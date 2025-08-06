SsangYong Fiyat Listesi Ağustos 2025! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

Güney Koreli otomotiv üreticisi SsangYong, Ağustos ayı boyunca geçerli olacak fiyatlarını duyurdu. Üstün performans anlayışı ve kalitesiyle 1954 yılından beri otomobil tutkunlarının gözdesi olan SsangYong, dayanıklı ve güçlü bir yapıya sahip SUV modelleriyle tercih ediliyor. Markanın 2006 yılında üretilmeye başlayan popüler modellerinden Actyon bu ay, 3.050.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Peki, SsangYong'un Actyon, Torres, Musso Grand, Tivoli ve Korando modelleri ne kadar?

İşte, SsangYong'un Ağustos ayı güncel fiyatları