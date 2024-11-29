Yılbaşında Neden Kırmızı ve Yeşil Renkler Kullanılır? İki Rengin Kullanılmasının Hikayesi Var

Yılbaşı yaklaştı, kırmızı ve yeşil renklerini yılın bu döneminde daha fazla görmeye başlayacağız. Kırmızı ve yeşil renk genel olarak yılbaşıyla ilişkilendiriliyor. Çam ağaçları, kırmızı kıyafetli Noel Baba, kırmızı ve yeşille süslenmiş mekanlar… Yeni yıl ruhunun geldiğini bu renklerle anlıyoruz. Peki neden yılbaşında kırmızı ve yeşil renk kullanılır?

Kırmızı ve yeşil renginin kullanılmasına dair ortaya atılan birkaç teori var. Hadi gelin birlikte efsanelere ve teorilere göz atalım.🎄