Trump Ülkeye Kapıyı "Altın Kart" ile Açtı: 1 Milyon Dolarlık Hızlandırılmış Vize Programı Başladı
ABD Başkanı Donald Trump, yabancı yatırımcıların yüksek meblağlar karşılığında kalıcı oturum hakkını daha hızlı elde etmelerini sağlayacak yeni bir göçmenlik programını resmen duyurdu: 'Trump Gold Card'. Bu program, özellikle varlıklı kişilere yönelik bir hızlandırma seçeneği olarak, mevcut EB-1 ve EB-2 yatırımcı kategorilerinin üzerine inşa ediliyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni uygulamaya göre, yatırımcılar $1 milyonluk bir katkı ödemesi yaparak hızlandırılmış oturum sürecinden faydalanabilecekler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trump'ın altın kartı ne kadar? Kimler alabiliyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın