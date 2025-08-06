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SsangYong Fiyat Listesi Ağustos 2025! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

SsangYong Fiyat Listesi Ağustos 2025! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.08.2025 - 01:02

Güney Koreli otomotiv üreticisi SsangYong, Ağustos ayı boyunca geçerli olacak fiyatlarını duyurdu. Üstün performans anlayışı ve kalitesiyle 1954 yılından beri otomobil tutkunlarının gözdesi olan SsangYong, dayanıklı ve güçlü bir yapıya sahip SUV modelleriyle tercih ediliyor. Markanın 2006 yılında üretilmeye başlayan popüler modellerinden Actyon bu ay, 3.050.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Peki, SsangYong'un Actyon, Torres, Musso Grand, Tivoli ve Korando modelleri ne kadar? 

İşte, SsangYong'un Ağustos ayı güncel fiyatları

Kaynak: https://www.ssangyong.com.tr/
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SsangYong Fiyat Listesi

SsangYong Fiyat Listesi

Güney Koreli otomobil devi SsangYong, 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak fiyatlarını duyurdu. Markanın sevilen otomobil modellerinden Actyon, Ağustos ayında 3.050.000 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuldu. 

SsangYong tarafından tavsiye edilen fiyatlara aşağıda yer verdik. Ancak fiyatların kampanya ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebileceğini unutmayın.

Ssangyong Actyon Fiyat Listesi Ağustos 2025

Ssangyong Actyon Fiyat Listesi Ağustos 2025
  • Actyon 1.5 Otomatik / Benzinli - 3.050.000 TL

Ssangyong Torres EVX Fiyat Listesi Ağustos 2025

Ssangyong Torres EVX Fiyat Listesi Ağustos 2025
  • Torres EVX 4x2 Elektrikli - 2.430.000 TL

Ssangyong Musso Grand Fiyat Listesi Ağustos 2025

Ssangyong Musso Grand Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • MUSSO GRAND D2.2 4X2 A/T PLATINUM PLUS - 1.805.000 TL 

  • MUSSO GRAND D2.2 4X4 A/T PLATINUM PLUS - 2.675.247 TL

Ssangyong Torres Fiyat Listesi Ağustos 2025

Ssangyong Torres Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • Torres 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x2 - 2.370.000 TL 

  • Torres 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 - 2.850.000 TL

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Ssangyong Korando Fiyat Listesi Ağustos 2025

Ssangyong Korando Fiyat Listesi Ağustos 2025
  • KORANDO 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Titanium (2025) - 1.990.300 TL

Ssangyong Tivoli Fiyat Listesi Ağustos 2025

Ssangyong Tivoli Fiyat Listesi Ağustos 2025
  • Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli (2025) - 1.780.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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