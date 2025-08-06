Nissan Fiyat Listesi Ağustos 2025! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.nissan.com.tr/
Japon otomobil ürecisi Nissan, Ağustos ayında geçerli olması planlanan fiyatlarını duyurdu. Ülkemizde en çok satan otomobiller listesinde yerini alan modellerinden Qashqai ile yıllardır SUV segmentinde öne çıkan marka, bu ay da adından söz ettirmeye hazır. Qashqai Ağustos ayında 2.529.500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki, Ağustos ayında Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar?
İşte, Nissan'ın Ağustos ay güncel fiyat listesi
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Nissan Fiyat Listesi: Ağustos 2025
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Nissan Qashqai Fiyat Listesi Ağustos 2025
Nissan Qashqai e-Power Fiyat Listesi Ağustos 2025
Nissan Juke Fiyat Listesi Ağustos 2025
Nissan X-Trail Fiyat Listesi Ağustos 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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