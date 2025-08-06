Toyota Fiyat Listesi Ağustos 2025! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Japon otomobil üreticisi Toyota, Ağustos ayı fiyatlarını açıkladı. Güvenilirliği, motor gücü ve kalitesiyle yıllardır Avrupa'nın en çok tercih edilenleri arasında yerini alan Toyota, son yıllarda özellikle SUV hibrit modelleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Yılın ilk çeyreğinde ülkemizde de en çok satan ikinci otomobil markası olan Toyota, Ağustos ayına da güncellenen fiyatlarıyla hızlı bir giriş yaptı.

Peki yenilenen Corolla, Yeni Corolla Cross, Yaris, Yaris Cross, Camry, C-HR, RAV4, Hilux ve Yeni Land Cruiser Prado ne kadar oldu?

İşte, Toyota'nın Ağustos kampanyaları ve güncel fiyat listesi