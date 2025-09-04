Ceyda Kasabalı'nın "Herkesin Keşfetinde Karşısına Çıkan O Videolar" Videosu Sosyal Medyada Çok Konuşuldu

Oyuncu ve içerik üreticisi Ceyda Kasabalı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bir video günün en çok izlenen görüntülerinden biri oldu. Eşi Fırat Albayram ile paylaştıkları videolarla sosyal medyanın en çok izlenen kişilerinden biri haline gelen Ceyda Kasabalı'nın son videosu da izleyenlere 'gerçekten de öyle' dedirtti.

Ceyda Kasabalı'nın 'herkesin keşfetinde karşısına çıkan o videolar'ı ti'ye alarak çektiği video sosyal medyada en çok izlenen görüntülerden biri haline geldi.