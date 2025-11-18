onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt Tipine Göre Ne Sıklıkla Peeling Yapmalısın?

etiket Cilt Tipine Göre Ne Sıklıkla Peeling Yapmalısın?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
18.11.2025 - 15:16

Cilt temizliğine özen gösteriyor, doğru ürünler kullanıyor olsan da cildin zaman zaman daha fazla ilgiye ihtiyaç duyuyor olabilir. Her şeyi eksiksiz yaptığında bile belli dönemlerde cildinin yeteri kadar parlak olmadığını düşünüyor olabilirsin. Aslında işin püf noktası, cildine ne kadar sık peeling yaptığında gizli. Bu testte birlikte senin cilt tipine göre peeling sıklığını bulacağız. Hazırsan, başlayalım! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sabahları cildin genelde nasıl olur?

2. Makyajın, gün içinde cildinde ne kadar kalıyor?

3. Peki, cildin hangi mevsimde daha hassas oluyor!

4. Haftalık cilt bakım rutinin nasıl?

5. Cilt bakımında hangi adım sana daha iyi geliyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Yeni bir ürün denediğinde cildin genelde nasıl tepki verir?

7. Hangisini yaparsan cildin anında tepki gösterir?

8. Son olarak, cilt bakım ürünlerini neye göre seçiyorsun?

Haftada iki kez peeling şart!

Senin cildin yağlı, doğal olarak da fazla sebum üretiyor. Bu yüzden gözeneklerinin sık sık tıkanmaması için düzenli bakım yapman önemli! Ama dikkat! Fazla peeling yapmak cildini yorgun hissettirebilir. Haftada en fazla 2 kez nazikçe peeling uygularsan, cildin ferahlar! Hafif ve doğal içerikli ürünler tercih et, granülleri sert ürünlerden uzak dur! Ve unutma, peelingin ardından mutlaka nemlendiriciyle cildini dengele, aksi halde cildin savunma moduna geçip daha da fazla yağ üretebilir! Bu dengeyi kurduğunda cildin sana teşekkür edecek!

Haftada 1-2 kez peeling senin için yeterli!

Senin karma bir cildin var. T bölgesi yağlı, yanaklar da kuru... Bu yüzden peelingi uygularken bölgesel hareket etmelisin. T bölgesine biraz daha sık, yanaklara daha nazik davranmalısın. Haftada 1-2 kez düzenli peeling yaparsan, cildin parlaklığını korurken dengesini de bulmaya çalışır. Sonrasında cildini mutlaka iyi bir nemlendiriciyle destekle, böylece cildin dengede kalır.

İki haftada bir peeling yapman yeterli!

Senin cildinin kuru bir yapısı var dolayısıyla hassas. Her daim neme ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden sık peeling yapmak yerine, iki haftada bir nazik formüllerle arındırma yapman cildin için en uygunu olur. Aksi halde cildinin kuruluk hissini artırabilirsin. Peeling sonrası mutlaka bol nem veren bir krem kullan. Unutma, amacın cildi temizlemek değil, tazelemek olmalı! Senin için “az ama öz” kuralı geçerli!

Haftada bir, senin için ideal!

Senin cildin gayet normal, ne fazla yağlı ne kuru. Senin cilt bakımında ana hedefin, bu dengeyi korumak olmalı! Bunun için peelingi haftada bir kez yapmak gayet yeterli. Ne kadar istikrarlı olursan, cildin o kadar pürüzsüz kalır. Aşırıya kaçmadığın sürece cildinde herhangi bir problem meydana gelmez. Temizle, arındır, nemlendir hepsi bir uyum içinde olsun!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın