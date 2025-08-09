BYD Fiyat Listesi Ağustos 2025! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Çinli otomobil üreticisi BYD, 9 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak fiyatlarını duyurdu. Yenilikçi tarzı, çevre dostu C-SUV segmentindeki yüksek performanslı otomobilleriyle popülerlik kazanan BYD, bir kez daha gözleri üzerine çekmeyi başardı.

Markanın popüler modeli Dolphin, Temmuz ayında 1.435.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmasının ardıdan bu ay, 1.629.500 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuluyor. BYD tarafından tavsiye edilen fiyatlar aşağıda yer alıyor. Ancak fiyatlar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.