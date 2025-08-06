Suzuki Fiyat Listesi Ağustos 2025! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.suzuki.com.tr/
Japon otomobil üreticisi Suzuki, Ağustos ayı fiyatlarını ve bu aya özel kampanyalarını duyurdu. SUV hibrit modellerinin motor performansıyla adından söz ettiren Suzuki, son dönemlerde Vitara ile öne çıkıyor. Otomobil tutkunlarının gözdeleri arasında yerini alan Suzuki'nin yenilenen fiyatları ise bu ay da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki, Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny modellerin yeni fiyatları ne oldu?
İşte, Suzuki'nin Ağustos ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi
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Suzuki Ağustos 2025 Fiyat Listesi
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Suzuki Yeni Swift Hibrit Fiyat Listesi Ağustos 2025
Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Ağustos 2025
Suzuki Vitara Fiyat Listesi Ağustos 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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