Cilt Bariyerini Güçlendirmeye Yardımcı Olan En Etkili İçerikler

Kuru ve yıpranmış cildine uygulayabileceğin krem cildinin bakımına yardımcı oluyor. 4 etken maddesi olan krem, kullandığın bölgeye bakım yapıyor. Cildini nemlendirmeye yardımcı olan krem ciltteki nem dengesini de sağlıyor. Bu kremi bebekler ve çocuklar da kullanabiliyor, yani tüm aile için uygun.

Cosmed Atopia 4C Cica Cream