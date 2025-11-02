onedio
Çinli Havayolu Şirketi "Gökyüzü Teyzeleri" Olarak Evli ve Çocuklu Personel Alacağını Açıkladı

Çinli Havayolu Şirketi "Gökyüzü Teyzeleri" Olarak Evli ve Çocuklu Personel Alacağını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.11.2025 - 21:37

Çin’de bir hava yolu şirketi, evli kadınları ve anneleri kabin görevlisi olarak işe alacağını açıklayınca sosyal medyada tartışmalar başladı. Bu kadınlar şirket tarafından “gökyüzü teyzeleri” olarak adlandırıldı.

22 Ekim’de Şanghay merkezli Spring Airlines, Çin’in ilk düşük maliyetli havayolu şirketi, “gökyüzü teyzeleri' pozisyonları için başvuruları açtığını duyurdu. Şirket, 25-40 yaş arası, tercihen evli veya çocuklu kadınların başvurmasını bekliyor.

Kaynak-scmp.com

Terim sosyal medyada eleştiri aldı.

Terim sosyal medyada eleştiri aldı.

Metni daha akıcı ve Türkçe’ye uygun hâle getirerek şöyle yazabiliriz:

Çin’de hava yolları genellikle 18–25 yaş arasındaki kabin görevlilerini işe alıyor.

Bir işe alım yöneticisi, “Söz konusu gökyüzü teyzeleri, değerli yaşam deneyimleri ve empati yetenekleri sayesinde çocuklar ve yaşlı yolculara daha iyi hizmet verebiliyorlar” dedi.

Spring Airlines, bu adımın hem iş gücünü artırma hem de kadınlara daha çeşitli kariyer fırsatları sunma çabalarının bir parçası olduğunu belirtti. Çin’de kadınlar için yasal emeklilik yaşı genellikle 50.

Havayolunun bu hamlesi kısa sürede Çin'de sosyal medyada gündem oldu ve 70 milyondan fazla kişi tarafından görüntülendi.

Ancak birçok kişi kullanılan “gökyüzü teyzesi” terimini eleştirdi.

Spring Airlines, kimseyi kırmayı amaçlamadıklarını açıkladı:

Spring Airlines, kimseyi kırmayı amaçlamadıklarını açıkladı:

“Amacımız, onları bekar başvuranlardan ayırmaktı. Görevleri, maaşları ve kariyer yolları diğer kabin görevlileriyle tamamen aynı,” dedi bir şirket temsilcisi.

Havayolu ayrıca “gökyüzü teyzesı” teriminin 1990’lara, Çin sivil havacılık sektörünün işten çıkarılmış kadın tekstil işçilerini kabin görevlisi olarak işe almaya başladığı döneme dayandığını ve o zamandan beri kullanıldığını belirtti.

Spring Airlines, evli kadınlar ve anneleri işe almayı daha önce de uygulamıştı.

Chao News’e göre, şirket şu anda 88 “gökyüzü teyzesini” istihdam ediyor ve bunların %74’ü şimdiden yönetim pozisyonlarına geçmiş durumda.

Bir evli kabin görevlisi ise röportajda şöyle dedi: “Aslında yeni mezunlara karşı avantajımız var. Daha önce çalıştık, çocuk yetiştirdik, yaşlılara baktık. Ayrıca ekipte doğal olarak büyük abla rolünü üstleniyoruz.”

Sosyal medya ikiye bölündü.

Sosyal medya ikiye bölündü.

Spring Airlines, yaşlı başvuranlar için indirimli eğitim ücretleri de sunuyor; ancak şirketin daha yaşlı erkek kabin görevlilerini işe almayı planlayıp planlamadığı belirsiz.

Bir sosyal medya kullanıcısı, havayolunun bu adımını övdü ve bunun Çin havacılık sektöründe gençlik ve görünüşten çok beceri ve profesyonelliğe odaklanma yönünde bir ilerleme olduğunu belirtti.

Başka bir kullanıcı ise havayoluna, tüm kabin görevlileri için yaş veya cinsiyet fark etmeksizin tek bir unvan kullanması önerisinde bulundu.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
