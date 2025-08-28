Cilt Bakım Rutinini Ne Kadar Doğru Yapıyorsun?

Ne yazık ki cilt bakım rutini konusunda pek de iyi değilsin. Ya bir şey yapmıyorsun ya da yaptığını yanlış yapıyorsun. Bunun yerine küçük adımlar atarak kendine iyi bir rutin oluşturabilirsin. Cildinin gerçekten buna ihtiyacı var. Sadece biraz gayret her şeyi çözecek!