Dilini İkiye Ayırdı! İnsanlıktan Çıkmaya Resmen Ant İçmiş Gibi 2 Milyon Lira Harcayan Kadının Değişimi

Aksine daha fazla dövme için kendine 'temiz bir tuval' yaratma amacıyla yakın zamanda bıçak altına yattı ve karın germe ameliyatı için £6.139 Sterlin harcadı.

Bu zorlu süreci şöyle anlatıyor: 'Karnımı biraz sıkılaştırmak için ameliyat oldum ve o zamandan beri karnımın neredeyse tamamına dövme yaptım. Çok acı verici bir ameliyattı; ilk birkaç hafta doğru düzgün yürüyemedim bile.' Ameliyat izi hala belirgin olsa da, Lucy'nin nihai hedefi bu izi tamamen dövmelerle kaplamak. Ayrıca boyun ve göğüs bölgesindeki eski bir dövmesinin üzerini kapattığını belirten Lucy, yüzüne iki yeni dövme ekledi ve bir yıl önce çıkarmak zorunda kaldığı yanak piercinglerini bile yeniden yaptırdı.