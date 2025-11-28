Sen duygusal, estetik bakış açısına sahip, iç dünyasında fırtınalar kopan ama dışarıdan sakin görünen birisin. Müzik senin için bir kaçış ve terapi gibi. Bir ilişkide duygusal derinlik, anlamlı sohbetler ve bağlılık senin için en önemli şeyler. Hayatın sana bazen fazla karmaşık geliyor olabilir ama güzelliği de o karmaşada buluyorsun. Tıpkı Mia gibi, sen de müzik dinlerken kendi hayal dünyanı yaratıyorsun!