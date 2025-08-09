onedio
Cupra Fiyat Listesi Ağustos 2025! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.08.2025 - 13:03

2018 yılında İspanyol otomobil devi SEAT'tan ayrılarak Volkswagen Grubu çatısı altında faaliyete başlayan Cupra, Ağustos ayı fiyatlarını duyurdu. Yıllardır sportif ve şık tasarımları ile otomotiv dünyasının popüler markaları arasında yerini alan Cupra, son dönemlerde segmentinde rekabeti artırıyor. Marka Ağustos ayında da güncellen fiyatları ile otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki, Ateca, Born, Leon ve Formentor ne kadar oldu?  

İşte, Cupra'nın Ağustos ayı fiyat listeleri

Kaynak: https://www.cupraofficial.com.tr/
Cupra Fiyat Listesi

Volkswagen ailesinin sevilen üyesi Cupra, Ağustos ayı fiyatlarını duyurdu. Markanın popüler modellerinden Born, Temmuz ayında 1.925.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. Ağustos ayında ise 2.186.177 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. 

Cupra tarafından belirlenen anahtar teslim fiyatları aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatların dönemlik kampanyalar ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebileceğini ise unutmayınız.

Cupra Terramar Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • Cupra Terramar 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Impulse (Model Yılı: 2025) - 2.900.000

  • Cupra Terramar 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Supreme (Model Yılı: 2025) - 3.555.000 TL

  • Cupra Terramar 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line (Model Yılı: 2025) - 4.125.000 TL

Cupra Born Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • Cupra Born 150 kW (204 PS) / 77 kWh (Model Yılı: 2024) - 2.186.177 TL

Yeni Cupra Leon Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • Yeni Cupra Leon 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Supreme (Model Yılı: 2025) - 2.680.000 TL 

  • Yeni Cupra Leon 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line (Model Yılı: 2025) - 2.985.000 TL 

  • Yeni Cupra Leon VZ 2.0 TSI 300 PS DSG (Model Yılı: 2025) - 4.850.000 TL

Yeni Cupra Formentor Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • Yeni Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Supreme (Model Yılı: 2025) - 2.925.000 TL

  • Yeni Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line (Model Yılı: 2025) - 3.325.000 TL

  • Yeni Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 333 PS DSG 4Drive (Model Yılı: 2025) - 5.300.000 TL

Yeni Cupra Formentor e-Hybrid Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • Yeni Cupra Formentor 1.5 eHybrid (PHEV) 204 PS DSG Supreme (Model Yılı: 2025) - 3.600.000 TL 

  • Yeni Cupra Formentor VZ 1.5 eHybrid (PHEV) 272 PS DSG (Model Yılı: 2025) - 3.850.000 TL

