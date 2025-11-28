onedio
Çocuklu Evde Dikkat Etmeniz Gereken 10 Kritik Şey

Aslı Uysal
Aslı Uysal
28.11.2025 - 11:31

Evde bir çocuk varsa, artık o evdeki hiçbir şey eskisi gibi değildir. En masum detaylar bile bir anda beklenmedik sonuçlara yol açabilir. Bu yüzden de evin güvenliğini ve hijyenini korumak çok önemli bir görevdir. İşte hem güvenli hem de hijyenik bir çocuklu ev için dikkat edilmesi gereken kritik noktalar…

1. Temizlik malzemelerini saklayın!

Rengarenk deterjan şişeleri çocuklar için her zaman oyuncaklar kadar cezbedici olmuştur. Temizlik malzemelerinin ne kadar tehlikeli olduğunu düşünürsek bu epey önemli bir noktadır aslında. Bu yüzden de kimyasal ürünleri yüksek dolaplarda ya da çocukların erişemeyeceği kilitli bölmelerde saklamak en güvenli seçimdir.

2. Kapılar da tehlikeli olabilir...

Ne kadar dikkat ederseniz edin, bazen aklınıza bile gelmeyecek şeylerden dolayı ev bir anda kaosa dönüşebilir. Mesela, minik ellerin kapıya sıkışması gibi... Bir an dalgınlıkla çarpan kapılar çocuklara zarar verebilir. Bu yüzden mutlaka kapı arası koruyucu nesneler kullanın.

3. Evde her an her şey dökülebilir...

Ne kadar çocukların arasında titizlikle dolanırsanız dolanın mutlaka gözden kaçırdığınız dağınıklıklar olur... Bazen bardaktaki meyve suyu devrilir, bazen elde dolaşılan bisküvi yüzünden bütün ev kırıntı olur, bazen de yaramazlıklar sonucu yerler kirlenir. Bütün bu kirlere yetişmek ise oldukça zor.... Belki de değildir. 

HomeRun5000 Islak ve Kuru Robot Süpürgenin 10.000 Pa¹ emiş gücü ile temizliğin keyfini çıkarın. Görünen kırıntıları ve evcil hayvan tüylerini almakla kalmaz, derinlemesine temizler. En görünmeyen kirlerin bile yakalandığı yeni bir temizlik seviyesini deneyimleyin; zeminleriniz tertemiz olsun!

4. Mutfak da cezbeden yerlerden biridir...

Çocuklar için mutfağın ne kadar ilgi çektiğini tartışamayız bile... Çocuklar özellikle dolap içlerini keşfederken büyük keyif alıyorlar. Tabii, bu keyif bir kabusa dönüşmesin diye mutfaktaki tehlikelerden çocuklarınızı koruyun. Çekmecelere güvenlik kilidi tadın ve çocuklara zarar verebilecek aletleri üst raflara kaldırın.

5. Oyuncak temizliği de oldukça önemli!

Oyuncaklar, çocukların gün içinde en çok vakit geçirdiği oyalanma yöntemidir. Fakat bu oyuncakların mikrop taşıma özelliğini de es geçmemek lazım... Özellikle ağızla temas eden oyuncakları en azından haftada 1 temizlemeye özen gösterin!

6. Mobilya köşelerinde dikkat edin!

Masa ve sehpa köşeleri çocuğunuz için hiç güvenli değildir. Hele ki çocukların boy hizasında olunca ufak bir dikkatsizlik bile istenmeyen sonuçlara yol açıyor. Köşe koruyucuları sayesinde bu riski sıfıra indirin. Çocuklarınız da siz paniklemeden enerjilerini daha rahat atsın!

7. Kaygan zemini önleyin!

Banyoda ve mutfakta dökülen sıvılar çocuklar için kayma riskini oldukça artırır.  Bu durumu engellemek için çocuklarınıza koşmayı yasaklamak mantıklı olan seçenek değil elbette... Kaydırmaz paspas ve havlu kullanmak olası kazaları büyük ölçüde engeller.

8. Buzdolabı kapaklarını açık bırakmayın!

Açık bırakılan buzdolabı kapakları çocuklar için karıştırılması en zevkli yerlerden biridir. Tabi bu açık bırakılan kapaklar, içindeki süt, meyve suyu veya yoğurt gibi sıvıların yere dökülmesine yol açabilir. Bu yüzden buzdolabı kapakları düzenli olarak kontrol edilmelidir.

9. Evinizi her zaman maksimum hijyen seviyesinde tutun!

Evde düzenli temizlik yapılması özellikle çocuklu evlerde çok daha büyük önem taşır. Koltuklar ve halılar da çocukların en çok temas ettiği noktalardan biridir. Tozlara ve bakterilere açık bu yüzeyleri düzenli temizleyin.

Çocuğunuzun sağlığında fark yaratmak için güçlü bir temizleyici şart. Philips Aqua Trio 9000 Serisi her harekette %98'e kadar toz ve kiri yakalayarak tüm zeminlerinizde hassas ve güçlü bir çekim sağlamak için tasarlanmıştır. Ayrıca farklı temizlik ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir 3 temizleme modu vardır: Düzenli ıslak temizlik için tasarlanmış normal ıslak mod, inatçı lekeleri temizlemek için tasarlanmış yoğun ıslak mod ve zeminde kalan nemi gidermek için tasarlanmış su emme modu. Bu sayede eviniz her daim temiz kalsın!

10. Resim kalemlerini duvarlardan uzak tutun...

Çocukların büyürken en çok resim yapmayı sever. Hele bir de boya kalemlerinin sadece kağıdı değil duvarı da boyadığını fark edilen o andan sonra da hiçbir şey eskisi gibi olmaz. En iyi hareket de, bu boya kalemlerini çocukların işi bittikten sonra hemen ortadan kaldırmak.  Böylece çocuklar sanatın tadını çıkarırken evin diğer bölgeleri temiz kalır....

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
