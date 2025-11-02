Çinli Havayolu Şirketi "Gökyüzü Teyzeleri" Olarak Evli ve Çocuklu Personel Alacağını Açıkladı

Metni daha akıcı ve Türkçe’ye uygun hâle getirerek şöyle yazabiliriz:

Çin’de hava yolları genellikle 18–25 yaş arasındaki kabin görevlilerini işe alıyor.

Bir işe alım yöneticisi, “Söz konusu gökyüzü teyzeleri, değerli yaşam deneyimleri ve empati yetenekleri sayesinde çocuklar ve yaşlı yolculara daha iyi hizmet verebiliyorlar” dedi.

Spring Airlines, bu adımın hem iş gücünü artırma hem de kadınlara daha çeşitli kariyer fırsatları sunma çabalarının bir parçası olduğunu belirtti. Çin’de kadınlar için yasal emeklilik yaşı genellikle 50.

Havayolunun bu hamlesi kısa sürede Çin'de sosyal medyada gündem oldu ve 70 milyondan fazla kişi tarafından görüntülendi.

Ancak birçok kişi kullanılan “gökyüzü teyzesi” terimini eleştirdi.