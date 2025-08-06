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Dacia Fiyat Listesi Ağustos 2025! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Dacia Fiyat Listesi Ağustos 2025! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Dacia
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.08.2025 - 23:31

Romanyalı otomobil devi Dacia, Ağustos ayına özel yenilenen fiyatlarını duyurdu. 1966 yılından kurulan ve adını Romalıların bölgeye verdiği Dacia adından alan marka, 1999 yılında Renault bünyesinde faaliyete geçti. Ülkemizde en çok tercih edilen otomobillerinden Sandero Stepway'in yanı sıra, maceracı ruhu ile Jogger'la da SUV segmentinin önde gelen otomobilleri arasında yer alıyor. Peki, Dacia Sandero Stepway ve Jogger'ın güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Dacia'nın Ağustos ayına özel güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.dacia.com.tr/
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Dacia Fiyat Listesi

Dacia Fiyat Listesi

Dacia, 6 Ağustos'tan itibaren geçerli yenilenen fiyatlarını duyurdu. Romanyalı otomobil devi, 1999 yılından bu yana Renault çatısı altında faaliyet gösteren Dacia tarafından 'Önerilen Anahtar Teslim Fiyat Listeleri' aşağıda yer alıyor.

Fiyatlar, dönemlik kampanyalar veya ek seçeneklere bağlı olarak değişiklik gösterbilir.

Dacia Sandero Stepway Fiyat Listesi Ağustos 2025

Dacia Sandero Stepway Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • Expression Stepway Tce 90 bg CVT 1.310.000 TL

  • Extreme Stepway Tce 90 bg CVT 1.402.000 TL

Dacia Jogger Fiyat Listesi Ağustos 2025

Dacia Jogger Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • Extreme ECO-G 100 bg 5 koltuklu 1.549.000 TL 

  • Extreme 110 bg 7 koltuklu 1.554.000 TL 

  • Extreme ECO-G 100 bg 7 koltuklu 1.578.000 TL 

  • Extreme HYBRID 140 bg Smart Multi-Mode Otomatik 7 koltuklu 1.774.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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