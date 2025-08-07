onedio
DS Fiyat Listesi Ağustos 2025! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
07.08.2025 - 22:26

Fransız otomobil üreticisi DS, Ağustos ayında geçerli olacak fiyatlarını duyurdu. 2014 yılında Citroen'den ayrılan ve 2018'de PSA bünyesinde faaliyete geçen DS, Peugeot tarafından denetleniyor. Son dönemlerde avantajlı fiyatlarıyla adından söz ettiren ve rakipleri arasında tercih edilen marka, DS 7 modeliyle popülerliğini artırıyor. Peki, DS 4, 7 ve 9'un Ağustos ayında güncellenen fiyatlarıyla ne kadar oldu? 

İşte, DS'nin Ağustos ayı fiyatları

Kaynak: https://www.dsautomobiles.com.tr/
DS Fiyat Listesi

Fransız otomotiv üreticisi DS, Ağustos ayında geçerli olacak fiyatlarını duyurdu. DS'nin popüler otomobillerinden DS 7, Temmuz ayında 3.448.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyordu. Ağustos ayında ise 3.640.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

DS tarafından tavsiye edilen 'azami anahtar teslim fiyat listelerini' aşağıda bulabilisiniz. Fiyatların dönemlik kampanyalar ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebileceğini unutmayın.

DS 4 Fiyat Listesi Ağustos 2025

DİZEL

  • DS 4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik (Model Yılı: 2025) - 2.603.000 TL

DS 7 Fiyat Listesi Ağustos 2025

DS 7 Dizel Fiyat Listesi

  • DS 7 ÉTOILE BlueHDi 130 Otomatik - (Model Yılı: 2025) 3.640.000 TL

DS 7 Şarj Edilebilir Hibrit Fiyat Listesi

  • DS 7 ÉTOILE PLUG-IN HYBRID AWD 300 (Model Yılı: 2025) - 4.942.000 TL

  • DS 7 PERFORMANCE PLUG-IN HYBRID AWD 360 (Model Yılı: 2025) - 5.148.900 TL

