Dilini İkiye Ayırdı! İnsanlıktan Çıkmaya Resmen Ant İçmiş Gibi 2 Milyon Lira Harcayan Kadının Değişimi

Dilini İkiye Ayırdı! İnsanlıktan Çıkmaya Resmen Ant İçmiş Gibi 2 Milyon Lira Harcayan Kadının Değişimi

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.12.2025 - 16:50

Lucy Krasota, 10 yaşından beri vücut modifikasyonlarına olan tutkusuyla ailesinin ve özellikle de büyükannesinin tepkisini çekiyor. Almanya'dan 20 yaşındaki genç kadın, şu ana kadar 50 dövme ve çeşitli kozmetik prosedürler için yaklaşık 35.000 sterlin harcadığını açıkladı. Bu harcamalar arasında acı verici vücut modifikasyonları ve hatta dili ikiye ayırma işlemi de bulunuyor. Lucy sadece bunlarla yetinmeyi düşünmüyor...

Detaylar 👇

Lucy, kendince cesur ve özgün görünümünü ne kadar sevse de ailesi bu durumunu aşırı bir saplantı olarak görüyor.

Lucy, kendince cesur ve özgün görünümünü ne kadar sevse de ailesi bu durumunu aşırı bir saplantı olarak görüyor.
Lucy, bu tutkusunun bazı yakınlarıyla arasının açılmasına neden olduğunu belirtti. Genç kadın, 'Büyükannemle dövmelerim, piercinglerim ve genel olarak vücut modifikasyonlarım konusunda büyük bir anlaşmazlık yaşıyorum,' diyor. Ailesinin ilk başta çok büyük tepki gösterdiğini, bu yüzden aralarında çok sayıda tartışma ve kavganın yaşandığını belirtiyor.

Gelen eleştirilere rağmen Lucy, bu yolda yavaşlamaya niyetli değil.

Gelen eleştirilere rağmen Lucy, bu yolda yavaşlamaya niyetli değil.
Aksine daha fazla dövme için kendine 'temiz bir tuval' yaratma amacıyla yakın zamanda bıçak altına yattı ve karın germe ameliyatı için £6.139 Sterlin harcadı.

Bu zorlu süreci şöyle anlatıyor: 'Karnımı biraz sıkılaştırmak için ameliyat oldum ve o zamandan beri karnımın neredeyse tamamına dövme yaptım. Çok acı verici bir ameliyattı; ilk birkaç hafta doğru düzgün yürüyemedim bile.' Ameliyat izi hala belirgin olsa da, Lucy'nin nihai hedefi bu izi tamamen dövmelerle kaplamak. Ayrıca boyun ve göğüs bölgesindeki eski bir dövmesinin üzerini kapattığını belirten Lucy, yüzüne iki yeni dövme ekledi ve bir yıl önce çıkarmak zorunda kaldığı yanak piercinglerini bile yeniden yaptırdı.

Lucy'nin geleceğe yönelik planları ailesiyle arasını daha da açacak nitelikte.

Lucy'nin geleceğe yönelik planları ailesiyle arasını daha da açacak nitelikte.
Lucy amacının bazı bölgeleri (göğüs ve vajina bölgesi) kontrast yaratmak için doğal bırakarak, tepeden tırnağa tamamen dövmeli bir görünüme ulaşmak olduğunu belirtiyor.

Ancak modifikasyon planları sadece dövmelerle sınırlı değil. Lucy, göğüslerini iki katına çıkarma, vampir dişleri ve elf kulakları yaptırma gibi isteklerini de dile getiriyor. Lucy, bu radikal değişimlere yönelik olumlu tepkilerin genellikle genç nesilden geldiğini, ancak yaşlı kuşaktan 'aptalca yorumlar' aldığını söylüyor. Tüm tartışmalara ve eleştirilere rağmen, Lucy bu kişisel dönüşüm yolculuğunda geri adım atmaya niyetli değil.

Yorum Yazın