Cilt Bakımında Hangi Seviyedesin Tahmin Ediyoruz!
Cilt bakımı senin için günlük bir ritüel mi, yoksa aklına geldikçe mi yapıyorsun? Bu testle cilt bakım seviyeni keşfetmeye hazır ol!
Hazırsan, hadi başlayalım👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk sorumuzla başladık bile! Kullandığın cilt bakım ürünlerini nasıl seçtin?
2. Cilt bakımı konusunda kendine ne kadar güveniyorsun? Puanlar mısın?
3. Cildine kullanacağın ürünlerin içeriğine dikkat ediyor musun?
4. "Kusursuz cilt" denince aklına ne geliyor?
5. Asla yapmamamız gereken bir şey ama bazen yapabiliyoruz... Makyajla uyuduğun oluyor mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Cilt bakım rutininde kullandığın ürünleri ne sıklıkla değiştiriyorsun?
7. Güneş koruyucu kullanıyor musun?
8. Son olarak, cilt bakım rutinin ne kadar detaylı?
Keşif seviyesindesin!
Orta seviyedesin!
Bilinçli seviyedesin!
Denge seviyesindesin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın