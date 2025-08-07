onedio
Volkswagen Fiyat Listesi Ağustos 2025! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Volkswagen
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.08.2025 - 22:27

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Ağustos ayı fiyatlarını duyurdu. Yıllardır her modelinde lüks ve konforu bir araya getiren Volkswagen, şimdi de D segment SUV modeli Tayron ile tüm gözleri üzerine çekmeyi başarıyor. Geçtiğimiz aylarda fiyat listelerinde yerini alan Yeni Tayron, bu ay 3.127.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Markanın klasikleşmiş modellerinden Polo ise Ağustos ayına özel 1.661.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. 

Peki, Volkswagen'in popüler modellerinden Golf, Polo, Tiguan, Tayron, Taigo, T-Roc, ID.4, ID.7 ve Passat'ın fiyatları ne kadar oldu? 

İşte, Volkswagen'in Ağustos ayı güncel fiyatları

Kaynak: https://binekarac.vw.com.tr/tr.html
Volkswagen Fiyat Listesi

Alman otomobil devi Volkswagen, 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak fiyatlarını duyurdu. Markanın heyecan yaratan D segmenti SUV modeli Yeni Tayron, Temmuz ayında 2.830.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. Ağustos ayında ise 3.127.000 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuldu. 

Volkswagen tarafından tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlara aşağıda yer verdik. Fiyatların dönemlik kampanyalara ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebileceğini unutmayınız.

Volkswagen Polo Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • Polo 1.0 80 PS Manuel Impression - 1.661.000 TL

  • Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 1.819.000 TL 

  • Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 2.009.000 TL

  • Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 2.301.000 TL

Volkswagen T-Cross Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel Life - 1.885.000 TL 

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Life - 2.166.000 TL 

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Style - 2.295.000 TL 

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line - 2.383.000 TL

Volkswagen Taigo Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 1.794.000 TL

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life - 2.097.000 TL

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style - 2.363.000 TL

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line - 2.602.000 TL

  • Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style - 2.656.000 TL

  • Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line - 2.841.000 TL

Volkswagen Golf Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression - 1.923.000 TL

  • Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life - 2.285.000 TL

  • Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style - 2.721.000 TL

  • Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style - 2.892.000 TL

  • Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line - 3.085.000 TL

Volkswagen Golf GTI Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • Yeni Golf 2.0 TSI 265 PS DSG GTI - 4.434.000 TL

Volkswagen Golf R Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • Golf R 2.0 TSI 333 PS 4MOTION DSG R - 6.019.000 TL

Volkswagen T-Roc Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Life - 2.252.000 TL

  • T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Style - 2.665.000 TL

  • T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line - 2.970.000 TL

Volkswagen Tiguan Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 2.901.000 TL 

  • Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance - 3.526.000 TL 

  • Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 3.762.000 TL 

  • Yeni Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance - 4.917.000 TL 

  • Yeni Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line - 5.620.000 TL

Volkswagen Yeni Tayron Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 3.127.000 TL

  • Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Life - 3.212.000 TL

  • Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance - 4.000.000 TL

  • Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Elegance - 4.089.000 TL

  • Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 4.268.000 TL

  • Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG R-Line - 4.357.000 TL

Volkswagen ID.4 Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • ID.4 125 kW 170 PS Otomatik Pure - 2.271.000 TL

Volkswagen Passat Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression - 3.070.000 TL 

  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business - 3.465.000 TL 

  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance - 4.064.000 TL

  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line - 4.176.000 TL

  • Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance - 6.134.000 TL 

  • Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG R-Line - 6.171.000 TL 

  • Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line - 6.282.000 TL

Volkswagen ID.7 Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • ID.7 210 kW 286 PS Otomatik Pro S - 3.975.000 TL

Volkswagen Touareg Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik Elegance - 9.654.000 TL

  • Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik R-Line - 10.146.000 TL

