Cildinin İhtiyacı Olan Serum Hangisi?

Senin cildin en çok neme ihtiyaç duyuyor! Kuruluk seni en çok zorlayan şeylerden. Nemlendirici serum, cildinin ihtiyacı olan su dengesini sağlayacak olan şey. Düzenli kullanımda cildinin daha pamuk gibi olacağını söyleyebiliriz. Kısacası cildin oh be, sonunda bana iyi davrandın diyecek.