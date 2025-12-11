onedio
Trump Ülkeye Kapıyı "Altın Kart" ile Açtı: 1 Milyon Dolarlık Hızlandırılmış Vize Programı Başladı

Amerika Birleşik Devletleri
11.12.2025 - 11:03

ABD Başkanı Donald Trump, yabancı yatırımcıların yüksek meblağlar karşılığında kalıcı oturum hakkını daha hızlı elde etmelerini sağlayacak yeni bir göçmenlik programını resmen duyurdu: 'Trump Gold Card'. Bu program, özellikle varlıklı kişilere yönelik bir hızlandırma seçeneği olarak, mevcut EB-1 ve EB-2 yatırımcı kategorilerinin üzerine inşa ediliyor.

Detaylar 👇

Yeni uygulamaya göre, yatırımcılar $1 milyonluk bir katkı ödemesi yaparak hızlandırılmış oturum sürecinden faydalanabilecekler.

Resmi başvuru portalı trumpcard.gov üzerinden yapılan açıklamalara göre, süreç şu şekilde işleyecek:

  • Başvuru sahipleri öncelikle $15.000 tutarındaki DHS işlem ücretini ödeyecek.

  • Gerekli güvenlik incelemesinden geçen yatırımcılar, $1 milyonluk ana katkıyı yatıracak.

  • Bu adımların tamamlanmasının ardından, kalıcı oturum hakkının 'haftalar içinde' verilmesi hedefleniyor.

Program, başvurularda mülakatı zorunlu tutuyor ve başvuranın durumuna göre ek Dışişleri Bakanlığı ücretleri de söz konusu olabiliyor. Yönetim, bu uygulamanın ABD ekonomisine yeni bir kaynak akışı sağlayarak ulusal borcun azaltılmasına dahi katkıda bulunabileceğini savunuyor.

Trump'ın altın kartı ne kadar? Kimler alabiliyor?

Yönetim, bu programın üst düzey bir versiyonu olan 'Trump Platinum Card' için de hazırlık yapıyor. $5 milyonluk ek bir ödeme gerektirecek bu seçenek, ön kayıt listesine açılmış durumda. Platinum Card sahiplerine, bir takvim yılı içinde 270 güne kadar ABD’de bulunma ve ABD dışı gelirleri için vergi yükümlülüğünden muaf olma gibi ayrıcalıklar sunulması planlanıyor. Ancak bu üst düzey programın ne zaman yürürlüğe gireceği henüz netleşmiş değil.

Göç hukuku uzmanları, bu tür kapsamlı değişikliklerin, özellikle de mevcut EB-5 programını etkileyecek düzenlemelerin, Kongre onayını gerektirebileceğini belirtiyor. Trump yönetimi çalışmalarını sürdürse de, Gold Card sisteminin nasıl uygulanacağı ve yıllık vize kotasının ne olacağı konularındaki belirsizlikler devam ediyor. Bu 'parayla kapı açma' yaklaşımı, hem destek hem de eleştiri topluyor.

