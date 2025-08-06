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Ford Fiyat Listesi Ağustos 2025! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Ford Fiyat Listesi Ağustos 2025! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.08.2025 - 23:50

Amerikalı otomobil üreticisi Ford, Ağustos ayında geçerli olacak yenilenen fiyatlarını duyurdu. 1903 yılında Henry Ford tarafından kurulan ve zamana meydan okuyan kalite anlayışıyla otomobil tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelen marka, Borsa İstanbul'da da en değerli otomotiv şirketi olarak işlem görüyor. Ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alan Ford'un güncel fiyatları ise bu ay da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier, Ranger ve Mustang MachE'nin fiyatları ne kadar?

İşte, Ford'un Ağustos ayı kampanyaları ve fiyat listesi

Kaynak: https://www.ford.com.tr/
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Ford Fiyat Listesi Ağustos 2025

Ford Fiyat Listesi Ağustos 2025

Amerikalı otomobil üreticisi Ford, 5 Ağustos'tan itibaren geçerli olması planlanan fiyatlarını duyurdu. Ford Otomotiv San. A.Ş. tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları' aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar, dönemlik kampanyalar ya da opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir. 

Ford Puma Gen-E, geçtiğimiz ay 1.624.800 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunulmuştu. Ağustos ayı listelerinde ise 1.936.900 TL'den başlayan fiyatlarıyla yerini aldı.

Ford Kuga Fiyat Listesi Ağustos 2025

Ford Kuga Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line X - 3.022.500 TL

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line - 2.878.300 TL

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin Titanium - 2.539.400 TL

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Ağustos 2025

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin/Hibrit Titanium - 1.516.700 TL

  • SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Titanium - 1.803.100 TL 

  • SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit ST-Line X - 1.991.700 TL

Ford Focus Fiyat Listesi Ağustos 2025

Ford Focus Fiyat Listesi Ağustos 2025

Markanın popüler otomobillerinden Focus, bu ay fiyat listelerinde sedan modelleriyle yer aldı. Station wagon ve hatchback modellerine ise Ağustos ayı listelerinde yer verilmedi. 

Ford Focus Sedan Fiyat Listesi

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium Stil - 2.160.400 TL

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X - 2.271.000 TL

Ford Puma GEN-E Fiyat Listesi Ağustos 2025

Ford Puma GEN-E Fiyat Listesi Ağustos 2025
  • Premium SUV, 123KW, Otomatik, Elektrik - 1.936.900 TL
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Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Ağustos 2025

Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe - 2.104.600 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Titanium - 2.645.600 TL

Ford Yeni Journey Courier BEV Fiyat Listesi Ağustos 2025

Ford Yeni Journey Courier BEV Fiyat Listesi Ağustos 2025
  • Kombi, 100KW, Otomatik, Elektrik Titanium - 1.942.800 TL

Ford Ranger Fiyat Listesi Ağustos 2025

Ford Ranger Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Otomatik, Dizel XLT - 4.346.700 TL

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak - 5.004.600 TL

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak X - 5.790.400 TL

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Manuel, Dizel XLT - 4.061.200 TL

  • 4x4, 3.0L Ecoblue 240PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak - 6.089.900 TL

Ford Capri Fiyat Listesi Ağustos 2025

Ford Capri Fiyat Listesi Ağustos 2025
  • SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik Premium - 2.289.200 TL

Ford EXPLORER BEV Fiyat Listesi Ağustos 2025

Ford EXPLORER BEV Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik Select - 2.050.600 TL 

  • SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik Premium - 2.169.900 TL

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Ford Edge Fiyat Listesi Ağustos 2025

Ford Edge Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • SUV, 2.0L EcoBoost 254PS, 8 İleri Otomatik, Benzin SEL - 3.956.000 TL

  • SUV, 2.0L EcoBoost 254PS, 8 İleri Otomatik, Benzin Titanium - 4.656.000 TL

(Model Yılı: 2024)

Ford Bronco Sport Fiyat Listesi Ağustos 2025

Ford Bronco Sport Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • Big Bend SUV, 1.5L EcoBoost 184PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 3.116.800 TL

  • Outer Banks SUV, 1.5L EcoBoost 184PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 3.750.100 TL

(Model Yılı: 2023)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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