onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Konserveyi Zehre Dönüştürmeyin! Bir Diyetisyen, Nasıl Doğru Konserve Yapılacağını Tek Tek Anlattı

Konserveyi Zehre Dönüştürmeyin! Bir Diyetisyen, Nasıl Doğru Konserve Yapılacağını Tek Tek Anlattı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.09.2025 - 15:03

İçerik Devam Ediyor

Eylül ayı geldi, yani kış hazırlığı birçok evde başladı. Turşular, kurutmalıklar, domates sosları, reçeller...Haliyle bugünlerde cam kavanozlarla fazlasıyla haşır neşir oluyoruz. Peki uzun süre sonra tüketeceğimiz bu gıdaları, gerçekten hijyenik şekillerde mi hazırlayıp saklıyoruz? 

Örneğin domates soslarını kaynatıp, kavanozlara doldurup ters çevirmek doğru bir hareket mi?

Instagram'da paylaşımlar yapan diyetisten Özge Uysal, konserve yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları tek tek anlattı.

Kaynak: Instagram / Diyetisyen Özge Uysal

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Yapılan konserveyi ters çevirmemek gerekiyormuş!

Yapılan konserveyi ters çevirmemek gerekiyormuş!

Diyetisyen Özge Uysal, konservelerin ters çevrilmemesi gerektiğini söylüyor. Bunun sebebi ise ürün ters çevrildiği takdirde, kapaktaki contayla yani plastikle temas etmesi. Ayrıca eski kapaklar kaynatılarak kullanılsa da yenileri kadar güvenli olmuyor. Eski kavanozlar yeniden kullanılabilir fakat kapakların tekrar tekrar kullanılması tavsiye edilmiyor.

Son olarak, konservenin kapakları kapatılırken de '3 geri 1 ileri' kuralının uygulanması gerekiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın