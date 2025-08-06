SsangYong Fiyat Listesi Ağustos 2025! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.ssangyong.com.tr/
Güney Koreli otomotiv üreticisi SsangYong, Ağustos ayı boyunca geçerli olacak fiyatlarını duyurdu. Üstün performans anlayışı ve kalitesiyle 1954 yılından beri otomobil tutkunlarının gözdesi olan SsangYong, dayanıklı ve güçlü bir yapıya sahip SUV modelleriyle tercih ediliyor. Markanın 2006 yılında üretilmeye başlayan popüler modellerinden Actyon bu ay, 3.050.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Peki, SsangYong'un Actyon, Torres, Musso Grand, Tivoli ve Korando modelleri ne kadar?
İşte, SsangYong'un Ağustos ayı güncel fiyatları
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SsangYong Fiyat Listesi
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Ssangyong Actyon Fiyat Listesi Ağustos 2025
Ssangyong Torres EVX Fiyat Listesi Ağustos 2025
Ssangyong Musso Grand Fiyat Listesi Ağustos 2025
Ssangyong Torres Fiyat Listesi Ağustos 2025
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Ssangyong Korando Fiyat Listesi Ağustos 2025
Ssangyong Tivoli Fiyat Listesi Ağustos 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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