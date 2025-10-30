onedio
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt Bakımında Bunu Atlamamak Lazım: Boyun ve Dekolte Bölgesi İçin Anti-Aging Ürünler

etiket Cilt Bakımında Bunu Atlamamak Lazım: Boyun ve Dekolte Bölgesi İçin Anti-Aging Ürünler

Meryem Hazal Çamurcu
30.10.2025 - 16:22

Belli bir yaştan sonra anti-aging ürünler kullanmak gerekiyor. Birçok farklı ürün arasında seçim yapmak zor. Bakım rutininizde hangi anti-aging ürünler yer almalı merak ediyorsanız gelin birlikte bakalım...

Nivea Cellular Expert Lift Doğal Retinol Alternatifi Bakuchiol Serum

Nivea Cellular Expert Lift Doğal Retinol Alternatifi Bakuchiol Serum

Yüz, boyun ve dekolte bölgesinde kırışıklıklar olan biriyseniz o zaman bu serumu bakım rutininize dahil etmeniz gerektiğini söyleyebiliriz. Bu bölgeler için kullanımı uygun olan serum kırışıklık karşıtı bakım yapıyor. Kırışıklık görünümünü azaltarak cildinizin pürüzsüz görünmesine yardımcı oluyor. Bu ürünü kullandıktan sonra cildinizin esnekliğinin arttığı görülüyor.

Nivea Cellular Expert Lift Doğal Retinol Alternatifi Bakuchiol Serum

Clinique Smart Clinical Repair Lifting Etkili Yüz ve Boyun Nemlendirici Krem

Clinique Smart Clinical Repair Lifting Etkili Yüz ve Boyun Nemlendirici Krem

Yüz ve boyun için kullanılabilen krem nemlendirici etkisi olan bir ürün. Lifting etkisi olan krem, bu etkisi sayesinde cildinizi sıkılaştırıyor. İnce çizgileriniz varsa bu ürünü deneyebilirsiniz. 

Clinique Smart Clinical Repair Lifting Etkili Yüz ve Boyun Nemlendirici Krem

Vichy Neovadiol Phytosculpt Sıkılaştırıcı Bakım

Vichy Neovadiol Phytosculpt Sıkılaştırıcı Bakım

Menopoz dönemindeki ciltler için tasarlanan bakım kremi yüz ve boyun bölgesinde kullanılıyor. Mineralli Termal Su ile zenginleştiren formülü yüz ve boyun bölgelerinin sıkılık kazanmasına yardımcı oluyor. Cildinizin daha sıkı bir görünüme kavuşmasını istiyorsanız bu ürüne bir şans verebilirsiniz.

Vichy Neovadiol Phytosculpt Sıkılaştırıcı Bakım

Christian Breton Sıkılaştırıcı Boyun ve Dekolte Serumu

Christian Breton Sıkılaştırıcı Boyun ve Dekolte Serumu

Sıkılaştırıcı etkili serum cilt görünümünü eşitlemeye yardımcı oluyor. Bu serumun içinde havyar ve E vitamini bulunuyor. Boynu ve dekolte bölgesini yumuşatmaya ve yüz bölgesini sıkılaştırmaya yardımcı oluyor. İçindeki E vitamini sayesinde yaşlanma karşıtı bakım sağlıyor. 

Christian Breton Sıkılaştırıcı Boyun ve Dekolte Serumu

Filorga Time Filler Essence

Filorga Time Filler Essence

Yüz ve boyun için yaşlanma karşıtı bakım sunan losyonun taze ve hafif yapılı bir formülü var. Losyon %87 doğal kökenli bileşenlerden oluşuyor. Daha pürüzsüz, ışıltılı ve parlak bir görünüme kavuşmak için bu losyonu kullanabilirsiniz. Cilde ışıltı verip bakıma hazırlayan losyonu tüm cilt tipleri kullanabiliyor.

Filorga Time Filler Essence

Neostrata Skin Active Üçlü Sıkılaştırıcı Boyun Kremi

Neostrata Skin Active Üçlü Sıkılaştırıcı Boyun Kremi

Boyun ve dekolte bölgesine bakım sağlayan krem kırışıklık bakımının yanında ciltteki eşitsizlikleri de azaltmaya yardımcı oluyor. İnce çizgi ve kırışıklık görünümünü azaltan krem yağ içermiyor. 

Neostrata Skin Active Üçlü Sıkılaştırıcı Boyun Kremi

Dr.Fillermast Peptyfill Dekolte Sıkılaştırıcı Krem

Dr.Fillermast Peptyfill Dekolte Sıkılaştırıcı Krem

Yüz, boyun ve dekolte bölgesine uygulanabilen krem cildinize yoğun nemlendirme sağlıyor. Tüm cilt tiplerinin kullanabildiği krem cildinizi eşitliyor. Bu kremi yüz, boyun ve dekolte bölgelerine masaj yaparak uygulamanız gerekiyor.

Dr.Fillermast Peptyfill Dekolte Sıkılaştırıcı Krem

Institut Esthederm Intensive Pro Collagen Face Neck Cream

Institut Esthederm Intensive Pro Collagen Face Neck Cream

Yüz ve boyun kremi olan ürün, kırışıklıklara karşı etkili. Cildinize sıkılık ve elastikiyet veren krem, cildinizi yoğun şekilde nemlendiriyor. Pro-Coll+ teknolojisiyle güçlendirilmiş krem cildinizin daha sıkı ve dolgun görünmesine yardımcı oluyor. Bu krem cildinizde lifting etkisi de sağlıyor.

Institut Esthederm Intensive Pro Collagen Face Neck Cream

Osl Omega Skin Lab Hand + Neck + Decollete Repair Cream

Osl Omega Skin Lab Hand + Neck + Decollete Repair Cream

El, boyun ve dekolte bölgelerinde kullanabileceğiniz krem cilt bakımına yardımcı olan bir ürün. Cildinize aydınlık bir görünüm vermeye yardımcı olan kremi günde 2 kere uygulamanız öneriliyor. Uyguladığınızda yaşlılık leke görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor. 

Osl Omega Skin Lab Hand + Neck + Decollete Repair Cream

Forena P-Focus Lifting Cream

Forena P-Focus Lifting Cream

Yüz, boyun ve dekolte bölgesi için uygulanabilen krem sıkılaştırıcı bir yüz kremi. Bu krem gece ve gündüz bakımı olarak kullanılmaya uygun. İçinde niasinamid, adenosin ve peptitler gibi aktif bileşenler olan krem pürüzsüz bir görünüm kazanmanıza yardımcı oluyor. 

Forena P-Focus Lifting Cream

