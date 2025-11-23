onedio
Cilt Bakımında Hangi Seviyedesin Tahmin Ediyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
23.11.2025 - 15:01

Cilt bakımı senin için günlük bir ritüel mi, yoksa aklına geldikçe mi yapıyorsun? Bu testle cilt bakım seviyeni keşfetmeye hazır ol! 

Hazırsan, hadi başlayalım👇

1. İlk sorumuzla başladık bile! Kullandığın cilt bakım ürünlerini nasıl seçtin?

2. Cilt bakımı konusunda kendine ne kadar güveniyorsun? Puanlar mısın?

3. Cildine kullanacağın ürünlerin içeriğine dikkat ediyor musun?

4. "Kusursuz cilt" denince aklına ne geliyor?

5. Asla yapmamamız gereken bir şey ama bazen yapabiliyoruz... Makyajla uyuduğun oluyor mu?

6. Cilt bakım rutininde kullandığın ürünleri ne sıklıkla değiştiriyorsun?

7. Güneş koruyucu kullanıyor musun?

8. Son olarak, cilt bakım rutinin ne kadar detaylı?

Keşif seviyesindesin!

Cilt bakımı dünyasına adım atmışsın fakat hala keşif aşamasındasın! Temizlik, nemlendirme gibi temel adımları biliyorsun ama bazen üşenip atlayabiliyorsun. Yine de bu konuda heveslisin ve yeni ürünleri denemekten keyif alıyorsun. Cildini tanıdıkça neyin iyi geldiğini daha kolay fark edeceksin. Unutma, cilt bakımında mükemmel olmak değil, istikrarlı olmak önemli! Senin de bu aşamaları yapmak için hevesin var, gerisi de zaten gelecektir.

Orta seviyedesin!

Cilt bakımını ciddiye alıyorsun ve artık neyin işe yaradığını az çok biliyorsun. Temizleyicin, nemlendiricin ve güneş kremin hep elinin altında. Ara sıra serumlara ya da maskelere de el atıyorsun, ne güzel! Bazen rutinini aksatsan da genel olarak dengelisin. Cildinle barış içindesin ve bu dışarıdan da belli oluyor. Şimdi yapman gereken tek şey: sabırla istikrarını sürdürmek ve o ışıltıyı korumak!

Bilinçli seviyedesin!

Sen resmen cilt bakımında uzman seviyesindesin! İçerik listelerini okuyor, hangi asidin ne işe yaradığını biliyorsun. Ürünleri bilinçli şekilde eşleştiriyor ve cildine göre uyarlıyorsun. Bu özenin sonucunda cildin muhtemelen parlak ve dengeli görünüyor. Artık sadece rutini değil, yaşam tarzını da cilt dostu hale getirmişsin. Tek dikkat etmen gereken şey, bazen fazla yüklenmemek! Çünkü cildimiz de ara sıra sadeleşmeye ihtiyaç duyar.

Denge seviyesindesin!

Senin için cilt bakımı “az ama öz” felsefesiyle yürüyor. Onca adımı olan karmaşık rutinler sana göre değil çünkü senin tarzın sadelik! Temel ürünlerle cildine iyi bakıyor, karmaşaya girmeden parlamayı başarıyorsun. Bu yaklaşım, cildinin dengesini korumana yardımcı oluyor. Belki ileride bir iki ek adım denemek hoşuna gidebilir, ama şimdilik tam olarak kendine uygun bir noktadasın. Cildin seninle barışık ve bu çok belli!

