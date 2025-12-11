Trump Ülkeye Kapıyı "Altın Kart" ile Açtı: 1 Milyon Dolarlık Hızlandırılmış Vize Programı Başladı

Yönetim, bu programın üst düzey bir versiyonu olan 'Trump Platinum Card' için de hazırlık yapıyor. $5 milyonluk ek bir ödeme gerektirecek bu seçenek, ön kayıt listesine açılmış durumda. Platinum Card sahiplerine, bir takvim yılı içinde 270 güne kadar ABD’de bulunma ve ABD dışı gelirleri için vergi yükümlülüğünden muaf olma gibi ayrıcalıklar sunulması planlanıyor. Ancak bu üst düzey programın ne zaman yürürlüğe gireceği henüz netleşmiş değil.

Göç hukuku uzmanları, bu tür kapsamlı değişikliklerin, özellikle de mevcut EB-5 programını etkileyecek düzenlemelerin, Kongre onayını gerektirebileceğini belirtiyor. Trump yönetimi çalışmalarını sürdürse de, Gold Card sisteminin nasıl uygulanacağı ve yıllık vize kotasının ne olacağı konularındaki belirsizlikler devam ediyor. Bu 'parayla kapı açma' yaklaşımı, hem destek hem de eleştiri topluyor.