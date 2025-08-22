onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Dinlediğiniz Anda Sizi Büyüleyen Ses: Samuel Herring

etiket Dinlediğiniz Anda Sizi Büyüleyen Ses: Samuel Herring

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
23.08.2025 - 00:30

Amerika'nın müziğini keşfetmeye hazırsanız açın müziğin sesini çünkü konuğumuz en iyi şarkılarıyla geliyor. Dinledikçe daha fazla dinlemek isteyeceğiniz en iyi Samuel Herring parçaları ile dolu keyifli bir liste hazırladık. Hadi, hazırsanız başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Time Moves Slow

2. I Don't Know

3. Play It Cool

4. Running Away

5. Domino

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Slabs of the Sunburnt West

7. Down

8. Addicted Youth

9. Raised in the South

10. North To South

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Old Dead Dogs

12. Persimmons

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın