Suzuki Fiyat Listesi Ağustos 2025! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Japon otomobil üreticisi Suzuki, Ağustos ayı fiyatlarını ve bu aya özel kampanyalarını duyurdu. SUV hibrit modellerinin motor performansıyla adından söz ettiren Suzuki, son dönemlerde Vitara ile öne çıkıyor. Otomobil tutkunlarının gözdeleri arasında yerini alan Suzuki'nin yenilenen fiyatları ise bu ay da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki, Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny modellerin yeni fiyatları ne oldu?

İşte, Suzuki'nin Ağustos ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi