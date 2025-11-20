Dağınıklık Derecene Göre Hangi Film Karakterisin?
Masanda bitmemiş ve soğumuş kahve kupaları var mı yoksa klavyenin yanına düzgünce yerleştirilen not defterleri mi var? Her insan dağınıklık ile farklı bir ilişki kurar. Bu ne demek? Kimilerine göre dağınıklık rahatlık anlamına gelir iken kimileri ise dağınıklığı dikkat dağıtıcı bir unsur olarak görür. Peki, sen dağınık mısın?
Birlikte dağınıklık dereceni bulup hangi film karakterine benzediğine bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Şimdi! Bize, tam şu an odanın nasıl olduğunu tarif eder misin?
2. Masan genelde nasıl olur?
3. Hadi kalk hazırlanma vakti! İş/okul için olan hazırlanma süren ne kadar?
4. Etrafın dağınık olduğu zaman kendini nasıl hissedersin?
5. Proje ya da ödev üzerinde çalışırken ortamın nasıl olur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Arkadaşlarının çat kapı gelmesini sever misin?
7. Son olarak! Temizlik yapma rutinini anlatır mısın?
Sen tam olarak Hermione'sin!
Sen tam olarak Amelie'sin!
Sen tam olarak Tony Stark'sın!
Sen tam olarak Jack Sparrow'sun
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın