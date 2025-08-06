Ford Fiyat Listesi Ağustos 2025! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Amerikalı otomobil üreticisi Ford, Ağustos ayında geçerli olacak yenilenen fiyatlarını duyurdu. 1903 yılında Henry Ford tarafından kurulan ve zamana meydan okuyan kalite anlayışıyla otomobil tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelen marka, Borsa İstanbul'da da en değerli otomotiv şirketi olarak işlem görüyor. Ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alan Ford'un güncel fiyatları ise bu ay da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier, Ranger ve Mustang MachE'nin fiyatları ne kadar?

İşte, Ford'un Ağustos ayı kampanyaları ve fiyat listesi