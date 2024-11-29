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Yılbaşında Neden Kırmızı ve Yeşil Renkler Kullanılır? İki Rengin Kullanılmasının Hikayesi Var

Yılbaşında Neden Kırmızı ve Yeşil Renkler Kullanılır? İki Rengin Kullanılmasının Hikayesi Var

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.11.2024 - 21:34

Yılbaşı yaklaştı, kırmızı ve yeşil renklerini yılın bu döneminde daha fazla görmeye başlayacağız. Kırmızı ve yeşil renk genel olarak yılbaşıyla ilişkilendiriliyor. Çam ağaçları, kırmızı kıyafetli Noel Baba, kırmızı ve yeşille süslenmiş mekanlar… Yeni yıl ruhunun geldiğini bu renklerle anlıyoruz. Peki neden yılbaşında kırmızı ve yeşil renk kullanılır? 

Kırmızı ve yeşil renginin kullanılmasına dair ortaya atılan birkaç teori var. Hadi gelin birlikte efsanelere ve teorilere göz atalım.🎄

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Takvim aralık ayını gösterdiğinde içimizi garip bir yeni yıl heyecanı ve mutluluğu kaplıyor. Mekanlara ve caddelere yeni yıl ruhu geliyor, her zaman soluk olan bu görüntünün yerini yılbaşı ışıkları alıyor.

Takvim aralık ayını gösterdiğinde içimizi garip bir yeni yıl heyecanı ve mutluluğu kaplıyor. Mekanlara ve caddelere yeni yıl ruhu geliyor, her zaman soluk olan bu görüntünün yerini yılbaşı ışıkları alıyor.

Yılbaşı yaklaştıkça en sık gördüğümüz renkler ise kırmızı ve yeşil olur. Peki yılbaşında neden kırmızı ve yeşil renklerin kullanıldığını hiç düşündünüz mü? Bununla ilgili birkaç teori bulunuyor.

Yılbaşı yaklaştıkça en sık gördüğümüz renkler ise kırmızı ve yeşil olur. Peki yılbaşında neden kırmızı ve yeşil renklerin kullanıldığını hiç düşündünüz mü? Bununla ilgili birkaç teori bulunuyor.

Gelin hep birlikte yılbaşında kırmızı ve yeşil renklerinin neden kullanıldığına dair efsanelere, teorilere göz atalım.👇🏻

Yılbaşı renkleriyle ilgili en bilinen teorilerden birisi Coca Cola’nın 1930’lu yıllarda yayınladığı bir reklam.

Yılbaşı renkleriyle ilgili en bilinen teorilerden birisi Coca Cola’nın 1930’lu yıllarda yayınladığı bir reklam.

Şirket, reklamında kırmızı ve yeşil renklerine ağırlık verdi. Hediyeler dağıtan kırmızı giysili bir Noel Baba ve yanında yeşil bir çam ağacı kullanıldı. Reklam yayınlandığı dönem çok sevildi ve kırmızı, yeşil renklerini hafızalara kazıdı.

“Her şey ölü gibi görünürken kırmızı ve yeşil renkli bitki kasvetli havayı aydınlattı.”

“Her şey ölü gibi görünürken kırmızı ve yeşil renkli bitki kasvetli havayı aydınlattı.”

Bir rivayete göre bu renklerin çıkış noktası Ortaçağ Avrupası’na dayanıyor. Noel yaklaşırken kışın kasvetli havasından kurtulmak isteyen Avrupalılar bir parti verir. 

Her şey ölü gibi görünürken yaşam belirtisi olarak yeşil yaprakları ve kırmızı çiçeğiyle kış ortasında bile canlı kalan kokinalar kullanıldı. Kış ortasında yaşam umudu veren bu bitkiler yılbaşı rengi olarak kullanıldı.

Bir diğer rivayete göre ise Hristiyanlıkta kırmızı ve yeşil Hz. İsa ile bağdaştırılıyor. Noel Baba figürünün kaynağının Hristiyan aziz St. Nicholas olduğu düşünülüyor. Din adamları dönem kırmızı bir pelerin giyiyordu. Bu nedenle yılbaşında kırmızı renginin kullanıldığını düşünülüyor.

Bir diğer rivayete göre ise Hristiyanlıkta kırmızı ve yeşil Hz. İsa ile bağdaştırılıyor. Noel Baba figürünün kaynağının Hristiyan aziz St. Nicholas olduğu düşünülüyor. Din adamları dönem kırmızı bir pelerin giyiyordu. Bu nedenle yılbaşında kırmızı renginin kullanıldığını düşünülüyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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