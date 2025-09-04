Konserveyi Zehre Dönüştürmeyin! Bir Diyetisyen, Nasıl Doğru Konserve Yapılacağını Tek Tek Anlattı

Eylül ayı geldi, yani kış hazırlığı birçok evde başladı. Turşular, kurutmalıklar, domates sosları, reçeller...Haliyle bugünlerde cam kavanozlarla fazlasıyla haşır neşir oluyoruz. Peki uzun süre sonra tüketeceğimiz bu gıdaları, gerçekten hijyenik şekillerde mi hazırlayıp saklıyoruz?
Örneğin domates soslarını kaynatıp, kavanozlara doldurup ters çevirmek doğru bir hareket mi?
Instagram'da paylaşımlar yapan diyetisten Özge Uysal, konserve yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları tek tek anlattı.
Kaynak: Instagram / Diyetisyen Özge Uysal
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapılan konserveyi ters çevirmemek gerekiyormuş!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın