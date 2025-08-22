Dinlediğiniz Anda Sizi Büyüleyen Ses: Samuel Herring
Amerika'nın müziğini keşfetmeye hazırsanız açın müziğin sesini çünkü konuğumuz en iyi şarkılarıyla geliyor. Dinledikçe daha fazla dinlemek isteyeceğiniz en iyi Samuel Herring parçaları ile dolu keyifli bir liste hazırladık. Hadi, hazırsanız başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Time Moves Slow
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. I Don't Know
3. Play It Cool
4. Running Away
5. Domino
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Slabs of the Sunburnt West
7. Down
8. Addicted Youth
9. Raised in the South
10. North To South
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Old Dead Dogs
12. Persimmons
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın