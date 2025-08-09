Cupra Fiyat Listesi Ağustos 2025! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

2018 yılında İspanyol otomobil devi SEAT'tan ayrılarak Volkswagen Grubu çatısı altında faaliyete başlayan Cupra, Ağustos ayı fiyatlarını duyurdu. Yıllardır sportif ve şık tasarımları ile otomotiv dünyasının popüler markaları arasında yerini alan Cupra, son dönemlerde segmentinde rekabeti artırıyor. Marka Ağustos ayında da güncellen fiyatları ile otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki, Ateca, Born, Leon ve Formentor ne kadar oldu?

İşte, Cupra'nın Ağustos ayı fiyat listeleri