BYD Fiyat Listesi Ağustos 2025! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.bydauto.com.tr
Çinli otomobil devi BYD, Ağustos ayı fiyatlarını duyurdu. 2023 yılının Aralık ayında Türkiye'de satışa sunulan BYD, kısa zamanda ülkemizde tercih edilen otomobil markaları arasındaki yerini aldı. İlk kez ATTO 3 modeliyle satışa sunulan BYD, peş peşe satış rekorları kırdı ve şimdilerde yeni modelleriyle de Çin teknolojisini ülkemize taşıyor. Peki, BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV bu ay ne kadar oldu?
İşte BYD'nin Ağustos ayı kampanyaları ve fiyat listesi
BYD Fiyat Listesi
BYD DOLPHIN Fiyat Listesi Ağustos 2025
BYD ATTO 3 Fiyat Listesi Ağustos 2025
BYD SEAL U EV Fiyat Listesi Ağustos 2025
BYD SEAL U DM-i Fiyat Listesi Ağustos 2025
BYD SEAL Fiyat Listesi Ağustos 2025
BYD HAN Fiyat Listesi Ağustos 2025
BYD TANG Fiyat Listesi Ağustos 2025
