Cildinin İhtiyacı Olan Serum Hangisi?

Liz Lemon
15.09.2025 - 15:03

Cilt bakımı söz konusu olduğunda kremler, maskeler, tonikler derken kafamız biraz karışabiliyor ama işin özünde her şey doğru serumu bulmakla başlıyor! Çünkü serumlar adeta cildin kurtarıcı kahramanları gibiler. Küçük şişelerde kocaman etkiler saklı. Peki senin cildin aslında hangi seruma ihtiyaç duyuyor? Haydi, birlikte bakalım!

1. Hadi başlayalım! Günlük hayatında seni en çok zorlayan şey ne?

2. Bir güzellik ürünü alırken ilk baktığın şey ne oluyor?

3. Gece dışarı çıkarken en çok hangisini sürersin?

4. Cildindeki değişimler ne zaman ortaya çıkıyor?

5. Kış aylarında cilt bakım rutininde en çok hangisine ihtiyaç duyuyorsun?

6. Bir gününü anlatan emojiyi seç!

7. Cilt bakımına ayırdığın ortalama süre ne peki?

8. Son olarak bir güzellik influencer’ı olsan takipçilerine en çok hangi tavsiyeyi verirdin?

Nemlendirici serum!

Senin cildin en çok neme ihtiyaç duyuyor! Kuruluk seni en çok zorlayan şeylerden. Nemlendirici serum, cildinin ihtiyacı olan su dengesini sağlayacak olan şey. Düzenli kullanımda cildinin daha pamuk gibi olacağını söyleyebiliriz. Kısacası cildin oh be, sonunda bana iyi davrandın diyecek.

Aydınlatıcı serum!

Cildinde donukluk ve biraz da yorgunluk ön planda. Tam da bu yüzden aydınlatıcı serumlar, cildinin ışığını ortaya çıkartacak. Düzenli olarak kullandığın zaman bir yıldız gibi parlayacaksın. Dışardan gelen kötü etkilere elveda diyebilirsin. Yani artık filtreye gerek kalmadan ışıldayabileceksin!

Leke görünümü karşıtı serum!

Cildindeki leke görünümü senin en çok uğraştığın sorunlardan biri. Leke görünüme karşı olan bir serum, yüzünün rengini dengeleyecek. Özellikle güneş sonrası oluşan leke görünümü konusunda sana büyük destek olacağından emin olabilirsin. Adeta yeni sayfa açmışsın gibi bir etki yaratacak üzerinde.

Arındırıcı serum!

Fazla yağlanma senin en büyük sınavın. Arındırıcı serum, gözeneklerini temizleyerek cildine taze çiçek bahçesine çevirecek. Eğer düzenli bir şekilde kullanırsan cildinin hızlıca toparlanıp kendine geldiğini anlayacaksın. Hem artık özgüvenle cildim ferahlıyor da diyebilirsin.

Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
