında resmen 'ölü' kabul edilerek adına ölüm belgesi düzenlenmiş biriydi.

Bulgaristan televizyonu BNT'ye konuşan park müdürü, durumun teyit edildiğini ve kişinin ölü ilan edildiğine dair resmi kayıtların bulunduğunu açıkladı. Yetkililer şimdi, bu kişinin 17 yıl boyunca nasıl olup da hiçbir resmi kayda geçmeden ve kimseye yakalanmadan dağlarda tek başına hayatta kaldığını belirlemek için kapsamlı bir soruşturma başlattı. Adamın kimlik tespiti ve bu uzun kayboluş sürecinin ardındaki sır perdesinin aralanması bekleniyor. Ayrıca, yasa dışı kamp kurduğu gerekçesiyle para cezası alma riskiyle de karşı karşıya olduğu belirtildi.