Dünyanın Farklı Ülkelerinden İlk Kez Duyacağınız En İlginç Gelenekler
Dünyanın Farklı Ülkelerinden İlk Kez Duyacağınız En İlginç Gelenekler
Dünyanın farklı ülkelerinde, farklı topluluklarda birbirinden ilginç gelenek ve kutlamalar mevcut. Birçoğu hepimize ilginç gelse de, o topluluğa ait insanlar için bu gelenekler kültürlerinin devam etmesi için büyük önem taşıyor.
Bu içeriğimizde dünyanın en ilginç geleneklerine, kutlamalarına ve alışkanlıklarına şahit olacaksınız. İşte ağızları açık bırakan en ilginç gelenekler ve alışkanlıklar.
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1. Endonezya'daki Dani kabilesi üyeleri, sevdikleri birisini kaybettikten sonra parmaklarını kesiyor.
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2. Amazon ormanlarında genç erkekler, güçlerini kanıtlamak için ellerini 'mermi karıncalarına' ısırtıyorlar.
3. Ölülerin yaşadıkları hayatı kutlamak için cansız bedenlerle dans.
4. Japon Budist rahiplerin kendilerini canlı canlı mumyalatması.
5. Evlenecek çiftlerin üzerine herkesin göreceği şekilde yiyeceklerin dökülmesi.
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6. Günahlardan arınmak için yanaklarına ve dillerine sivri cisimler sokuyorlar.
7. 25 yaşına kadar evlenmeyen genç kadınların üzerine tarçın dökülüyor.
"8. Ayakların güzel ve küçük olması için korkunç zulüm."
9. Ölümü unutturmamak için Ölüler Günü.
10. Noel Baba'nın zıt ve kötü karakteri: Krampus
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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