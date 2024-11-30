Yeni Bir İnsan Türü Keşfedilmiş Olabilir: Koca Kafalı, Büyük Dişli

Hawaii Üniversitesi’nden araştırmacıların yeni keşfi bilimi ve tarihi baştan sona değiştirebilir. Araştırmacılardan Prof. Christopher J. Bae, 30 yılı aşkın süredir Asya’daki insan atalarını araştıyor.

Önde gelen bilim yayını Nautre Communications’ta yer bulan makaleye göre araştırmacılar yeni bir insan türü keşfetmiş olabilir. “Homo Juluensis” adını verdikleri yeni insan türünün 300 bin yıl önce Doğu Asya’da yaşadığı düşünülüyor.

Bilim insanları, yeni insan türünün büyük kafatası ve büyük dişlere sahip olduğunu söylüyor. Bu türün yok olmasının nedeni ise soğuk hava koşullarına dayanmamış olmaları.

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