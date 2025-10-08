Cilt Bakım Rutinini Kaç Adımda Oluşturman Gerektiğini Söylüyoruz!
Cilt bakımı bazen çok detaylı ve karmaşık gelebilir ama aslında cildinin ihtiyaçlarına göre çok basit bir şekilde bakım yapmak mümkün! Bazılarımız için iki adım yeterliyken, bazılarımız için uzun uzun uğraşmak adeta bir terapi gibidir. Peki senin bakım yolculuğun kaç adımda tamamlanıyor? Hadi testi çöz, sonucu öğren! 👇
1. Sabah uyanınca ilk yaptığın şey ne?
2. Yeni çıkan bir bakım ürününü gördüğünde nasıl davranırsın?
3. Peki, hangi havalarda cildine çok daha fazla özen göstermen gerekiyor?
4. Tatil valizini hazırlarken yanına mutlaka alman gereken ürünler hangileri?
5. Yorgun bir günün sonunda nasıl bir bakım yaparsın?
6. Söyle bakalım, sosyal medyada gördüğün bakım videoları seni etkiler mi?
7. Yeni bir cilt bakım ürünü alırken en önemli kriterin hangisi?
8. Son olarak, kendi kozmetik markanı yaratacak olsan hangi özellik markanı öne çıkarır?
2 adımlı bakım senin için yeterli!
3 adımlık bir rutin tam sana göre!
Senin bakımın en az 4-5 adımlı olmalı!
Senin bakımın en az 6 adımdan oluşmalı!
