Volkswagen Fiyat Listesi Ağustos 2025! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 Güncel Fiyatları
Kaynak: https://binekarac.vw.com.tr/tr.html
Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Ağustos ayı fiyatlarını duyurdu. Yıllardır her modelinde lüks ve konforu bir araya getiren Volkswagen, şimdi de D segment SUV modeli Tayron ile tüm gözleri üzerine çekmeyi başarıyor. Geçtiğimiz aylarda fiyat listelerinde yerini alan Yeni Tayron, bu ay 3.127.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Markanın klasikleşmiş modellerinden Polo ise Ağustos ayına özel 1.661.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta.
Peki, Volkswagen'in popüler modellerinden Golf, Polo, Tiguan, Tayron, Taigo, T-Roc, ID.4, ID.7 ve Passat'ın fiyatları ne kadar oldu?
İşte, Volkswagen'in Ağustos ayı güncel fiyatları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Volkswagen Fiyat Listesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Volkswagen Polo Fiyat Listesi Ağustos 2025
Volkswagen T-Cross Fiyat Listesi Ağustos 2025
Volkswagen Taigo Fiyat Listesi Ağustos 2025
Volkswagen Golf Fiyat Listesi Ağustos 2025
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Volkswagen Golf GTI Fiyat Listesi Ağustos 2025
Volkswagen Golf R Fiyat Listesi Ağustos 2025
Volkswagen T-Roc Fiyat Listesi Ağustos 2025
Volkswagen Tiguan Fiyat Listesi Ağustos 2025
Volkswagen Yeni Tayron Fiyat Listesi Ağustos 2025
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Volkswagen ID.4 Fiyat Listesi Ağustos 2025
Volkswagen Passat Fiyat Listesi Ağustos 2025
Volkswagen ID.7 Fiyat Listesi Ağustos 2025
Volkswagen Touareg Fiyat Listesi Ağustos 2025
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın