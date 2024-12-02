"Çok mu Konuştum?" "Benimle İyi Vakit Geçirdi mi?" Her Buluşmadan Sonra Bu Soruları Düşünenler Buraya

Arkadaşlarınızla, hoşlandığınız kişiyle buluşmalardan; hatta iş görüşmesinde ya da iş toplantılarından sonra eğer 'Çok mu konuştum?', 'Aptal gibi mi gözüktüm?', 'Çok mu sıktım?' diye düşünüyorsanız, yalnız değilsiniz.

Bir buluşmadan, görüşmeden sonra hepimiz saatlerce bu sorularla kafamızı meşgul etmişizdir. Bu can sıkıcı soruların çıkış noktası, beynin korku, endişe, öfke ve kaygı duygularını kontrol eden bölgesi 'amigdala' aslında. Öyle ki, amigdalanın içinde sosyal davranışlar için çok önemli bir çekirdek bulunuyor. Yeni bir çalışmaya göre, bu çekirdek, diğer insanlar hakkında düşünmede rol oynayan sosyal bilişsel ağ bölgeleriyle sık sık iletişim halinde.

İşte Northwestern Üniversitesi'nden araştırmacıların, kafamızı kurcalayan sorularla ilgili yaptığı araştırmanın detayları...