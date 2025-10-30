Cilt Bakımında Bunu Atlamamak Lazım: Boyun ve Dekolte Bölgesi İçin Anti-Aging Ürünler

Yüz, boyun ve dekolte bölgesi için uygulanabilen krem sıkılaştırıcı bir yüz kremi. Bu krem gece ve gündüz bakımı olarak kullanılmaya uygun. İçinde niasinamid, adenosin ve peptitler gibi aktif bileşenler olan krem pürüzsüz bir görünüm kazanmanıza yardımcı oluyor.

Forena P-Focus Lifting Cream