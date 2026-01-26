Doktoru, Ufuk Özkan'ın Son Durumunu Açıkladı: "Donör Arayışımız Sürüyor!"
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, iki yıldır mücadele ettiği karaciğer yetmezliği hastalığı için karaciğer nakli olmayı bekliyor. Kameraman Salih Kıvırcık'ın donör olmasının ardından uygun donörün bulunduğu ve nakil sürecinin yaklaştığı iddia edilmişti. Ufuk Özkan'ın doktoru Prof. Dr. Onur Yaprak, sağlık durumuna ve nakil sürecine ilişkin açıklamada bulundu.
Karaciğer nakli olmayı bekleyen Ufuk Özkan'ın son durumu merak ediliyor.
Tedavi gördüğü hastanede Ufuk Özkan'ın doktorlarından biri olan Prof. Dr. Onur Yaprak, sağlık durumuna ve donör bulma süreciyle ilgili yanlış bilinenlere dair açıklama yaptı.
