Ceyda Kasabalı'nın "Herkesin Keşfetinde Karşısına Çıkan O Videolar" Videosu Sosyal Medyada Çok Konuşuldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.09.2025 - 17:15

Oyuncu ve içerik üreticisi Ceyda Kasabalı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bir video günün en çok izlenen görüntülerinden biri oldu. Eşi Fırat Albayram ile paylaştıkları videolarla sosyal medyanın en çok izlenen kişilerinden biri haline gelen Ceyda Kasabalı'nın son videosu da izleyenlere 'gerçekten de öyle' dedirtti. 

Ceyda Kasabalı'nın 'herkesin keşfetinde karşısına çıkan o videolar'ı ti'ye alarak çektiği video sosyal medyada en çok izlenen görüntülerden biri haline geldi.

İşte Ceyda Kasabalı'nın çok konuşulan videosu:

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
