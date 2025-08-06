Nissan Fiyat Listesi Ağustos 2025! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Japon otomobil ürecisi Nissan, Ağustos ayında geçerli olması planlanan fiyatlarını duyurdu. Ülkemizde en çok satan otomobiller listesinde yerini alan modellerinden Qashqai ile yıllardır SUV segmentinde öne çıkan marka, bu ay da adından söz ettirmeye hazır. Qashqai Ağustos ayında 2.529.500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki, Ağustos ayında Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar?

İşte, Nissan'ın Ağustos ay güncel fiyat listesi