Cilt Bariyerini Güçlendirmeye Yardımcı Olan En Etkili İçerikler
Cildimiz zamanla yıpranıyor. Bu yıpranmayı önlemenin ve durdurmanın yolu da güçlendirici kremler kullanmak. Cildi güçlendirmeye yardımcı olan birçok krem var, biz etkili olduklarını düşündüklerimizi derledik. Cildini güçlendirmeye yardımcı içeriği olan kremlere bakalım mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
La Roche Posay Cicaplast Baume B5 Yatıştırıcı Ve Onarıcı Bakım Kremi
Avene Cicalfate Bariyer Onarıcı Krem
The Purest Solutions Soothing and Smoothing Cica Serum
Bioderma Cicabio Creme
Cosmed Atopia 4C Cica Cream
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bibimcos Cica Centella Pure Toner
Pure Choice Çisem Çakır Bariyer Güçlendirici Cilt Bakım Kremi
Dr.Jart+ Cicapair Intensive Soothing Repair Serum Mask
Leaders Cilt Bariyerini Güçlendiren Nemlendirici Yüz Maskesi
Murad Restorative Hydro Hyaluronic Cream Güçlü Nemlendirici
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın