Cilt Tipine Göre Ne Sıklıkla Peeling Yapmalısın?
Cilt temizliğine özen gösteriyor, doğru ürünler kullanıyor olsan da cildin zaman zaman daha fazla ilgiye ihtiyaç duyuyor olabilir. Her şeyi eksiksiz yaptığında bile belli dönemlerde cildinin yeteri kadar parlak olmadığını düşünüyor olabilirsin. Aslında işin püf noktası, cildine ne kadar sık peeling yaptığında gizli. Bu testte birlikte senin cilt tipine göre peeling sıklığını bulacağız. Hazırsan, başlayalım! 👇
1. Sabahları cildin genelde nasıl olur?
2. Makyajın, gün içinde cildinde ne kadar kalıyor?
3. Peki, cildin hangi mevsimde daha hassas oluyor!
4. Haftalık cilt bakım rutinin nasıl?
5. Cilt bakımında hangi adım sana daha iyi geliyor?
6. Yeni bir ürün denediğinde cildin genelde nasıl tepki verir?
7. Hangisini yaparsan cildin anında tepki gösterir?
8. Son olarak, cilt bakım ürünlerini neye göre seçiyorsun?
Haftada iki kez peeling şart!
Haftada 1-2 kez peeling senin için yeterli!
İki haftada bir peeling yapman yeterli!
Haftada bir, senin için ideal!
