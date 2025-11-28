Dinlediğin Şarkılara Göre Hangi Film Karakterisin?
Müzik dinlerken zaman zaman kendini bir film sahnesinde hayal ediyor musun? Ya da kendi kurguladığın bir sahnede... O zaman sen hangi film sahnesine, hangi karaktere aitsin bu testte birlikte öğrenelim. 👇
1. Güne hangi şarkıyla başlamak sana iyi gelir?
2. Kalbini fena kırdılar diyelim... Hangisini dinleyip iç çekersin?
3. Yalnız yürüyüşe çıktığında sana hangi şarkı eşlik etsin istersin?
4. Arabada camları sonuna kadar açıp bağıra bağıra söylediğin o şarkı hangisi?
5. Bir partide DJ sendin! İlk çalacağın şarkı hangisi olur?
6. Aşık oldun… İçinden taşan hisleri hangi şarkı daha iyi anlatır?
7. Tek bir seçim hakkın olsa, hangi dönemin müzik türünü seçersin?
8. Bir film sahnesinde olsaydın, arkada hangi şarkı çalıyor olurdu?
Mia - La La Land
Tyler Durden - Fight Club
Joker - The Dark Knight
