Cilt Bakım Rutinini Kaç Adımda Oluşturman Gerektiğini Söylüyoruz!

İrem Coşkun
08.10.2025 - 15:04

Cilt bakımı bazen çok detaylı ve karmaşık gelebilir ama aslında cildinin ihtiyaçlarına göre çok basit bir şekilde bakım yapmak mümkün! Bazılarımız için iki adım yeterliyken, bazılarımız için uzun uzun uğraşmak adeta bir terapi gibidir. Peki senin bakım yolculuğun kaç adımda tamamlanıyor? Hadi testi çöz, sonucu öğren! 👇

1. Sabah uyanınca ilk yaptığın şey ne?

2. Yeni çıkan bir bakım ürününü gördüğünde nasıl davranırsın?

3. Peki, hangi havalarda cildine çok daha fazla özen göstermen gerekiyor?

4. Tatil valizini hazırlarken yanına mutlaka alman gereken ürünler hangileri?

5. Yorgun bir günün sonunda nasıl bir bakım yaparsın?

6. Söyle bakalım, sosyal medyada gördüğün bakım videoları seni etkiler mi?

7. Yeni bir cilt bakım ürünü alırken en önemli kriterin hangisi?

8. Son olarak, kendi kozmetik markanı yaratacak olsan hangi özellik markanı öne çıkarır?

2 adımlı bakım senin için yeterli!

Senin için cilt bakım rutini kısa ve etkili olmalı. Cildini önce güzelce temizle ardından nemlendir, tamamdır! Çünkü gereksiz ürünler seni yorar, sen cilt bakımında pratiklik arıyorsun. Ama zaman zaman ufak dokunuşlarla kendini şımartmak sana da iyi gelebilir. Arada bir peeling, maske uygulayabilir veya cilt tipine uygun serumlara da bir şans verebilirsin. Ama bu basit rutin bile senin cildin için yeterli!

3 adımlık bir rutin tam sana göre!

Senin için bakım, cildin ihtiyacına göre şekilleniyor. Temizlik, nemlendirme ve belki bir ek adım senin için fazlasıyla yeterli olur. Fazla karmaşık rutinlerden uzak duruyorsun çünkü nokta atışı ürünlerle asıl ihtiyacını karşılamak daha önemli. Senin için bakım, günlük hayatı zorlaştıran değil, kolaylaştıran bir alışkanlık olmalı. Bu nedenle 3 adımlı pratik bir bakımla hem zamandan kazanır hem de tasarruf edersin!

Senin bakımın en az 4-5 adımlı olmalı!

Sen, cilt bakımını ne çok abartıyorsun ne de tamamen boş veriyorsun.  Yeni ürünler araştırmayı, denemeyi seviyorsun ama ölçülü davranıyorsun. Senin için dengeli bir bakım sağlamak çok daha önemli. Buna göre 4 veya 5 adımlı bir bakım tam sana göre! Temizleme + serum + nemlendirme + göz kremi senin asla atlamaman gereken adımlar! Buna bir de güneş kremi eklersen, cildinin tüm ihtiyaçlarını karşılamış olursun.

Senin bakımın en az 6 adımdan oluşmalı!

Senin için bakım rutini bir zorunluluk değil, hayatının bir parçası olmalı! Temizleyiciden seruma, maskeden güneş koruyucusuna kadar her aşamayı uygulaman gerekiyor. Çünkü sen cildine özen göstermeyi seven, yeni trendleri takip eden ve cildinin neye ihtiyacı olduğunu bilen birisin. Sen cilt bakımını bir uğraş olarak görmüyor, kendini daha iyi hissetmek için yapıyorsun. Bu nedenle sen, temizleyici + peeling/maske + tonik + serum + nemlendirici + göz kremi gibi en az 6 adımlı bir bakım rutini oluşturmalısın.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
