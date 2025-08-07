onedio
Lexus Fiyat Listesi Ağustos 2025! İşte Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX ve LS Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.08.2025

Japon otomobil üreticisi Lexus, Ağustos ayında geçerli olacak yenilenen fiyatlarını duyurdu. Toyota tarafından üretilen Lexus, 1989 yılından beri markanın lüks segment otomobilleri arasında yer alıyor. Lexus, son dönemlerde Türkiye pazarında da ödüllü SUV modelleriyle sınıfının gözdeleri arasında yerini alıyor. Toyota kalitesi ile lüks segmente hitap eden marka, yıllardır Amerika'da en çok satanlar listesine giriyor. Peki, Lexus'un ES, RX, RZ, LBX, NX, LM ve LS modelleri ne kadar oldu? 

İşte, Lexus'un Ağustos ayı kampanyaları ve güncel fiyatları

Japon otomobil devi Toyota tarafından üretilen Lexus, Ağustos ayı fiyatlarını duyurdu. Markanın popüler modellerinden LBX, geçtiğimiz aylarda 2.400.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyordu. Ağustos ayında ise 2.530.000 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuldu. 

Lexus tarafından tavsiye edilen fiyatlar aşağıdadır. Ancak fiyatların kampanya ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebileceğini unutmayın.

  • LBX E-CVT 1490 cc - 2.530.000 TL

  • LBX Elegant E-CVT 1490 cc - 2.650.000 TL

  • LBX Emotion E-CVT 1490 cc - 2.730.000 TL 

  • LBX Relax E-CVT 1490 cc - 2.910.000 TL

  • LBX Cool E-CVT 1490 cc - 2.990.000 TL 

(Model Yılı 2025)

  • RZ 450e Exclusive E-CVT 230 Kw / 313 HP - 3.750.000 TL 

(Model Yılı: 2023)

  • ES 300h Business Plus E-CVT 2487 cc (Model Yılı 2025) - 7.300.000 TL

  • LS 500h Executive E-CVT 3456 cc (Model Yılı: 2025) - 17.500.000 TL
  • NX 350h 4x4 Business Plus E-CVT 2487 cc - 6.450.000 TL 

  • NX 350h 4x4 Executive E-CVT 2487 cc - 7.145.000 TL 

  • NX 350h 4x4 Exclusive E-CVT 2487 cc - 7.745.000 TL

  • NX 350h 4x4 F Sport E-CVT 2487 cc - 7.845.000 TL

(Model Yılı: 2025)

  • RX 350h AWD Executive E-CVT 2487 cc - 8.500.000 TL 

  • RX 350h AWD F Sport Design E-CVT 2487 cc - 8.700.000 TL 

  • RX 350h AWD Exclusive E-CVT 2487 cc - 9.100.000 TL

(Model Yılı: 2025)

  • RX 500h AWD F Sport 6AT 2393 cc - (Model Yılı: 2025) - 9.950.000 TL

  • LM 350h 7 Koltuklu E-CVT 2487 cc - 15.100.000 TL 

  • LM 350h 4 Koltuklu E-CVT 2487 cc - 17.440.000 TL 

(Model Yılı: 2025)

