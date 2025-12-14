Cumhurbaşkanı Erdoğan, Futbol Kariyerinden Sonra Şimdilerde Basketbol Oynadığını Söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, spor geçmişine ve aktif yaşamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, imam hatip okulunda eğitim gördüğü dönemde amatör futbolla ilgilenmeye başladığını, üniversiteye başlayana kadar bu sürecin devam ettiğini söyledi.

Üniversite yıllarında İETT’ye transfer olduğunu belirten Erdoğan, bu dönemin hem evliliği hem de futbol kariyeri açısından yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu ifade etti. Amatör kümede futbol oynadığını dile getiren Erdoğan, “Fena değildik, başarılı bir futbolda sürecimiz oldu. Yaklaşık 14-15 sene futbola devam ettim” dedi. Bu süre boyunca siyasete hiç ara vermediğini vurgulayan Erdoğan, futbol ve siyaseti birlikte sürdürdüğünü aktardı.

Futbolun artık kendisi için geride kaldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, haftanın 2-3 günü basketbol oynadığını söyledi. Basketbol oynadığı takımda Gençlik ve Spor Bakanı’nın da yer aldığını, karşı takımda ise İbrahim Kalın’ın bulunduğunu ifade eden Erdoğan, 'Bazıları diyorlar, 'Size torpil filan.' 'Yok.' dedim. Benim torpille filan alakam yok. Ama basketbolda iyiyiz ve şu anda onu da başarıyla sürdürüyoruz' dedi.