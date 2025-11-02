Çinli Havayolu Şirketi "Gökyüzü Teyzeleri" Olarak Evli ve Çocuklu Personel Alacağını Açıkladı
Çin’de bir hava yolu şirketi, evli kadınları ve anneleri kabin görevlisi olarak işe alacağını açıklayınca sosyal medyada tartışmalar başladı. Bu kadınlar şirket tarafından “gökyüzü teyzeleri” olarak adlandırıldı.
22 Ekim’de Şanghay merkezli Spring Airlines, Çin’in ilk düşük maliyetli havayolu şirketi, “gökyüzü teyzeleri' pozisyonları için başvuruları açtığını duyurdu. Şirket, 25-40 yaş arası, tercihen evli veya çocuklu kadınların başvurmasını bekliyor.
Terim sosyal medyada eleştiri aldı.
Spring Airlines, kimseyi kırmayı amaçlamadıklarını açıkladı:
Sosyal medya ikiye bölündü.
