Dilini İkiye Ayırdı! İnsanlıktan Çıkmaya Resmen Ant İçmiş Gibi 2 Milyon Lira Harcayan Kadının Değişimi
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
Lucy Krasota, 10 yaşından beri vücut modifikasyonlarına olan tutkusuyla ailesinin ve özellikle de büyükannesinin tepkisini çekiyor. Almanya'dan 20 yaşındaki genç kadın, şu ana kadar 50 dövme ve çeşitli kozmetik prosedürler için yaklaşık 35.000 sterlin harcadığını açıkladı. Bu harcamalar arasında acı verici vücut modifikasyonları ve hatta dili ikiye ayırma işlemi de bulunuyor. Lucy sadece bunlarla yetinmeyi düşünmüyor...
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lucy, kendince cesur ve özgün görünümünü ne kadar sevse de ailesi bu durumunu aşırı bir saplantı olarak görüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelen eleştirilere rağmen Lucy, bu yolda yavaşlamaya niyetli değil.
Lucy'nin geleceğe yönelik planları ailesiyle arasını daha da açacak nitelikte.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın