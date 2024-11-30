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Yeni Bir İnsan Türü Keşfedilmiş Olabilir: Koca Kafalı, Büyük Dişli

Yeni Bir İnsan Türü Keşfedilmiş Olabilir: Koca Kafalı, Büyük Dişli

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.11.2024 - 11:13

Hawaii Üniversitesi’nden araştırmacıların yeni keşfi bilimi ve tarihi baştan sona değiştirebilir. Araştırmacılardan Prof. Christopher J. Bae, 30 yılı aşkın süredir Asya’daki insan atalarını araştıyor. 

Önde gelen bilim yayını Nautre Communications’ta yer bulan makaleye göre araştırmacılar yeni bir insan türü keşfetmiş olabilir. “Homo Juluensis” adını verdikleri yeni insan türünün 300 bin yıl önce Doğu Asya’da yaşadığı düşünülüyor. 

Bilim insanları, yeni insan türünün büyük kafatası ve büyük dişlere sahip olduğunu söylüyor. Bu türün yok olmasının nedeni ise soğuk hava koşullarına dayanmamış olmaları. 

Kaynak

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Bilim insanları tüm bilinenleri baştan yazdıracak bir keşfe imza attıklarını söylüyor. Hawaii Üniversitesi’nden araştırmacılar yeni bir insan türünü keşfetmiş olabileceklerini düşünüyor.

Bilim insanları tüm bilinenleri baştan yazdıracak bir keşfe imza attıklarını söylüyor. Hawaii Üniversitesi’nden araştırmacılar yeni bir insan türünü keşfetmiş olabileceklerini düşünüyor.

Nature Communications’ta yayımlanan araştırmaya göre yeni insan türünün iskeleti Asya topraklarında bulundu.

30 yılı aşkın süredir insan kalıntılarını inceleyen Prof. Christopher J. Bae’nin yayımlanan son araştırması 300 bin-500 bin yıl öncesine ışık tutuyor.

30 yılı aşkın süredir insan kalıntılarını inceleyen Prof. Christopher J. Bae’nin yayımlanan son araştırması 300 bin-500 bin yıl öncesine ışık tutuyor.

Kaynak

Yeni insan türüne ‘Homo Juluensis’ adı verildi.

Yeni insan türüne ‘Homo Juluensis’ adı verildi.

Araştırmaya göre bu insan türü 300 bin yıl önce Doğu Asya’da küçük gruplar halinde yaşadı. Yabani atları avlayan bu grup taş aletler kullanmayı ve hayvan postu yapmayı öğrendi.

Bu türün en belirgin fiziksel özelliği büyük kafatası ve büyük dişler.

Bu türün en belirgin fiziksel özelliği büyük kafatası ve büyük dişler.

Türe, Çince'de 'kocaman kafa' anlamına gelen 'Ju Lu' kelimelerinden oluşturulan “Juluensis” ismi verildi.

Prof. Christopher J. Bae (fotoğrafta), türün soğuk hava koşulları nedeniyle yok olduğunu söylüyor. Küçük gruplar halinde yaşayan bu insan türü soğuk hava koşullarına dayanmadı ve soyları tükendi.

Prof. Christopher J. Bae (fotoğrafta), türün soğuk hava koşulları nedeniyle yok olduğunu söylüyor. Küçük gruplar halinde yaşayan bu insan türü soğuk hava koşullarına dayanmadı ve soyları tükendi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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