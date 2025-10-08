Cilt Bakım Rutinini Kaç Adımda Oluşturman Gerektiğini Söylüyoruz!

Senin için bakım rutini bir zorunluluk değil, hayatının bir parçası olmalı! Temizleyiciden seruma, maskeden güneş koruyucusuna kadar her aşamayı uygulaman gerekiyor. Çünkü sen cildine özen göstermeyi seven, yeni trendleri takip eden ve cildinin neye ihtiyacı olduğunu bilen birisin. Sen cilt bakımını bir uğraş olarak görmüyor, kendini daha iyi hissetmek için yapıyorsun. Bu nedenle sen, temizleyici + peeling/maske + tonik + serum + nemlendirici + göz kremi gibi en az 6 adımlı bir bakım rutini oluşturmalısın.