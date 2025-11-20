onedio
Dağınıklık Derecene Göre Hangi Film Karakterisin?

Dağınıklık Derecene Göre Hangi Film Karakterisin?

20.11.2025 - 10:31

Masanda bitmemiş ve soğumuş kahve kupaları var mı yoksa klavyenin yanına düzgünce yerleştirilen not defterleri mi var? Her insan dağınıklık ile farklı bir ilişki kurar. Bu ne demek? Kimilerine göre dağınıklık rahatlık anlamına gelir iken kimileri ise dağınıklığı dikkat dağıtıcı bir unsur olarak görür. Peki, sen dağınık mısın?

Birlikte dağınıklık dereceni bulup hangi film karakterine benzediğine bakalım!

1. Şimdi! Bize, tam şu an odanın nasıl olduğunu tarif eder misin?

2. Masan genelde nasıl olur?

3. Hadi kalk hazırlanma vakti! İş/okul için olan hazırlanma süren ne kadar?

4. Etrafın dağınık olduğu zaman kendini nasıl hissedersin?

5. Proje ya da ödev üzerinde çalışırken ortamın nasıl olur?

6. Arkadaşlarının çat kapı gelmesini sever misin?

7. Son olarak! Temizlik yapma rutinini anlatır mısın?

Sen tam olarak Hermione'sin!

Senin için düzen sadece temizlik yapmak değil. Bir yaşam felsefesi haline getirmişsin. Her şey yerli yerinde olmalı. Böylece zihnin de düzenli bir şekilde çalışır. Bazı insanlar bunu fazla bulabilir. Ama bu durum senin başarılarını da beraberinde getiriyor. Bu yüzden tıpkı Hermione gibisin! Sorumluluklarını ciddiye alarak küçük detayların hiçbirini kaçırmıyorsun. Ayrıca mükemmeliyetçi bir yapın olabilir. Bu durum seni yoruyor olabilir. Aşırı planlı olmak bazen anı kaçırmaya neden olabilir. Düzenli olmak senin süper gücün ama ara sıra dağınıklığın içinde kaybolarak maceraya atılabilirsin!

Sen tam olarak Amelie'sin!

Senin dağınıklık düzeyin tatlı ve estetik! Odanın bir köşesinde kitap yığını duruyor ya da mum kalıntıları masana yayılmış olabilir... Amelie gibi detaylara önem vererek ilerliyorsun. Bu yüzden aşırı düzenin seni sıkmasına izin vermiyorsun. Minik düzensizlikler senin için hayatın rengi. İnsanlar seni sanat ruhlu olarak görüyor olabilir. Minik bir kaos sorun değil, kısa bir zamanda temizleyerek kurtulabilirsin. Enerjini ve ışıltını söndürmeyecek seviyede dağınıklık iyi geliyor olabilir. Yine de odağını azaltan düzeyde bir kaosa girilmemeli!

Sen tam olarak Tony Stark'sın!

Yaratıcı dağınıklık dediğimiz bir duruma sahipsin. Aynı Tony Stark gibi kafanda sürekli yeni fikirler taşıyor olabilirsin. Bu yüzden etrafta yarım kalmış projeler ve parlak düşünceler olabilir. Ortamının karışık olması seni rahatsız etmez. Çünkü o karışıklığın içindeki düzeni biliyorsun. Neyin nerede olduğunu bilerek biraz dağınıklığa izin veriyorsun. Başkaları bunu anlamakta zorlanabilir. Ama dağınıklık seni boğmaz, aksine motive eder! Kısacası sen enerji dolu ve dinamik bir insansın. Fakat arada durup nefes almayı ve temizliği unutmamalısın!

Sen tam olarak Jack Sparrow'sun

Sen düzeni bir efsane olarak görüyorsun... Yani asıl gerçeklik dağınıklık! Aynı Jack gibi plansız hareket ederek yolunu bulan birisin. Dağınıklık kimliğin haline gelmiş durumda. Çünkü düzen, kurallar ve planlı olmak seni boğuyor. Masan zihninin bir aynası! Oradaki karmaşıklık içinde bir hikaye barındırıyor. Bu dağınıklık bazen seni zorluyor olabilir. Ayrıca dışarıdan bakan bir insan şaşırıyor olabilir. Ama seni benzersiz yapan ve yaşamı hissedebilmenin yolu bu. Yine de karmaşanın içinde bazen kaybolabilirsin. Güvenli limanlara gitmek için arada düzene ihtiyacın olabilir!

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım.
