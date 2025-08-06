Ford Fiyat Listesi Ağustos 2025! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.ford.com.tr/
Amerikalı otomobil üreticisi Ford, Ağustos ayında geçerli olacak yenilenen fiyatlarını duyurdu. 1903 yılında Henry Ford tarafından kurulan ve zamana meydan okuyan kalite anlayışıyla otomobil tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelen marka, Borsa İstanbul'da da en değerli otomotiv şirketi olarak işlem görüyor. Ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alan Ford'un güncel fiyatları ise bu ay da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier, Ranger ve Mustang MachE'nin fiyatları ne kadar?
İşte, Ford'un Ağustos ayı kampanyaları ve fiyat listesi
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Ford Fiyat Listesi Ağustos 2025
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Ford Kuga Fiyat Listesi Ağustos 2025
Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Ağustos 2025
Ford Focus Fiyat Listesi Ağustos 2025
Ford Puma GEN-E Fiyat Listesi Ağustos 2025
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Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Ağustos 2025
Ford Yeni Journey Courier BEV Fiyat Listesi Ağustos 2025
Ford Ranger Fiyat Listesi Ağustos 2025
Ford Capri Fiyat Listesi Ağustos 2025
Ford EXPLORER BEV Fiyat Listesi Ağustos 2025
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Ford Edge Fiyat Listesi Ağustos 2025
Ford Bronco Sport Fiyat Listesi Ağustos 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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