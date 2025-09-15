Cildinin İhtiyacı Olan Serum Hangisi?
Cilt bakımı söz konusu olduğunda kremler, maskeler, tonikler derken kafamız biraz karışabiliyor ama işin özünde her şey doğru serumu bulmakla başlıyor! Çünkü serumlar adeta cildin kurtarıcı kahramanları gibiler. Küçük şişelerde kocaman etkiler saklı. Peki senin cildin aslında hangi seruma ihtiyaç duyuyor? Haydi, birlikte bakalım!
1. Hadi başlayalım! Günlük hayatında seni en çok zorlayan şey ne?
2. Bir güzellik ürünü alırken ilk baktığın şey ne oluyor?
3. Gece dışarı çıkarken en çok hangisini sürersin?
4. Cildindeki değişimler ne zaman ortaya çıkıyor?
5. Kış aylarında cilt bakım rutininde en çok hangisine ihtiyaç duyuyorsun?
6. Bir gününü anlatan emojiyi seç!
7. Cilt bakımına ayırdığın ortalama süre ne peki?
8. Son olarak bir güzellik influencer’ı olsan takipçilerine en çok hangi tavsiyeyi verirdin?
Nemlendirici serum!
Aydınlatıcı serum!
Leke görünümü karşıtı serum!
Arındırıcı serum!
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
