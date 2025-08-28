Cilt Bakım Rutinini Ne Kadar Doğru Yapıyorsun?
Cildimiz, vücudumuzun en nazlı ve en dürüst bölgesi… Çünkü ona iyi bakarsanız ışıldar, ihmal ederseniz anında tavır koyar! Herkesin kendince bir bakım rutini var ama acaba seninki gerçekten uzman onaylı mı yoksa evde denemeyin kategorisinde mi? Haydi birlikte bakalım!
1. Temizleyici seçerken nelere dikkat edersin?
2. Yüzünü yıkarken suyun sıcaklığı genelde nasıl?
3. Güneş kremini ne sıklıkta kullanıyorsun?
4. Dudak bakımına gelelim şimdi! Bu konuda nasılsın?
5. Göz çevresi ürünlerini nasıl uyguluyorsun?
6. Şimdi cilt bakımında en önem verdiğin şeyi söyle bize!
7. Gece bakımında ne uygularsın?
8. Son olarak haftalık maske kullanımın nasıl?
Cildine bilinçli bir şekilde özen göstererek bakıyorsun!
İyi gidiyorsun ama küçük hataların var.
Düzensizlik ve yanlış alışkanlıklar cildine pek iyi gelmiyor!
Acilen cilt bakım hatalarını durdurmalısın!
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
