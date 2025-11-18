Cilt Tipine Göre Ne Sıklıkla Peeling Yapmalısın?

Senin cildin gayet normal, ne fazla yağlı ne kuru. Senin cilt bakımında ana hedefin, bu dengeyi korumak olmalı! Bunun için peelingi haftada bir kez yapmak gayet yeterli. Ne kadar istikrarlı olursan, cildin o kadar pürüzsüz kalır. Aşırıya kaçmadığın sürece cildinde herhangi bir problem meydana gelmez. Temizle, arındır, nemlendir hepsi bir uyum içinde olsun!