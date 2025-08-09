onedio
BYD Fiyat Listesi Ağustos 2025! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV Güncel Fiyatları

09.08.2025 - 13:03

Çinli otomobil devi BYD, Ağustos ayı fiyatlarını duyurdu. 2023 yılının Aralık ayında Türkiye'de satışa sunulan BYD, kısa zamanda ülkemizde tercih edilen otomobil markaları arasındaki yerini aldı. İlk kez ATTO 3 modeliyle satışa sunulan BYD, peş peşe satış rekorları kırdı ve şimdilerde yeni modelleriyle de Çin teknolojisini ülkemize taşıyor. Peki, BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV bu ay ne kadar oldu?  

İşte BYD'nin Ağustos ayı kampanyaları ve fiyat listesi

Kaynak: https://www.bydauto.com.tr
Çinli otomobil üreticisi BYD, 9 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak fiyatlarını duyurdu. Yenilikçi tarzı, çevre dostu C-SUV segmentindeki yüksek performanslı otomobilleriyle popülerlik kazanan BYD, bir kez daha gözleri üzerine çekmeyi başardı. 

Markanın popüler modeli Dolphin, Temmuz ayında 1.435.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmasının ardıdan bu ay, 1.629.500 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuluyor. BYD tarafından tavsiye edilen fiyatlar aşağıda yer alıyor. Ancak fiyatlar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

  • BYD DOLPHIN 150 kW Comfort - 1.629.500 TL

  • BYD DOLPHIN 150 kW Design - 1.754.500 TL

  • BYD ATTO 3 150 kW Design - 2.038.500 TL

  • BYD SEAL U EV 160 kW Design - 2.403.250 TL

  • BYD SEAL U DM-i 160 kW Design - 2.358.000 TL 

  • BYD SEAL U DM-i 238 kW AWD Design - 3.499.250 TL I Kampanyalı Fiyat: 3.275.000 TL

  • BYD SEAL 160 kW Design 2.186.000 TL 

  • BYD SEAL 390 kW AWD Excellence - 3.595.750 TL

  • BYD HAN 380 kW AWD Executive - 4.261.750 TL

  • BYD TANG 380 kW AWD Flagship - 4.837.000 TL

