onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt Bariyerini Güçlendirmeye Yardımcı Olan En Etkili İçerikler

etiket Cilt Bariyerini Güçlendirmeye Yardımcı Olan En Etkili İçerikler

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
01.12.2025 - 15:01

Cildimiz zamanla yıpranıyor. Bu yıpranmayı önlemenin ve durdurmanın yolu da güçlendirici kremler kullanmak. Cildi güçlendirmeye yardımcı olan birçok krem var, biz etkili olduklarını düşündüklerimizi derledik. Cildini güçlendirmeye yardımcı içeriği olan kremlere bakalım mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

La Roche Posay Cicaplast Baume B5 Yatıştırıcı Ve Onarıcı Bakım Kremi

La Roche Posay Cicaplast Baume B5 Yatıştırıcı Ve Onarıcı Bakım Kremi

Bebek, çocuk ve yetişkinlerin kullanabileceği krem güçlendirici etkiye sahip. Bu kremi tüm vücuda, yüze ve dudaklara uygulayabilirsin. Cildin normal ya da hassassa bu kremi kullanmayı deneyebilirsin. Bu krem cildini anında nemlendiren etkisiyle cildine güzel bir bakım yapıyor. 

La Roche Posay Cicaplast Baume B5 Yatıştırıcı Ve Onarıcı Bakım Kremi

Avene Cicalfate Bariyer Onarıcı Krem

Avene Cicalfate Bariyer Onarıcı Krem

Cildinin yüzeyine bakım sağlayacak güçlendirici kremi bebekler, çocuklar ve yetişkinler kullanabiliyor. Termal su içeriği olan güçlendirici kremi cildine sürdüğünde ferahlık hissediyorsun. Bu kremi yüzüne ve vücuduna kullanman mümkün. Hassas ciltler bu kremi rahatlıkla kullanabiliyor. 

Avene Cicalfate Bariyer Onarıcı Krem

The Purest Solutions Soothing and Smoothing Cica Serum

The Purest Solutions Soothing and Smoothing Cica Serum

Cildini çevresel faktörlere karşı korumak için bir serum arıyorsan bu ürüne bakabilirsin. Dış etkenlere karşı cildini korumaya yardımcı olan The Purest serum, cildini güçlendirmeye yarıyor. Cildi korumaya yardımcı olurken aynı zamanda nemlendiriyor. Hassas ciltleri olanlar da bu serumu kullanabiliyor.

The Purest Solutions Soothing and Smoothing Cica Serum

Bioderma Cicabio Creme

Bioderma Cicabio Creme

Toleransı düşük olan bir cildin varsa bu kremi kullanmayı deneyebilirsin. Yüzün ve vücudun için Bioderma kremi kullanman mümkün. Bu kremi temizlenmiş bir bölgeye günde 2 kere uygulaman gerekiyor. 

Bioderma Cicabio Creme

Cosmed Atopia 4C Cica Cream

Cosmed Atopia 4C Cica Cream

Kuru ve yıpranmış cildine uygulayabileceğin krem cildinin bakımına yardımcı oluyor. 4 etken maddesi olan krem, kullandığın bölgeye bakım yapıyor. Cildini nemlendirmeye yardımcı olan krem ciltteki nem dengesini de sağlıyor. Bu kremi bebekler ve çocuklar da kullanabiliyor, yani tüm aile için uygun.

Cosmed Atopia 4C Cica Cream

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bibimcos Cica Centella Pure Toner

Bibimcos Cica Centella Pure Toner

Cildinin doğal dengesine kavuşmasını istiyorsan alabileceğin ürün, cildini uzun süre nemlendirmeye yardımcı oluyor. Bu tonik cildi nemlendirirken bakım da yapıyor. Hassas ve kuru ciltleri olanlar bu ürünü kullanabiliyor. Bu tonik cilde nem kazandırdığı bilinen bitkisel içeriklerle donatılmış.

Bibimcos Cica Centella Pure Toner

Pure Choice Çisem Çakır Bariyer Güçlendirici Cilt Bakım Kremi

Pure Choice Çisem Çakır Bariyer Güçlendirici Cilt Bakım Kremi

Yaşlanma karşıtı etkili bakım kremi vegan içeriğe sahip. Cildini güçlendirmeye yarayan kremle cildin daha sıkı ve dolgun görünüyor. Bu cilt bakım kremi cildinin daha pürüzsüz görünmesine de yardımcı oluyor. Kremi tüm vücuda uygulamak mümkün.

Pure Choice Çisem Çakır Bariyer Güçlendirici Cilt Bakım Kremi

Dr.Jart+ Cicapair Intensive Soothing Repair Serum Mask

Dr.Jart+ Cicapair Intensive Soothing Repair Serum Mask

Cildi nemlendiren ve sıkılaştırmaya yardımcı olan maske ile cildin hep istediğin gibi oluyor. İçeriğinde Cica Kompleksi ve Allantoin olan maskeyi hassas ciltleri olanlar da rahatlıkla kullanabiliyor. Yoğun bakım sağlayan maske cildinin daha taze ve nemli görünmesine yardımcı oluyor. 

Dr.Jart+ Cicapair Intensive Soothing Repair Serum Mask

Leaders Cilt Bariyerini Güçlendiren Nemlendirici Yüz Maskesi

Leaders Cilt Bariyerini Güçlendiren Nemlendirici Yüz Maskesi

Cildini güçlendirmeye yardımcı olan yüz maskesinin nemlendirici özelliği de var. Hassas ve kuru ciltler için tasarlanan yüz maskesi cildini derinlemesine nemlendiriyor ve ferahlatıyor. Bu maskenin sonucunu hızlıca görebiliyorsun. Vegan içeriğe sahip maske eko-dostu ve cilt dostu.

Leaders Cilt Bariyerini Güçlendiren Nemlendirici Yüz Maskesi

Murad Restorative Hydro Hyaluronic Cream Güçlü Nemlendirici

Murad Restorative Hydro Hyaluronic Cream Güçlü Nemlendirici

Yoğun ultra güçlü nemlendirici ile cildini neme doyurman mümkün. Cildinin pürüzsüz bir görünüme kavuşmasını istiyorsan güçlü nemlendirici etkisi olan bu kremi deneyebilirsin. Sabah ve akşam cildini temizledikten sonra masaj yaparak cildine uygulaman mümkün.

Murad Restorative Hydro Hyaluronic Cream Güçlü Nemlendirici

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın