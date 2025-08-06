Citroen Fiyat Listesi Ağustos 2025! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Fransız otomobil devi Citroen, Ağustos ayı boyunca geçerli olması planlanan fiyatlarını duyurdu. 2021 yılından bu yana Stellantis çatısı altında yer alan Citroen, yenilenen Ami, C4X ve C3 Aircross modelleriyle segmentinde bir kez daha dikkat çekmeyi başardı. Marka, Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobilleri arasında yerini alan C serisinin elektrikli, hybrid ve air-cross modelleriyle Ağustos ayında da dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Peki, Citroen C3, C4, C5, Ami, Aircross ve C-Elysee'nin fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Citroen'in Ağustos ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi