Dacia Fiyat Listesi Ağustos 2025! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Romanyalı otomobil devi Dacia, Ağustos ayına özel yenilenen fiyatlarını duyurdu. 1966 yılından kurulan ve adını Romalıların bölgeye verdiği Dacia adından alan marka, 1999 yılında Renault bünyesinde faaliyete geçti. Ülkemizde en çok tercih edilen otomobillerinden Sandero Stepway'in yanı sıra, maceracı ruhu ile Jogger'la da SUV segmentinin önde gelen otomobilleri arasında yer alıyor. Peki, Dacia Sandero Stepway ve Jogger'ın güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Dacia'nın Ağustos ayına özel güncel fiyat listesi