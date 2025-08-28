onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt Bakım Rutinini Ne Kadar Doğru Yapıyorsun?

etiket Cilt Bakım Rutinini Ne Kadar Doğru Yapıyorsun?

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
28.08.2025 - 15:01

Cildimiz, vücudumuzun en nazlı ve en dürüst bölgesi… Çünkü ona iyi bakarsanız ışıldar, ihmal ederseniz anında tavır koyar! Herkesin kendince bir bakım rutini var ama acaba seninki gerçekten uzman onaylı mı yoksa evde denemeyin kategorisinde mi? Haydi birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Temizleyici seçerken nelere dikkat edersin?

2. Yüzünü yıkarken suyun sıcaklığı genelde nasıl?

3. Güneş kremini ne sıklıkta kullanıyorsun?

4. Dudak bakımına gelelim şimdi! Bu konuda nasılsın?

5. Göz çevresi ürünlerini nasıl uyguluyorsun?

5. Göz çevresi ürünlerini nasıl uyguluyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Şimdi cilt bakımında en önem verdiğin şeyi söyle bize!

7. Gece bakımında ne uygularsın?

8. Son olarak haftalık maske kullanımın nasıl?

Cildine bilinçli bir şekilde özen göstererek bakıyorsun!

Sen cildini yalnızca sevgiyle değil, akılcı ve sistematik yaklaşımla da yönetiyorsun. Ürünleri doğru sırada uyguluyor, aktifleri dengeliyor ve saklama ile son kullanma sürelerine dikkat ediyorsun.  Ancak mükemmel olmak demek durmamak demektir bir nevi. Zaman zaman uzmana danışmak ve ürünlerin etkileşimlerini tekrar gözden geçirmek iyi olacaktır!

İyi gidiyorsun ama küçük hataların var.

Temel bilgiyi biliyorsun fakat bazı uygulama hataları rutininin etkinliğini düşürüyor. Bu hatalar kısa vadede ciddi görünmeyebilir ama birikimli halde cildinde bazı sorunlara yol açabilir. Hızlı çözüm, güneş kremi, doğru temizlik, haftalık kontrollü peeling protokolü uygulamak aslında. Bunun yanında ürün etiketlerini okumak da rutini güçlendirecek kolay adımlar. Bugün küçük bir aksiyon planı yaparsan 1-2 ay içinde farkı göreceksin.

Düzensizlik ve yanlış alışkanlıklar cildine pek iyi gelmiyor!

Sık yapılan hatalar cildinde belirgin sorun yaratma yolunda. Muhtemelen zaman zaman cildin sana bunların sinyallerin veriyor. Önce temizlik, nemlendirme  güneşten koruma adımlarını günde iki kere disipline et. Sonrasında aktifleri teker teker entegre et. Hemen aksiyon almazsan sorunlar kronikleşebilir de zira. Başlangıç için haftalık bir kontrol listesi oluştur ve gün be gün ne yapacağını bil!

Acilen cilt bakım hatalarını durdurmalısın!

Ne yazık ki cilt bakım rutini konusunda pek de iyi değilsin. Ya bir şey yapmıyorsun ya da yaptığını yanlış yapıyorsun. Bunun yerine küçük adımlar atarak kendine iyi bir rutin oluşturabilirsin. Cildinin gerçekten buna ihtiyacı var. Sadece biraz gayret her şeyi çözecek!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın