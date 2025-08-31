Cildini Nemsiz Bırakma: Cilt Bakımında En Etkili Nemlendirici Serumlar

Yoğun şekilde nemlendiren serum ile cildin yumuşacık oluyor. Hafif bir yapısı var. Bu yüzden cilt tarafından hızlı bir şekilde emiliyor. Shea yağı ve E vitamini içeriğiyle cildin için dış etkilere karşı bir tabaka olan serum, bakım rutinine eklemeye değer! Hangi cilt tipin olursa olsun bu serumu kullanabilirsin.

İdea Derma Advanced Series Silky Moist Serum